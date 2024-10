Ztratili jsme důvod být potichu. Provázání ODS s byznysem trvá roky, říká Richterová

Po odchodu z vlády si Piráti začali říkat "lepší opozice". Chtějí být tvrdí, ale féroví. Podle místopředsedkyně sněmovny Olgy Richterové ale není důvod, proč ODS nekritizovat veřejně. "Dřív jsme rozpory řešili z očí do očí," říká Richterová, která už oznámila, že se nehodlá ucházet o funkci v novém vedení Pirátů.

Odešli jste z vlády a teď budete minimálně rok v opozici. Dokážete si vzhledem k současné dynamice vztahů mezi Piráty a ODS představit, že byste po volbách v příštím roce společně vstoupili do vlády?

Je předčasné sčítat zajíce, kteří běhají po lese. Ještě nás čeká rok práce v opozici. Z vládní zkušenosti si ale beru poučení, že je velmi obtížné být slabší partner. Záleží, jakou podporu nám dají voliči. Když Ivan Bartoš dostal od premiéra telefonát o vyhazovu, začalo být jasné, že přestávají platit dohody. Byl to signál, kterým premiér Petr Fiala ukázal, že se rozhodl nejen ukončit spolupráci s ním, ale i s námi všemi.

V ten moment nám došlo, že dohody neplatí. Byli jsme domluvení, že pokud se v koalici pohádáme, nebudeme to ventilovat navenek, ale pokusíme se to ve vládě jako Piráti prosadit. Když se člověk na tohle nemůže spolehnout, tak v pozici slabšího partnera už bychom nemohli ohlídat vše, co máme ohlídat.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek pro týdeník Respekt nastiňoval možnost shody s Přísahou. Mohla by být pro vás koaličním partnerem?

To si nemyslím. Ve zmíněném rozhovoru mluvil o protikorupčních opatřeních, kde vidí ideovou spřízněnost. Opravdu nemluvil o koaliční spolupráci.

Na tiskové konferenci k vystoupení z vlády jste nešetřili útoky na ODS. Padala slova jako "kmotři zůstanou kmotry". Proč jste o praktikách, které nyní připisujete ODS, tři roky mlčeli?

Ale my jsme na hodně z nich upozorňovali. Jenže chcete-li prosazovat změny, kvůli čemuž jsme po volbách v roce 2021 vstoupili do koalice, musíte je vyjednat uvnitř. Na velké průšvihy jsme hlasitě upozorňovali. Podařilo se nám například dostat Petra Mlejnka z čela tajné služby, protože se scházel s člověkem spojeným s Dozimetrem. Nebylo to snadné rozhodování, ale nakonec jsme jako poslanecký klub dospěli k tomu, že jeho setrvání ve funkci poškozuje vládu.

Stejně tak jsme hlasitě upozorňovali na problémy při sestavování rozpočtu nebo když byla špatně nastavená daň z neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax. Ale pak jsme taky spoustě věcem zabránili, aniž bychom o tom mluvili nahlas. Jakub Michálek dal při jednání o novele trestního zákoníku stopku možnosti, aby se odsouzení podvodníci mohli vyplatit z uloženého trestu.

Jak ale chcete svým voličům jako strana, která má jedno z hlavních témat boj proti korupci, vysvětlit, že nyní mluvíte o ODS jako o kmotrech, přitom jste s nimi tři roky ve vládě spolupracovali?

My jsme mluvili o klientelismu a o tom, že naším úkolem ve vládě bylo také zabránit řadě věcí. Provázání zejména politiků ODS s prostředím velkého byznysu tady trvá roky a je to myslím všeobecně známé. Jenže co když běžný lobbing za ekonomické zájmy určité skupiny přeroste jakékoliv zdravé meze? Výraz kmotři mimochodem poprvé do české politiky vnesl tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek.

Odolnost vůči tlaku zájmových skupin například z průmyslu či ekonomických segmentů by podle nás měla být větší. Díky tomu, že jsme ve vládě byli a měli tam své náměstky, jsme se podíleli na rozplétání či zpřetrhání některých věcí. Připadalo nám ale fér řešit rozpory z očí do očí, ne veřejně. Teď ale není důvod, abychom to, co jsme předtím řešili osobně, nezačali říkat víc veřejně.

Ministr zahraničí Jan Lipavský ve vládě nakonec zůstal, navíc pirátskou stranu opustil. Snažili jste se ho nějak přesvědčit, aby to nedělal?

Je to jeho osobní rozhodnutí. Byla jsem u toho, když jsme vyjednávali jeho vstup do vlády. Viděla jsem, jak nás ostatní zrazovali, ať na jeho nominaci netrváme, protože tehdejší prezident Miloš Zeman ho nechtěl jmenovat. Jsem ráda, že jsme neustoupili a díky Pirátům mohl v české zahraniční politice uspět.

Současně mám z jeho posledního rozhodnutí smíšené pocity. Dlouhodobě si přál, abychom částečně změnili naše vnitřním fungování a udělali reformy. I já bych si přála, aby něco šlo rychleji. Chápu, že cítil dlouhodobější nespokojenost. Netajil se tím.

Po odchodu z vlády si říkáte lepší opozice. Inspirujete se hnutím ANO, které se označuje jako "lepší vláda"?

Budeme tvrdí, ale féroví. Nebudeme zbytečně bořit, co je dobré a na čem jsme se i podíleli. Naopak rádi to podpoříme. Ale když bude ve sněmovně docházet k "ožužlávání", budeme to hlasitě kritizovat. Konkrétní příklad, jak být lepší opozicí, je už vidět na tématu důchodové reformy. Demografická změna ukazuje, že v budoucnu budou dva pracující na jednoho seniora. Nebudeme se populisticky tvářit, že je možné s tím nic nedělat.

Po vstupu do opozici jste se ostře vytasili i proti lidovcům. Když ministr práce Marian Jurečka popisoval, jak na vládu přinesl navýšení rodičovského příspěvku, prohlásil Jakub Michálek: "Co to je za klauny ve vládě?" Tvrdil, že když s tímto návrhem přišli Piráti, Jurečka mlčel a ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura to zablokoval. Nepřipomíná vaše komunikace hnutí ANO? V čem bude tedy lepší opozice, jak tvrdíte?

Rozdíl je v podstatě věci. Rodiny s malými dětmi a osamělí senioři jsou na tom podle ekonomických statistik nejhůře ze všech typů domácností. Hájili jsme je a vyjednali jsme navýšení rodičovského příspěvku na 350 tisíc korun. Vyjednávání trvalo rok, nakonec to byla naše podmínka pro schválení konsolidačního balíčku. Zcela veřejně jsme to říkali a nikdo to nerozporoval, protože to je pravda. Na jednání o konsolidačnímu balíčku by to neprošlo, kdyby nešlo o naši zásadní podmínku. Technicky ale samozřejmě změnu nesli na vládu lidovci, splnili tím dohodu.

Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že po všem, co zaznělo ohledně koaliční spolupráce, by se divila, kdybyste si ponechala post místopředsedkyně sněmovny. Řešili jste to už osobně?

Na schůzce vedení sněmovny nic napřímo nezaznělo. Mám za úkol nestranně řídit jednání sněmovny. Dává mi to možnost co nejhlasitěji hájit zájmy našich voličů i díky možnosti vystupovat na jednání s přednostním právem. Prakticky kdykoliv se můžu přihlásit o slovo. Zákony, které nyní přijdou do sněmovny, dlouhodobě prosazuju. Asi by se tudíž někomu hodilo, abych o nich nemluvila tak hlasitě. Nevidím však důvod rezignovat na funkci ve vedení sněmovny.

A vyzval vás k tomu někdo ze stran koalice přímo?

Ne.

