Rok 2025 patřil za poslední desetiletí mezi spíše teplé a suché, uvedli meteorologové

ČTK

Loňský rok byl s průměrnou teplotou 8,8 stupně Celsia čtvrtým nejchladnějších v poslední dekádě. V dlouhodobějším srovnání od roku 1961, kdy meteorologové začali průměrné roční teploty v zemi počítat, se ale přiřadil k těm teplejším. Byl 13. nejteplejším, plyne z předběžných údajů Českého hydrometeorologického ústavu zveřejněných v pátek na síti Facebook.

Ilustrační foto. Letní počasí.
Ilustrační foto.Foto: Reuters
V porovnání s rekordně teplým rokem 2024 bylo loni v ČR chladněji o 1,5 stupně a takzvaný normál z let 1991 až 2020 loňská průměrná teplota přesáhla o půl stupně.

Související

„Rok 2025 na území ČR tak byl na hranici teplotně normálního a nadnormálního roku,“ konstatovali meteorologové. Chladněji než loni bylo v Česku naposledy v roce 2021, kdy průměrná roční teplota činila osm stupňů.

Teplotní normál let 1991 až 2020 přesáhla polovina loňských měsíců, zatímco druhá polovina byla pod ním. Teplé nebo velmi teplé měsíce byly podle hydrometeorologického ústavu většinou v první polovině roku, druhou polovinu roku byly měsíce už teplotně normální.

Rok 2025 byl zároveň suchý, průměrný roční úhrn srážek byl sedmý nejnižší od roku 1961. Po většinu roku pršelo méně než obvykle. Vyšší úhrn srážek byl v červenci, září či listopadu, naopak velmi suché byly únor, srpen a prosinec. Podle předběžných údajů v posledním měsíci roku spadlo v ČR v průměru 16 milimetrů srážek, 35 procent normálu.

Za celý rok 2025 činí podle ústavu předběžný průměrný roční úhrn srážek 570 milimetrů, což je 83 procent normálu let 1991 až 2020. Méně srážek v průměru na našem území spadlo naposledy v suchých letech 2015 a 2018, a to pouze 532 a 522 milimetrů.

V předešlém povodňovém roce 2024 byl oproti roku 2025 roční úhrn srážek na území ČR o více než 200 milimetrů vyšší, dodali meteorologové s tím, že v pátek zveřejněné údaje za loňský rok jsou předběžné a mohou se dodatečně měnit.

