Chovancův zákon o bezpečnosti vláda nepodpořila. Zbraně jsou součást české kultury, tvrdí ministr

Vláda se neshodla na podpoře návrhu ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), který chce změnit ústavní zákon o bezpečnosti. Ten by měl nově majitelům legálně držených zbraní dát právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka. "Vláda se ohledně poslaneckého návrhu na novelu ústavního zákona o bezpečnosti a otázky držení zbraní neshodla. K návrhu nepřijala stanovisko," napsal na Twitter mluvčí Úřadu vlády Martin Ayrer.

"Vláda nepřijala žádné stanovisko, což znamená, že je to pozitivní stanovisko. Máme dobrou pozici, abychom získali 120 hlasů ve sněmovně," prohlásil Chovanec po jednání vlády s tím, že svou iniciativou chce zmírnit dopady na české střelce. "Držet zbraň je součástí kultury České republiky."

Chovanec ještě ráno věřil, že vláda poslanecký návrh podpoří, protože měl podporu svých stranických ministrů. Proti bylo však koaliční ANO. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán třeba před jednáním řekl, že změnu ústavy považuje za nebezpečnou.

I když se vláda na návrhu neshodla, důležité bude až hlasování poslanců ve sněmovně. "Pevně doufám, že to projde a že v Poslanecké sněmovně získáme dost hlasů na to, aby to získalo podporu," prohlásil ráno Chovanec.

