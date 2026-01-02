Rok 2025 patřil za poslední desetiletí mezi spíše teplé a suché, uvedli meteorologové

Loňský rok byl s průměrnou teplotou 8,8 stupně Celsia čtvrtým nejchladnějších v poslední dekádě. V dlouhodobějším srovnání od roku 1961, kdy meteorologové začali průměrné roční teploty v zemi počítat, se ale přiřadil k těm teplejším. Byl 13. nejteplejším, plyne z předběžných údajů Českého hydrometeorologického ústavu zveřejněných v pátek na síti Facebook.
V porovnání s rekordně teplým rokem 2024 bylo loni v ČR chladněji o 1,5 stupně a takzvaný normál z let 1991 až 2020 loňská průměrná teplota přesáhla o půl stupně.
„Rok 2025 na území ČR tak byl na hranici teplotně normálního a nadnormálního roku,“ konstatovali meteorologové. Chladněji než loni bylo v Česku naposledy v roce 2021, kdy průměrná roční teplota činila osm stupňů.
Teplotní normál let 1991 až 2020 přesáhla polovina loňských měsíců, zatímco druhá polovina byla pod ním. Teplé nebo velmi teplé měsíce byly podle hydrometeorologického ústavu většinou v první polovině roku, druhou polovinu roku byly měsíce už teplotně normální.
Rok 2025 byl zároveň suchý, průměrný roční úhrn srážek byl sedmý nejnižší od roku 1961. Po většinu roku pršelo méně než obvykle. Vyšší úhrn srážek byl v červenci, září či listopadu, naopak velmi suché byly únor, srpen a prosinec. Podle předběžných údajů v posledním měsíci roku spadlo v ČR v průměru 16 milimetrů srážek, 35 procent normálu.
Za celý rok 2025 činí podle ústavu předběžný průměrný roční úhrn srážek 570 milimetrů, což je 83 procent normálu let 1991 až 2020. Méně srážek v průměru na našem území spadlo naposledy v suchých letech 2015 a 2018, a to pouze 532 a 522 milimetrů.
V předešlém povodňovém roce 2024 byl oproti roku 2025 roční úhrn srážek na území ČR o více než 200 milimetrů vyšší, dodali meteorologové s tím, že v pátek zveřejněné údaje za loňský rok jsou předběžné a mohou se dodatečně měnit.
ŽIVĚVlivné křeslo po boku Zelenského obsadí šéf rozvědky. Předchůdce ho pošpinil korupcí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
Kam se poděl Kadyrov? Pokud se potvrdí zvěsti, má Putin problém
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov vyrazil na setkání zástupců ruských regionů s prezidentem Vladimirem Putinem. V noci na 25. prosince se mu ovšem udělalo špatně a musel být v Moskvě naléhavě hospitalizován. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a šíří se různé zvěsti o jeho dalším osudu. O jeho zdravotním stavu se spekuluje už delší dobu.
Česko nabídlo Švýcarsku převoz popálených pacientů do Prahy, oznámil Vojtěch
Česká republika je mezi zeměmi, které nabídly Švýcarsku zdravotnickou pomoc po tragickém požáru. Možnost vyslání týmu přímo na místo země nevyužila, zvažuje možnost transportu pacientů do popáleninového centra v Praze. Na sociální síti X to v pátek uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Při požáru baru v Crans-Montaně zemřelo 40 lidí a další více než stovka se zranila.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny
Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Občanští demokraté i jiné opoziční strany podpoří návrh na odvolání Okamury z čela komory. "ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku," odvětil dnes odpoledne šéf sněmovny.
Monstrum s tváří souseda: Roman Postl oklamal znalce i vězeňský systém, pak vraždil
Na první pohled to byl milý chlapec od vedle, ve skutečnosti měl ale temnou stránku, která ho později přivedla k drogám a hrubého násilí. Na svědomí měl Roman Postl pět lidských životů, spravedlnosti ale nakonec unikl.