Další výrazná tvář, která Piráty vést nechce. Richterová kandidaturu nakonec odmítla

Místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová odmítla kandidovat do čela Pirátů. "Vzhledem k tomu, že jsme ve sněmovně jenom čtyři, se chci během roku plně soustředit na práci na množství zákonů, kterým se věnuju," sdělila Aktuálně.cz. Richterová přitom kandidaturu po odvolání končícího předsedy Ivana Bartoše z vlády zvažovala.

Po volebním debaklu v krajských volbách nerezignoval pouze předseda Bartoš, ale i celé vedení Pirátů. Richterová se však nechce ucházet ani o post řadové místopředsedkyně. "Teď bude procházet sněmovnou mnoho zákonů, od novely zákona o dětských skupinách přes důchody, které jsou před závěrečným schvalováním, až po flexibilní novelu zákoníku práce nebo zřízení dětského ombudsmana," zdůvodnila své rozhodnutí s tím, že post ve vedení strany by tak bylo časově složité zvládnout.

Ještě na konci září Richterová kandidaturu na šéfku strany připouštěla. "Budeme se o tom bavit, nepotvrzuji to ani to nevylučuji," uvedla tehdy pro Seznam Zprávy. Impulzem k tomu, aby o tom uvažovala, byl způsob, jakým premiér Petr Fiala (ODS) odvolal Bartoše z vlády. Richterová to tehdy označila za "hnusný podraz".

Poslankyně zatím nechce prozrazovat, koho by v čele strany po Bartošovi ráda viděla. "Všichni se ještě nevyjádřili ke svým nominacím. Počkám, jak se rozhodnou. Ale tuto věc si diskutujeme nejdřív interně ve straně," řekla. Členové Pirátů mohou kandidáty na předsedu či místopředsedy navrhovat do 23. října. Nové vedení si Piráti zvolí 9. listopadu.

Richterová je jednou z nejvýraznějších členek Pirátů. Mohla být spíše volbou pro příznivce dosavadního vedení a směřování strany. Jako místopředsedkyně sněmovny ale nemusela vyhovovat kritičtější skupině, která byla například proti účasti Pirátů ve vládě.

Vedle ní nemají o vedení strany zájem ani další nejvýraznější tváře. Členskou nominaci odmítl například předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek. Členové strany dosud na internetovém fóru navrhli několik lidí. Patří k nim končící plzeňský hejtman Rudolf Špoták, radní Olomouckého kraje Martin Šmída, senátorka Adéla Šípová, dosavadní místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová či středočeská Pirátka Marta Martinová.

Podporu má i dosavadní senátor Lukáš Wagenknecht, který kandidaturu potvrdil. Stranu slibuje stabilizovat, chtěl by získat dvouciferný volební výsledek. Naopak Holomčík Leitnerová kandidaturu odmítla. Návrhy na fóru ale ukazují pouze předběžnou podporu, protože kandidát na šéfa strany musí obdržet nominaci z krajů.

