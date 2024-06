Rath je primářem pankrácké vězeňské nemocnice. Výběrové řízení ale neproběhlo

Bývalý ministr zdravotnictví a lékař David Rath si ve vězení odseděl skoro čtyři roky za korupci a manipulace při zadávání veřejných zakázek. Nyní, něco málo přes rok od svého propuštění na svobodu, se stal primářem vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci, uvedly Hospodářské noviny. S prací ve vězeňských nemocnicích má Rath zkušenosti, pracoval v nich totiž jako lékař i během svého trestu.

"Pan doktor Rath pracuje ve vězeňském prostředí už dlouhou dobu, a je proto jako primář nemocnice velkým přínosem pro celé zařízení," uvedla ředitelka nemocnice Markéta Kořínková. Na další otázky Hospodářských novin týkající se délky jeho působení ve funkci a způsobu, jak se do ní bývalý vězeň a politik dostal, však neodpověděla.

Ve vězeňské nemocnici na Pankráci zastává Rath pozici primáře nikoli konkrétního oddělení, ale celého zařízení. To je na české poměry dost nezvyklé. Jedna z dvojice vězeňských nemocnic v zemi slouží nejen vězňům, ale také personálu věznice. Nově je navíc součástí loni zřízené organizace Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti ČR.

Sám Rath uvádí, že ho o spolupráci požádal ředitel této organizace. Jeho práce prý spočívá v koordinaci jednotlivých oddělení.

"Vzhledem k tomu, že jsem v nemocnici působil, byl jsem osloven ředitelem, zda bych byl ochoten se vedle přímé léčebné činnosti podílet i na práci expertní a koordinační. Nadále sloužím na interně a k tomu pomáhám koordinovat činnost jednotlivých primariátů a podílím se na zpracovávání různých lékařských stanovisek i na přípravě podkladů k dalšímu rozvoji nemocnice a ambulancí," napsal Hospodářským novinám.

Primářem bez výběrového řízení

Na dotaz novin, zda na funkci prošel výběrovým řízením, Rath odpověděl, že nikoli: "Nejsem jmenován, ale pouze pověřen, což myslím nevyžaduje vyhlášení výběrového řízení." Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky působí Rath v nové funkci oficiálně od letošního dubna. "K zastupování této pozice je pověřený, výběrové řízení zatím vypsáno nebylo," uvedl mluvčí.

Mluvčí dále uvedl, že Vězeňská služba se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, a to včetně toho zdravotnického. Proto jsou za lékaře se znalostí vězeňského prostředí vděční. "Pan doktor Rath pracoval jako lékař již během výkonu trestu odnětí svobody ve vězeňské nemocnici v Brně, poté byl zaměstnán v pankrácké věznici a jeho pracovní nasazení bylo vždy profesionální a oboustranně přínosné. Není důvod, aby tuto činnost nemohl vykonávat i nadále," dodal.

Podle právníka české pobočky Transparency International Petra Leyera by ale mělo být jasné, jak dlouho bude Rath ve funkci a kdy bude výběrové řízení na nového primáře. "Na takovou funkci je totiž standardní požadovat čistý trestní rejstřík a to on, jako podmínečně propuštěný po části trestu, mít nemůže," uvedl.