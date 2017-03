Mít doma zbraně bude mnohem těžší. Europoslanci schválili návrh, který v Česku vzbudil odpor

AKTUALIZOVÁNO před 7 hodinami

Evropský parlament schválil návrh, který výrazně zpřísní držení střelných zbraní. Česko bylo proti, podle něj jde o zbytečný postih legálních držitelů zbraní. Zastánci naopak tvrdí, že návrh zvýší bezpečnost a omezí riziko teroristických útoků.

Štrasburk - Češi si už nekoupí samopal vzor 58. Desítky tisíc českých mužů si ho pořizovaly jako vzpomínku na svou vojenskou službu, když je armáda vyprodávala ze skladů.

Návrh, který zpřísňuje držení zbraní, schválili ve Štrasburku poslanci Evropského parlamentu.

Zmíněný samopal vzor 58, který má doma řada Čechů, je předělaný z automatické zbraně na poloautomatickou. Lidé, kteří tento samopal a další podobné poloautomatické zbraně legálně drží už dnes, si je ale budou moci ponechat.

Změny přinesou taky zpřísnění pravidel o zásobnících. V poloautomatických zbraních, jako je samopal vzor 58, budou moci mít jejich majitelé jen takový zásobník, který umožní vystřelit maximálně 10 ran. U pistolí budou povoleny zásobníky až na 20 nábojů.

Předpisy, které zpřísňují držení zbraní, navrhla Evropská komise. V Česku vyvolaly odpor u držitelů zbraní i části politiků.

Střílet jde nakonec i z makety

Zastánci návrhu tvrdí, že v reakci na hrozbu terorismu je potřeba množství zbraní omezit.

Poukazují, že pachatelé hned několika teroristických útoků použili zbraně ze Slovenska. Slováci měli až donedávna velmi benevolentní zákony o znehodnocování zbraní a prodeji expanzivních zbraní. Ty jsou buď upravené tak, že z nich už nelze střílet ostré náboje, nebo jsou vyrobené rovnou jako makety. Lze je ale poměrně snadno předělat na plně funkční zbraně.

Na Slovensku se tyto zbraně mohly donedávna prodávat na internetu bez jakékoliv kontroly, takže se dostaly až k teroristům.

Evropská komise tvrdí, že její návrh učiní zbraně daleko méně dostupné - mimo jiné zřídí společná pravidla pro registraci.

"Sníží to nebezpečí toho, že někdo začne střílet ve školách či na táborech nebo že spáchá teroristický útok legálně drženou zbraní," tvrdí předseda komise Jean-Claude Juncker.

Zvítězil kompromis

Evropská komise chtěla držení dlouhých poloautomatických zbraní původně zakázat úplně. Nakonec se europoslanci s členskými zeměmi EU dohodli na kompromisu, který umožní stávajícím držitelům, aby si zbraně ponechali.

Každý členský stát EU si může přijmout vlastní pravidla, která to zajistí. Tuto změnu prosadila europoslankyně Dita Charanzová (za ANO).

Charanzová ale návrh na zpřísnění držení zbraní přesto nepodpořila. Podle ní "v první řadě postihuje běžné legální držitele zbraní. To nemá s posilováním bezpečnosti co do činění". Charanzová předložila ještě v den hlasování pozměňovací návrhy, které měly vše zmírnit, ale většina europoslanců je odmítla.

Stejně jako Charanzová hlasovala proti návrhu většina českých europoslanců. Podle Jana Zahradila z ODS se návrh "stane nástrojem byrokratické buzerace slušných lidí, slušných držitelů zbraní".

Zbraně si budou moci dál ponechat muzea, sportovní střelci nebo filmaři. Budou na to ale potřebovat zvláštní povolení, které jim vydá jejich domovský stát.

Česko bylo při jednáních s ostatními zeměmi EU proti návrhu. Ministr vnitra Milan Chovanec ale zůstal osamocen a nepřesvědčil své kolegy, aby spolu s ním hlasovali proti. Návrh tak vedle Česka odmítlo už jen Lucembursko. To ale mělo opačný důvod - omezení držení zbraní se mu zdála málo přísná.

Nyní návrh ještě poputuje k potvrzení členskými zeměmi EU. To by měla být jen formalita, protože ministři vnitra už s textem souhlasili.

autor: Ondřej Houska