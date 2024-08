Jak je to možné? Čím to ospravedlníte? Bartoše grilovali v Senátu kvůli digitalizaci

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení ocitá pod stále větším tlakem. Středeční zasedání senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ukázalo, že problémy přetrvávají. Senátoři slíbili rychlou pomoc.

Úředníci různých stavebních úřadů Bartošovi v Senátu vyčítali, že jim digitalizace přináší mnohem více práce. Prohlašovali, že to, co dřív dělali několik minut, teď trvá hodiny.

Ministr vysvětloval, že se snaží dělat maximum, ale zároveň přiznával, že problémy ohledně digitalizace existují. "Každodenně pracujeme na vylepšení. Do konce srpna nedostatky odstraníme," odpovídal jim a tvrdil, že mu práci komplikoval Úřad pro hospodářskou soutěž. Ten v minulosti mimo jiné zrušil soutěž, která měla umožnit dodávku systému právě pro digitalizaci stavebního řízení. Úředníci mu ale oponovali, že ho na problémy už dávno upozorňovali, ale všechny jejich prosby a náměty byly marné.

"Pro mě je zásadní urychlit a dát návod od A do Z, jak se v systému zpracovávají kolaudace, protože zde bylo několikrát zmíněno, že kolaudační řízení je kritické pro předání staveb k užití," řekl Bartoš s tím, že po vládních prázdninách ministrům představí harmonogram dalších kroků.

Bartoš kritiku digitalizace slýchá už několik týdnů. Středeční debata s úředníky na jednání senátního výboru se ale v jedné věci lišila. Diskusi tentokrát naslouchali senátoři nejen ze zmiňovaného výboru, debatu si přišel poslechnout například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), senátor Pavel Fischer i předsedové několika klubů.

"Jak je možné, že různé věci nefungují? Jak je to možné? Čím to chcete ospravedlnit?" ptal se emotivně Bartoše šéf horní komory parlamentu Vystrčil, který se pozastavil nad tím, že na všechny výtky úředníků a politiků odpovídal jen Bartoš, nikoliv odborníci. Podobně kritický byl i Fischer, který úředníkům děkoval za jejich vystoupení. "Díky vám jsem pochopil, jaký je to průšvih," uvedl.

Senátoři se po jednání shodli, že digitalizace stavebního řízení má zásadní nedostatky, na které bude muset Senát reagovat. Je proto pravděpodobné, že senátoři při jednání celého pléna v příštím týdnu zařadí mimořádně do programu i tento bod.

"Dlouhodobě jsme pana ministra na problémy ohledně digitalizace upozorňovali, a to už před několika měsíci. Bohužel, dnes vidíme, že situace je velmi vážná," prohlásil například předseda výboru Zbyněk Linhart ze STAN. Podle něj se výbor sejde ještě příště týden, aby připravil návrh pro jednání celého pléna. "Chceme, aby byl tento bod projednaný, protože situace kolem stavebního řízení se musí řešit," dodal.

Někteří vládní senátoři, kteří si nepřáli být jmenováni, deníku Aktuálně.cz řekli, že budou o situaci informovat také vedení stran. Podle nich je nezbytné, aby se situací zabývala vláda. "Patrně bude nutné vytvořit nějaký krizový tým, který panu ministru Bartošovi pomůže. On se nepochybně snaží, ale těch problémů je příliš," řekl jeden ze senátorů směrem k šéfovi resortu, který z jednání odešel předčasně, protože měl už domluvené jiné jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).