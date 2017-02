Chovanec chce zřídit "domobranu" pro všechny střelce. Lidové milice už byly, kritizuje Pelikán

před 25 minutami

Ministr vnitra Milan Chovanec v pondělí představil svůj návrh na změnu ústavního zákona, podle kterého by se měli střelci podílet na bezpečnosti země. Ministři se na úpravě neshodli. Kritiky se dočkala mimo jiné i část o vytvoření aktivních záloh pro držitele zbrojních průkazů. "Aktivní zálohy ministerstva vnitra jsme tu už jednou měli. Říkalo se jim lidové milice," řekl Aktuálně.cz ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Praha - Milan Chovanec v pondělí představil vládě návrh zákona o zbraních, který obsahoval i vznik aktivních záloh ministerstva vnitra. Jejich součástí mají být lidé, kteří nechtějí nebo nemohou být vojáky v záloze, ale jsou ochotní podílet se na zabezpečení státu. Chtěl tak bojovat s evropskou směrnicí o regulaci zbraní. Některé ministry ale Chovancův návrh zaskočil.

"Aktivní zálohy ministerstva vnitra jsme tu už jednou měli. Říkalo se jim lidové milice," řekl Aktuálně.cz ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) s tím, že Chovancův návrh je nebezpečný. "Může to mít přesně opačný efekt než zvýšení ochrany občanů," dodal Pelikán.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) se pozastavuje nad tím, že Chovanec dostatečně nedůvěřuje státu. "Pro mě je to mimo jiné rezignace státu na jednu z jeho základních povinností, tedy bránit své občany," řekl Stropnický.

"Vypadá to opravdu divně," reagoval vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), podle kterého chce Chovanec schovat držitele zbraní do aktivních záloh ministerstva vnitra. "Není ale šťastné, že to chce udělat změnou ústavy," dodal Bělobrádek.

Předseda výboru pro bezpečnost Roman Váňa (ČSSD) připouští, že aktivní zálohy ministerstva vnitra mají sloužit jako možnost, jak obejít evropskou směrnici na regulaci zbraní. "To je jen takový bonus," mírní kritiku Váňa, který je pod návrhem podepsaný.

Členem může být podle Váni prakticky kdokoli, kdo má zbrojní průkaz. Ten zajišťuje trestní bezúhonnost a dobrý zdravotní a psychický stav. Je tedy možné, že vstoupit budou moci i členové Integrovaného záchranného systému, kterým současná úprava služebního zákona neumožňuje činnost v Aktivních zálohách AČR.

"Fungovat to má tak, že by tam byli lidé se zbraní a střeleckým výcvikem, kteří se nahlásí do systému. Otázka je, jak to bude formálně. Určitě to nebude žádná pomocná stráž VB nebo podobné ptákoviny," říká Váňa, podle kterého má mít ministerstvo vnitra databázi občanů, kteří jsou ve svém volném čase ochotni zapojit se do ochrany státu. A stát by jim měl nabídnout odpovídající výcvik jako benefit.

Nasazeni mají být při mimořádných událostech. "Při povodních nebo v případě války. Nemáme dost vojáků ani policistů, aby hlídali každou vodárnu," vysvětluje návrh Váňa s tím, že velet by jim mohli hasiči, jindy policisté, jindy krizové štáby obcí nebo krajů, a to podle události, o kterou by se jednalo.

autor: Lukáš Prchal