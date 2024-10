Piráti nejsou v krizi. Na magistrátu jsou lidi, o něž bych si neopřel kolo, říká Hřib

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib chce kandidovat na šéfa Pirátů. Straně prý dokáže pomoci hlavně s kampaní. Boj proti korupci už pro jejich voliče podle něj není tahákem, chce lákat spíš na změny v ekonomice. "Nemyslím si, že máme krizi. Jen máme problém voliče přivést k urnám," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz

V uplynulých dnech jste k možné kandidatuře na předsedu Pirátů mlčel a nijak ji nekomentoval. Dnes jste oznámil, že o post budete usilovat. Proč jste se k tomu rozhodl?

Založili mi kandidaturu na pirátském fóru, kde je třeba nasbírat odpovídající podporu. Tu jsem měl dlouhodobě. Dostával jsem mnoho dotazů na to, jestli rukavici zvednu. Mým záměrem vždy bylo soustředit se na město, ve kterém žiji. Nicméně poslední události mě přesvědčily, že naše země potřebuje vycentrované Piráty, kteří budou hlavní politickou silou na středu. Musíme opět najít schopnost zaujmout naším programem středový proud voličů a prosazovat politiku opřenou o expertízu a data. Naše země skutečně v tuto chvíli nevzkvétá, ale dlouhodobě ekonomicky stagnuje.

Piráti mají za sebou během jednoho roku hned dva volební debakly, problematické řízení digitalizace stavebního řízení a následnou roztržku s ODS, která vyústila v odchod z vlády. Jak chcete stranu vyvést z krize?

Nemyslím si, že máme krizi. Máme stabilní voličskou podporu, akorát máme problém naše voliče přivést k volebním urnám. To trvá už troje volby, když počítám i to, jak nás Starostové vykroužkovali ve sněmovních volbách v roce 2021.

A to má jediný zjevný důvod. Ztratili jsme schopnost dělat kvalitní kampaně, což jsme v roce 2017 uměli. Troufnu si tvrdit, že v tomto straně dokážu pomoct. Absolvoval jsem dvě úspěšné kampaně v Praze, v roce 2018 do komunálních voleb a potom v roce 2022. Tehdy jsme získali téměř 18 procent, více než o čtyři roky dříve. Musíme jako Piráti udělat dobrou kampaň s dobrým programem, který se bude zaměřovat na problémy běžných lidí a na ekonomiku.

Jaký typ lidí mohou Piráti přilákat?

Lidi, kterým není jedno, v jakém stavu se země nachází. Například ty, kteří si uvědomují, že vzdělání je investicí do budoucna. Můžeme oslovit mladší ročníky, například ženy, které se chtějí vrátit po mateřské zpátky do práce a ocení podporu zkrácených úvazků či školek.

Ovlivnily poslední volební neúspěch v krajských volbách komplikace spojené s digitalizací stavebního řízení pod předsedou Pirátů Ivanem Bartošem?

Základním problémem byla opět kampaň. Vybrali jsme si slogan "bez korupce pro lidi". Jsme jediná parlamentní politická strana, jejíž členové nejsou zapletení v žádné korupční kauze. Ale zjevně to není hlavní tahák, který může nalákat naše voliče, protože to už berou u nás jako samozřejmost. Musíme trvat na svém základu, že v politice se nekrade, ale potřebujeme představit do sněmovních voleb kvalitní program, který se bude opírat primárně o reformy v oblasti ekonomiky.

Neodpovídáte mi. Uškodila vám u voleb digitalizace stavebního řízení?

Ivan Bartoš už popisoval chyby, které se staly. Nebylo na to dost času. Například v Praze máme několik úspěšných digitalizačních projektů. V minulém volebním období jsem v IT ušetřil přes půl miliardy korun, protože jsme odstranili závislosti na dříve vybraných dodavatelích. Na naše úspěchy v digitalizaci si může každý sáhnout, třeba v podobě odjezdů tramvají v aplikaci Lítačka.

Premiér Petr Fiala odvolal vašeho předsedu a ministra Ivana Bartoše z vlády právě kvůli nezvládnuté digitalizaci. Piráti to považují za zástupný důvod. Na tiskové konferenci hovořili o kmotrovské ODS. Jak vnímáte odvolání Bartoše vy?

Že se státu nedaří digitalizace, je problém dalších čtyř nebo pěti ministerstev. Kdyby se mělo angažmá ministrů hodnotit podle kvality digitalizace, ve vládě by za chvilku nezůstal nikdo. Odvolání Bartoše proto vnímám jako neférové. Opakuju to, co zmiňoval i Ivan Bartoš. Jedním ze základních problémů byla skutečně komunikace očekávání. Mělo se naplacato říct, že to bude hodně drncat.

Z dlouhodobého hlediska to ale Piráty nepoškodí, protože se s digitalizací perou na všech ministerstvech. Někde na to ale mají víc času a nejsou proti organizováni hybridní novináři. V Praze máme celou řadu projektů, kde jsme prokázali, že digitalizaci umíme.

Byl jste pro odchod Pirátů z vlády?

Nebyla jiná možnost. V momentě, kdy se nedodržuje koaliční smlouva, nedává smysl uzavírat žádné dílčí další dohody. Nebyla by garance, že je dodrží. Další spolupráce nedává smysl.

Když se podíváte na aktuální vztahy mezi Piráty a ODS, dovedete si příští volební období představit vládu s ODS?

Počkejme nejprve, jak dopadnou volby. Potom se budou skládat koalice. Teď je to předčasné.

Nechtějí vaši voliči už alespoň tušit, s kým byste se spojili?

Naši voliči chtějí, aby někdo udělal něco se stagnující ekonomikou. Ekonomické debaty s takzvanými ekonomickými experty běžných politických stran připomínají tragikomedii. Takhle to dál nejde. Naši voliči od nás teďka nečekají nějaké spekulace do budoucna. Chtějí kvalitní program, který umožní zvýšení životní úrovně místních lidí a lepší kvalitu veřejných služeb. Na to se chci soustředit.

Jak budete voličům komunikovat, že jste byli tři roky ve vládě s ODS, kterou teď popisujete jako ovládanou kmotry?

O kmotrech v ODS mluvil Mirek Topolánek tehdy jako předseda a premiér. Pokud to říkají jejich čelní představitelé, spíše se obraťte na politologa, který si s vámi bude o tom povídat.

Počkejte, takto o ODS mluvili hlavní představitelé Pirátů.

Do politiky jsem nešel kvůli tomu, abych po večerech chodil s koaličními partnery na pivo do hospody. Musím se každý den bavit v politice s lidmi, o které bych si normálně neopřel ani kolo. Například v zastupitelstvu v opozici na magistrátu se takoví nacházejí. Politika o tom není. Jde o to, že nabídnete voličům program a pak prosazujete jejich zájmy nebo zabraňujete něčemu, co nechtějí. Všechno další není relevantní.

Jak hodnotíte výkon Ivana Bartoše na pozici předsedy Pirátů?

Byl předsedou 14 let, což je rekord mezi předsedy polistopadových českých politických stran. Za to si jednoznačně zaslouží respekt a uznání. Bartoš dovedl Piráty do sněmovny v roce 2017. Věřím, že ještě neřekl své poslední slovo.

Co tím myslíte?

Nemusíme zbytečně předbíhat událostem.

