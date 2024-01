Nekončíme, reformy jsou nutné, ohrazují se ministři proti Stanjurovi a "nicnedělání"

Ministři Vít Rakušan a Ivan Bartoš nesouhlasí s prohlášením svého kolegy, ministra financí Zbyňka Stanjury, že od současné vlády už není možné čekat žádné zásadní změny. Oba ujišťují, že v reformách budou pokračovat, protože jsou nutné. Premiér Petr Fiala ale avizuje jen drobné změny, větším podle něj nejsou voliči nakloněni. Volby, ze kterých vzejde další vláda, mají být na podzim příštího roku.

"Letos potřebujeme zreformovat penzijní systém, schválit korespondenční volbu, udělat jasný krok směrem k euru a pokračovat v zásadní proměně školství a energetiky. A tím určitě nekončíme," upozorňuje ministr vnitra a předseda Starostů Vít Rakušan. Změny musí běžet dál, věřím, že voličů, kteří je očekávali a pořád očekávají, je dost, dodává.

Podobně na slova ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, že vláda už nechystá žádné zásadní reformy, reaguje i předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo lídryně Starostů do evropských voleb Danuše Nerudová. "Tuhle vládu jsem volila proto, že jsem chtěla reformy, které předchozí vláda nebyla schopna udělat. Bez reformy daní, zdravotnictví, školství, digitalizace a debyrokratizace se staneme skanzenem Evropy," stěžuje si.

A přidává i vzkaz ministru Stanjurovi. "Nepřijde ekonomický růst, nepřijdou zahraniční firmy a nepřijde ani naplnění očekávání vašich voličů. Co ty dva roky budete dělat? Pokud nic, tak vím jistě, kdo přijde po vás. A to nesmíme dovolit," podotýká Nerudová.

Také ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka ujišťuje, že chce v reformách pokračovat. Aktuálně.cz řekl, že si Stanjurova slova vysvětluje tak, že je vztahoval jen na svůj resort financí. "Protože například já na svém ministerstvu předložím minimálně tři věci, které považuji za reformy," uvádí.

Jmenoval důchodovou reformu, reformu dávkového systému a výrazné úpravy zákona o sociálních službách. "O těchto věcech se 30 let mluví, 30 let se ví, že je to problém, a nic se s tím neudělalo," míní. Důchody se podle něj v únoru dostanou na vládu a následně do sněmovny. U dávkového systému avizuje, že se začne projednávat nejpozději na přelomu března a dubna.

Ivan Bartoš pro změnu slibuje, že ještě tento měsíc se objeví na vládě zákon o podpoře bydlení. Jeho Piráti také trvají na reformě sociálních dávek a výrazných změnách v zákoně o státních zástupcích. "Chceme i legalizaci marihuany a manželství pro všechny. Když se podívám do legislativního plánu vlády, tak s tvrzením ministra financí nemohu souhlasit," upozorňuje.

V ohrožení je i korespondenční volba

Nejen ministr financí, ale také samotný premiér Petr Fiala (ODS) jsou ale mnohem mírnější, než když do vlády nastupovali. Ještě před několika měsíci předseda vlády opakoval, jak chce Česko reformovat, protože je na osudové křižovatce a musí v mnoha ohledech přidat.

V posledních rozhovorech sice Fiala slibuje změny, ale už nemluví o zásadních reformách. Vysvětluje to obavami voličů. "Musíme si otevřeně říct, že naše společnost není nakloněna razantním změnám. Naše vláda je poučena z chyb předešlých vlád, a změny jsou proto spíše evoluční než revoluční. Aby to nezasáhlo příliš výrazně a nespravedlivě nějakou sociální nebo profesní skupinu," řekl časopisu Reflex.

Podobně argumentoval Stanjura, podle kterého není odpovědné slibovat dramatické změny, protože to "neodpovídá logice volebního cyklu a volání voličů po nějakých razantních změnách". A obdobná slova použil loni další významný člen ODS, šéf poslanců Marek Benda. "Jestli někdo očekával úplně zásadní reformy, tak asi nechápal, co se v zemi děje. Úkol byl odstavit duo Miloš Zeman - Andrej Babiš," sdělil.

Z dalších informací přitom vyplývá, že nakonec nemusí dojít ani ke změnám, které slibovali už koaliční partneři ODS. Ať už jde o korespondenční volbu, manželství pro všechny, legalizaci marihuany a další. Rakušan a další poslanci jeho hnutí tvrdili, že korespondenčně budou lidé moci volit už ve sněmovních volbách v roce 2025. Jenže Benda, šéf nejsilnějšího klubu vládní koalice, nyní v televizi Prima připustil, že by tato snadnější volba pro Čechy v zahraničí nemusela příští rok ještě platit.

V případě manželství pro všechny připouští i mnoho vládních poslanců, že nemají dostatek hlasů pro schválení. A část z nich nechce přistoupit na kompromis, podle kterého by slovo manželství nahradilo partnerství. Zejména když není jisté, že by zákon umožňoval adopci dětí. "To považuji za špatné, takový kompromis odmítám přijmout," řekla například poslankyně STAN Barbora Urbanová. Ještě více je bez šancí návrh na legalizaci marihuany.