Co má zmizet z registru smluv? Projděte si, jaké informace chtějí poslanci utajit

Registr měl zprůhlednit hospodaření státu, měst a krajů se stovkami miliard korun, jež spravují. Nyní ovšem z rok starého zákona nemusí po zásahu poslanců zůstat kámen na kameni, říkají jeho příznivci. Do celé věci ale ještě promluví Senát, který by měl o podobě novely jednat.

Co je Registr smluv

Podle zákona musí státní úřady, města či kraje v internetovém registru povinně zveřejňovat všechny smlouvy se svými dodavateli, jejichž výše přesáhne 50 tisíc korun. To má za cíl včas odhalit podezřelé zakázky, jako byla v minulosti třeba pražská OpenCard. Registr navíc umožňuje sledovat třeba vazby politiků na firmy, o jejichž zakázkách pro stát nebo obce sami rozhodují.

Testovací režim zákona běží od července 2016, odkdy musí státní a samosprávné organizace své smlouvy povinně do registru vkládat v počítačově čitelné podobě. Pokud se ale zveřejnění dosud vyhýbají nebo na internetu ukazují pouze části smluv, nehrozí jim za to zatím žádné postihy. Od července letošního roku by ale měly být účinné jen takové smlouvy, které byly v registru náležitě zveřejněny. To má všechny úřady a jejich organizace přimět k tomu, aby se zveřejňováním zbytečně neotálely.