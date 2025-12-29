Přichází prudká změna počasí. Víme, kde bude sněžit, meteorologové varují před větrem

Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly.
Od úterý meteorologové čekají silnější vítr, ve středu s nárazy až o rychlosti 70 kilometrů v hodině. Budou se tak tvořit sněhové jazyky, na horách závěje a v noci hrozí náledí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
V pondělí bude ještě jasno až polojasno, během dne se ale začne od severu zatahovat a přijde sněžení. Teploty přes den mohou ještě vystoupat i na čtyři stupně Celsia, na horách už bude mrznout celý den. Náledí na silnicích, před kterým meteorologové varovali, se může v zastíněných místech udržet i během dne.
Oblačné nebo zatažené nebe zůstane do konce týdne a bude padat sníh, v nižších polohách sníh s deštěm. Do pátku může napadnout až téměř 20 centimetrů nového sněhu, na horách i víc než půl metru. Ve středu může foukat s nárazy až 70 km/h, v úterý, ve čtvrtek a v pátek by měl být vítr slabší s nárazy kolem 55 km/h.
Ze sněhu se mohou při větrném počasí místy tvořit jazyky, na horách i závěje. V úterý se v noci v nižších polohách může tvořit náledí.
Teploty přes den se od úterý budou pohybovat nejčastěji od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. V noci se budou držet pod nulou, nejvýrazněji by měly klesnout ve středu k minus sedmi stupňům. Mráz může být silnější při zmenšené oblačnosti.
Na víkend se počasí podle předpovědi nezmění. Občasné sněžení nebo sněhové přeháňky meteorologové očekávají na většině území, v nížinách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude od nuly do minus pěti stupňů Celsia, při vyjasnění až minus sedm stupňů, přes den kolem nuly.
