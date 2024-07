Odpadky či exkrementy trápí Jizerky. Nevychovanců přibývá, mohou za to i elektrokola

Je dobře známo, že Krkonoše každé léto víc trpí pod náporem turistů. V posledních letech se ale problém overturismu týká i sousedních Jizerských hor. "Od covidu sem jezdí miliony lidí ročně, nárůst je markantní," říká ochranář Tomáš Korytář. A místní příroda, včetně vzácných tetřívků, je v ohrožení. Mohou za to zejména nezkušení turisté, kteří se v přírodě neumí chovat, a také nástup elektrokol.

Některá místa Jizerských hor svou nádherou v lecčems překonají i sousední Krkonošský národní park. Třeba okolí národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerka. Ve stejnojmenné říčce hučí průzračně čistá voda, barevná květena horských luk se vlní ve větru a trávu spásá spokojené stádo praturů.

Jenže stačí jen lehce sejít ze stezky a pohled už není tak idylický. V křoví lze nalézt desítky zanechaných kapesníků i vlhčených ubrousků. O kus dále se zase povaluje obal od tyčinky. To vše jen pár metrů od přísně chráněné rezervace.

Míst s podobnými problémy lze nalézt v současných Jizerských horách nespočet. I sem už došel fenomén zvaný overturismus, potvrzuje vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Tomáš Korytář.

"Vzrůstá počet lidí, kteří se v přírodě neumí chovat. Objevili hory během covidu, předtím se rekreovali úplně jinak," říká. Naráží na to, že návštěvnost nejen Jizerských hor, ale i jiných českých pohoří od začátku covidové pandemie výrazně vzrostla. V roce 2020 Česko podobně jako další státy kvůli hrozbě šíření nákazy omezilo cestování za hranice a turisté tak začali více objevovat, co nabízí jejich země.

Pro některá místa je ale složité novou míru turismu unést. "Zvláště hory, kromě Jizerských třeba Beskydy nebo Jeseníky, jsou tím hodně postiženy. Nárůst turistů je opravdu markantní. Už před covidem nám tady přibývalo lidí, ale omezení cestování to ještě více zvýraznilo," upozorňuje Korytář.

A prohřešky se hromadí. Poházené odpadky, koupání v potocích, jízda na kole mimo vyznačené trasy nebo parkování na loukách. A k tomu desítky lidí dlouhé fronty u nejznámějších skalních vyhlídek. V zimě davy běžkařů, v létě cyklistů. Nejvíce lidí bývá v nástupních místech, jako je Bedřichov, okolí nádrže souš nebo osada Jizerka. Z výletních cílů jsou pak nejpopulárnější Protržená přehrada Desná nebo skalní vyhlídky Ořešník nad Hejnicemi a Frýdlantské cimbuří.

Z nedávného průzkumu projektu Mobesa Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyšlo, že v posledních letech navštíví Jizerské hory ročně asi čtyři miliony lidí. "Z toho musíte odečíst lidi, kteří tady žijí, ale i tak se dostaneme na číslo kolem tří a půl milionů. To je velice vysoká návštěvnost," říká Korytář.

Ohrožení pro tetřívka

Řetězec je jasný. Přehršel turistů na značených trasách znamená, že lidé, kteří si chtějí užít hory v klidu, hledají místa nová. A často při tom porušují pravidla "Jsou davy vytlačováni do cennějších území. A tam mohou vyrušit vzácné druhy nebo poškodit cenné biotopy," popisuje šéf CHKO.

Zmiňuje třeba případ národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, kde se v posledních letech vytvořilo v lesích několik vychozených cestiček. Někdy protože se lidé chtějí vyhnout davům, jindy se takto snaží dostat na místo, odkud vyfotí hezkou fotografii.

Tímto vším může trpět třeba tetřívek obecný. V Česku zbývá posledních několik stovek těchto hrabavých ptáků, a jsou proto přísně chránění. Zvláště v době toku je velice citlivý na vyrušení, stačí tak jen malý impulz a pár nemusí vůbec vyvést mladé.

Přibývá i lidí, kteří na chráněných místech táboří, zakládají ohně, případně i staví stany, přestože je to na území CHKO zakázáno. To je problém třeba vrcholu hory Jizera, kde je přísně chráněný prales.

"Lidi se tam chodí dívat na východ a západ slunce. A pak jsou všude exkrementy. Největší problém jsou vlhčené ubrousky, které se vůbec nerozloží. A taky to kazí zážitek lidem, kteří tam potom přijdou," říká Korytář.

Dřív se lidi rozptýlili. Teď jsou všichni všude

Jedna skupina turistů v posledních letech v Jizerských horách obzvláště posílila. Místo bylo sice pro dobrou infrastrukturu a menší výškové rozdíly oblíbeným cílem cyklistů, nyní ale horám vládnou elektrokola.

Těch reportéři na místě potkávají znatelně víc než běžných kol. "Vynález je to dobrý, bez toho bychom nikdy tolik neujeli," chválí si své stroje starší pár nedaleko osady Jizerka. Motorek opravdu umožní i méně zkušeným a zdatným cyklistům překonat velké vzdálenosti a vyšlapat prudší kopce.

Jenže pro přírodu jde spíš o katastrofu. "Větší skupina lidí se dostává do míst, kde si to dříve vyšlapali jen ti, kteří na to měli. Zároveň zvládnou být za den na více místech. Dříve se lidé po horách rozptýlili. Teď jsou tak nějak všichni všude," říká Korytář s tím, že toto opět přispívá k rušení ohrožených druhů.

Někteří elektrocyklisté to dovádějí ještě dále. Vlastníci terénních modelů míří mimo cyklostezky přímo do lesů, někteří i do přísně chráněných rezervací. Místním ochráncům přírody tak přibyl další nepřítel k motorkářům, kteří terén Jizerských hor brázdí už roky, dosud se je ale nepovedlo příliš potlačit.

"Představa, že budeme honit někoho na motorce, a my u toho budeme také na motorce, je samozřejmě nereálná," říká Korytář. Připomíná, že profesionální strážce přírody, kteří mají pro podobné i jiné akce potřebnou techniku i dovednosti, mají v Česku k dispozici pouze národní parky.

Chráněné krajinné oblasti, jako jsou Jizerské hory, si musí vystačit s dobrovolníky. Jejich možnosti i pravomoci jsou ale omezené, v horách se pohybují jen ve svém volném čase. K tomu občas vypomůže policie. Její příslušníci na čtyřkolkách vyjíždějí do Jizerských hor na kontroly od začátku prázdnin.

Dobrovolných strážců má správa v současnosti k dispozici 15, nedávno přibyli čtyři. "To je jedna z pozitivních věcí covidu, že nenarostla jen skupina lidí, kteří se neumí v horách chovat, ale i skupina, které overturismus vadí," říká Korytář.

Některé hříšníky se ale daří potlačovat už dnes. Řeč je o lidech s kbelíky, kteří se do hor vydali na sběr borůvek. Takových skupinek potkali reportéři Aktuálně.cz v lesích u Smědavy hned několik. "Borůvkáři" si mezi sebou dokonce předávali rady, kde lze fialových plodů najít nejvíce.

Jenže místní ochránci přírody to vidí jen neradi. V nejchráněnějších zónách je sběr borůvek úplně zakázán, na celé ploše se pak nesmí sbírat borůvky pomocí speciálního hřebenu - ten sice tuto činnost usnadňuje a urychluje, může ale rostlinu poškodit. I tento nástroj si s sebou někteří sběrači nesli.

Problém se ale podle Korytáře daří alespoň částečně utlumit. Oproti dřívějšku už do Jizerských hor například nesměřují autobusy plné lidí, kteří se snažili plody prodat například na barvivo. Sběrači už si také nedovolují vjet autem až za zákazy hluboko do lesů. "Loni se nám podařilo úspěšně uložit několik pokut a zabránit některým vjezdům," říká Korytář.

V budoucnu by se ale i Jizerské hory mohly dočkat toho, že na ochranu přírody zde budou dohlížet profesionální strážci. Ze strany představitelů Krkonošského národního parku v posledních letech opakovaně zaznívají hlasy o tom, že by se mohl rozšířit i na území Jizerek. Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová ovšem říká, že návrh zatím "není na pořadu dne". "Konkrétní jednání ani přípravy neprobíhají," tvrdí.

Rekordní tržby

Naopak radost z větší návštěvnosti mají místní podnikatelé. "Opravdu je lidí čím dál více. Letos máme zatím rekordní tržby," potvrzuje například Jessica Tobiášová, provozní v hotelu a restauraci Jizerka 4.

Starosta Hejnic Jaroslav Demčák ovšem upozorňuje, že turisté často do Jizerských hor přijedou pouze na jeden den, a peníze tak z nich nemají ani hotely, ani obec.

"Snažíme se proto s tímto pracovat a připravovat projekty k cestovnímu ruchu a návštěvníkům. Máme tady rok otevřené vlastní infocentrum, chystáme parkovací plochy a další investice do této oblasti včetně spolupráce s okolními obcemi kolem bučin," říká Demčák.

