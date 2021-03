Radní Prahy se postavila na stranu úřednic, kterým dal auta stíhaný lobbista Horáček

Pražská radní Milena Johnová se postavila na stranu ředitelek dvou pražských domovů pro seniory, kterým zapůjčil auta dnes stíhaný lobbista Tomáš Horáček. Ze zakázek domovů následně profitovaly firmy blízké právě Horáčkovi. Reakce zveřejňuje nahrávku, na níž ředitelka přijetí vozu přiznává. Po jejím poslechnutí se do věci vložil primátor Zdeněk Hřib. Obě ženy pochybení popírají.

Zuzana Steinbauerová a Jana Valinčičová se dobře znají. Někdejší sociální demokratka Valinčičová jako zakládající členka hnutí ANO budovala lokální buňky strany a v roce 2013 ji delegáti hnutí zvolili první místopředsedkyní, když předstihla i Jaroslava Faltýnka. Steinbauerová zase působila nejprve v ODS, potom jako místopředsedkyně pražského ANO. Z politiky se ale obě ženy postupně úplně přesunuly do vedení dvou pražských domovů důchodců.

Valinčičová dříve nahradila na postu ředitelky domova důchodců v Ďáblicích právě Steinbauerovou, která se přesunula do Kobylis. Aktuálně.cz a HN minulý týden popsaly, že obě ženy uzavřely v roce 2017 smlouvy na bezplatné užívání automobilů Škoda Octavia a BWM s firmou Acrive Vision, kterou ovládá lobbista Tomáš Horáček. Ten je od června 2018 stíhaný za manipulace veřejných zakázek. Na obou smlouvách jsou podpisy Valinčičové a Steinbauerové.

Po rozsáhlém policejním zásahu v nemocnicích či právě domovech pro seniory v roce 2018, při němž mimo jiné policisté Steinbauerové zabavili mobilní telefon, magistrát rozeslal svým podřízeným organizacím dopis, aby s firmami, které jsou "přímo či nepřímo spojeny s podnikatelem Tomášem Horáčkem", neuzavíraly nové smlouvy.

Nicméně pavučina firem blízkých lobbistovi od domovů pro seniory, které obě ženy vedly, dostává zakázky dodnes. Od rozeslání magistrátního varování jim obě zařízení dala zakázky každé zhruba za 10 milionů korun. Tyto firmy v domovech zajišťují chod recepce, dodávky matrací, kurzy první pomoci, testy na covid, respirátory či speciální polohovací postele.

Steinbauerová minulou středu reportérům řekla, že to s bezplatným poskytnutím automobilu od Horáčka nesouviselo. K tomu, že s jím ovládanou firmou smlouvu skutečně podepsala a že auta ona i její známá užívaly, se v rozhovoru s Aktuálně.cz a HN Steinbauerová přiznala. Jana Valinčičová se dodnes vyjádřit odmítá.

A potvrdil to v e-mailovém prohlášení lobbista Horáček. "Vozidla byla zapůjčena cca čtyři nebo pět let zpátky mou společností Active Vision s nabídkou odkupu, ke kterému však následně nedošlo a vozidla byla prodána jinému zákazníkovi. Mohu případně dohledat komu a kdy. Na zápůjčku byla uzavřena řádná smlouva," reagoval Horáček. "Obě dotazované dámy znám téměř 10 let stejně jako mnoho jiných a nevím, proč bych to měl zapírat," dodal lobbista.

Protikorupční organizace Transparency International na základě toho nadhodila, že by měly obě ženy rezignovat. Radní pro sociální věci hlavního města Prahy Milena Johnová (Praha sobě) nyní redakcím sdělila, že po hovoru se Steinbauerovou věc řešit nebude. Na otázku, co pro ni znamená, že se Steinbauerová k užívání vozidla reportérům přiznala - a zároveň potvrdila i automobil pro Valinčičovou, odpověděla, že jí Steinbauerová všechno popřela - a že jí věří.

"Paní Steinbauerová mi řekla, že auty nikdo nejezdil," uvedla Johnová. Smlouvu s podpisem Steinbauerové, kterou má reakce k dispozici, označuje za padělek. "Je to falzifikát. Jestli vám to někdo podstrčil, tak to udělal teda dost špatně," popřela pravost dokumentu radní Johnová.

Redakce Aktuálně.cz a HN se tak rozhodly zveřejnit část z nahrávky z rozhovoru se Steinbauerovou, která slova citovaná v předchozím textu dokládá. Johnová o její existenci ví, zájem o ni ale neprojevila.

"To bylo na naši žádost, Jana (Valinčičová, pozn. red.) se rozváděla, dojížděla asi osmdesát kilometrů do Prahy sem," vysvětlovala původně reportérům ředitelka Steinbauerová zápůjčku automobilů.

Na otázku, zdali tedy požádaly o vozidla přímo Tomáše Horáčka, potvrdila, že ano. Ředitelka domova pro seniory v Ďáblicích Jana Valinčičová měla dle smluv k užívání Škodu Octavia, Steinbauerová zase BMW. "To BMW bylo ještě starší. A to jsem shodou okolností měla půjčené snad jednou, teď mám BMW druhé, celé zaplacené z vlastního účtu," vysvětlovala Steinbauerová. Proč tedy smlouvu podepsala, nevysvětlila.

"Pro mě je to taková marginálie, že si to nepamatuji," reagovala. Se zakázkami placenými z veřejných peněz to podle ní nesouvisí. "To objednává moje zástupkyně. Já na to nemám čas."

Falešná smlouva? Není pro to doklad

Radní Johnová argumentuje, že smlouva zajišťující bezplatný pronájem automobilů je falešná, protože ověřovací doložka obsahuje jiné datum, než je u podpisu. Dle protikorupční organizace Transparency International je to ale nesmysl.

"Pouze na základě uvedené ověřovací doložky - která není ani pro tento typ smlouvy nezbytná - není možné tvrdit, že se jedná o padělek. Rozdíl v datech může být logicky vysvětlen různými místy, kde se smlouva podepisovala a nejedná se o tak neojedinělou praxi. Navíc se jedna z aktérek sama k existenci smluvního vztahu přiznala," řekl vedoucí analytik Transparency International Milan Eibl.

Ten už dříve řekl, že je to na odstoupení obou ředitelek a policejní vyšetřování. "Bavíme se přímo o korupčním jednání a snaze ovlivnit nezávislý výkon role ředitelek. Takové neoprávněné benefity nesmí být v dnešní době tolerovány. Nevidím jiné řešení než odstoupení obou ředitelek. Současně by se věc měla dostat do hledáčku orgánů činných v trestním řízení," reagoval na předložená zjištění Milan Eibl.

Veřejné miliony tečou dále, primátor žádá vysvětlení

Reakce oslovila i primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), zda má na tento případ stejný názor jako jako koaliční partnerka Johnová. Ten si nahrávku v pátek vyžádal společně se smlouvami na bezplatné zapůjčení automobilů. V neděli nakonec oznámil, že se do věci vloží.

"Předvoláme si obě ředitelky domovů pro seniory a necháme si od nich celou záležitost vysvětlit. Pokud dohody o užívání vozidel od společnosti Active Vision z roku 2017 nebudou schopné vysvětlit, tak dojde ihned k personálním změnám," řekl redakci Hřib. I v opačném případě chce v obou zařízeních provést audity.

"Bez těchto materiálů (nahrávka i smlouvy) bychom celou záležitost nemohli relevantně posoudit, protože se jedná o smlouvy s fyzickými osobami, které nejsou součástí účetnictví domovů pro seniory, které může kontrolovat magistrát. Předal jsem je protikorupčnímu analytikovi, který je součástí mého týmu poradců," doplnil Hřib.

Podle něj od ledna mají pražské organizace novou povinnost zveřejňovat i u menších zakázek oslovené firmy. Data chce magistrát dále analyzovat. Cílem je včas identifikovat podezření na oslovování stále stejných firem.

Mezitím do Horáčkových firem veřejné stamiliony tečnou dále. Z registru smluv plyne, že od července roku 2018, měsíc potom, co ho policie začala stíhat, mu veřejné instituce naposílaly více než 300 milionů korun.

Peníze putují i do firmy Chironax, kterou ještě před měsícem ovládali Horáčkovi lidi. Jednala za ní například i Horáčkova sestra. Zakázky firmě svěřovaly i Steinbauerová s Valinčičovou. A tato společnost rovněž v nedávném tendru usilovala o dodávku rychlotestů do škol za čtvrt miliardy korun. Komise ministerstva vnitra, školství a zdravotnictví však firmu ze soutěže vyloučila z bezpečnostních důvodů. Kvůli tomu, že Chironax nabídl nejnižší cenu, ho upřednostňoval premiér Andrej Babiš (ANO) a proti jeho vyloučení protestoval.

Jak už Aktuálně.cz a HN popsaly, dnes firmu dle obchodního rejstříku oficiálně vlastní a jedná za ni Ivana Kučerová, dle několika zdrojů recepční z luxusního bytového komplexu, kde Horáček přebýval. Kučerová se při dotazech reportérů prořekla, že Horáčka zná.

1:16 Proč koupila firmu od lidí stíhaného lobbisty Horáčka? Místo odpovědi vyhrožovala Ivana Kučerová reportérkám policií. | Video: Christine Havranová

"K mému vztahu k jednatelce (Ivaně Kučerové, pozn. red.) se vyjadřovat nemusím a ani nebudu. Chtěl bych vám však zdůraznit, že jsem sice obviněn, avšak jsem nebyl do dnešního dne obžalován, natož odsouzen. Nebyl mi nikým udělen zákaz podnikat, a už vůbec mi nebylo zakázáno vlastnit či ovládat jakoukoliv společnost," řekl už v předchozím prohlášení Horáček.