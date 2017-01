Chovanec upravil kritizovaný návrh o držení zbraní. Na změně ústavy ale trvá

před 19 minutami

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) se po kritice rozhodl upravit svůj návrh, kterým do ústavy zaváděl právo nosit zbraň. Jak potvrdil Aktuálně.cz, jeho úředníci návrh po konzultaci s ústavními právníky upravili tak, aby měl větší šanci projít vládou i parlamentem. Ministr však stále trvá na tom, aby se právo na držení zbraní stalo součástí ústavy. Chce se tak vyhnout dopadům plánované evropské směrnice, která s odkazem na teroristické útoky v Evropě naopak držení zbraní omezuje. Návrh se může týkat mnoha lidí, protože v České republice policie vydala přes 300 tisíc zbrojních průkazů.

Praha – Žádný jiný nápad ministerstva vnitra nevzbudil v poslední době takové polemiky jako návrh na změnu ústavy, která by nově měla lidem v Česku garantovat právo na držení zbraní a umožnit jim účastnit se ochrany země v případě nebezpečí. Jakmile ministr vnitra Milan Chovanec pracovní návrh zveřejnil, dočkal se kritiky od opozice, koaličních partnerů i předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.

Jak Aktuálně.cz zjistilo, ministr se v reakci na kritiku rozhodl návrh pozměnit tak, aby úprava měla větší šanci na schválení. "Rozhodl jsem se tak po konzultaci s ústavními právníky," řekl ve čtvrtek Aktuálně.cz. Motivem k tomu, aby se ústavní změnu podařilo prosadit, je přitom snaha omezit dopad plánované evropské směrnice, která omezí držení některých zbraní.

V původním Chovancově návrhu stálo, že "občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot, a podílet se tak na zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky".

V novém návrhu je začátek stejný, ale slova o podílu na zajištění pořádku, bezpečnosti či ochraně země už chybí. Zároveň vnitro doplnilo možnost, aby bylo právo na zbraň omezeno zákonem.

"Občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci druhém. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví, nebo pro předcházení trestným činům," zní nově text ministerského návrhu.

Právník: Změna kritikům spíš nahrává

Ústavní právník Jan Kysela Aktuálně.cz sdělil, že mezi oběma návrhy není výrazný rozdíl. "Pokud kritici zpochybňovali smysluplnost návrhu jako takového, formulační úprava s tím nic nenadělá. Spíše jim nahrává v tom, že právo nosit zbraň je více připodobněno základním právům v Listině," uvedl s tím, že v obou návrzích se snaží ministerstvo vnitra tvrdit, že v Česku je ozbrojování občanů součástí obrany státu, do čehož nemá podle českých úředníků EU zasahovat.

"Po mém soudu ovšem není příliš podstatné, tvrdíte-li to s oporou v ústavním zákoně, nebo v běžných zákonech. Stupeň právní síly není pro EU rozhodující, protože její právo si nárokuje přednost před právními řády členských států jako celky," sdělil Kysela, který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí Katedry politologie a sociologie.

K odsouzení České republiky za neprovedení směrnice by podle něj mohlo dojít "tak jako tak, pokud bychom EU nepřesvědčili, že právě v tomto ohledu se od jiných států lišíme. Česká republika by nejspíše argumentovala tak, že nemůže transpozici směrnice provést, protože by to bylo v rozporu s ústavní úpravou. Jenže z hlediska EU je třeba takovou ústavní úpravu odstranit," uvedl ústavní právník.

Změna se týká stovek tisíc lidí

I když pro laika může jít jen o slovíčkaření, ve skutečnosti se připravované změny mohou dotknout více jak 300 tisíc lidí, kteří v Česku vlastní zbrojní pas.

Zástupci Evropské unie ve spolupráci s Evropskou komisí přitom už měsíce připravují směrnici, která omezí držení některých zbraní, zejména poloautomatických. Českým politikům se tato směrnice nelíbí, proti vystoupila jak vláda, tak obě komory parlamentu. A Chovanec chce prosadit, aby si lidé v Česku mohli zbraně ponechat.

V nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny tvrdil, že evropští politici postupují ohledně zbraní chybně, stejně jako při řešení migrační krize. Argumentuje tím, že v Evropě je řada teroristů, kteří můžou v budoucnosti zaútočit, a země musí být připraveny na obranu.

Počet zbraní mezi Čechy podle policejních statistik vytrvale roste. Od roku 2013 si majitelé zbrojních průkazů pořídili celkem 65 tisíc zbraní, celkem je jich mezi lidmi téměř 826 tisíc. Nárůst, jehož větší část se odehrála v posledních dvou letech, činí nezanedbatelných osm procent.

Počet držitelů zbrojních průkazů až do roku 2015 stále klesal, ale v polovině roku 2015 se trend otočil a od té doby až do konce roku 2016 přibylo cca 10 tisíc držitelů, tedy asi tři procenta. Celkově má tak v Česku zbrojní pas už přes 300 tisíc lidí.

Policie i řada obchodníků se zbraněmi větší zájem Čechů o ozbrojení připisují migrační krizi. "Vzhledem k aktuální situaci, migrační krizi a terorismu je logické, že si o zbrojní průkaz žádá více lidí. Lidé prostě mají strach," uvedla vloni v červenci tisková mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Počet přihlášek podle ní kulminoval v zimě, tedy přesně v době, kdy do sousedních zemí naplno proudili převážně muslimští uprchlíci.

autoři: Radek Bartoníček, Martin Biben