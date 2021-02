Firma blízká stíhanému lobbistovi platila auta úřednicím, které jí poskytují zakázky

Společnost navázanou na stíhaného lobbistu Tomáše Horáčka vyloučil stát z bezpečnostních důvodů z tendru na rychlotesty pro školy. Pavučina jemu blízkých firem dále dostává třeba od nemocnic zakázky za stamiliony. Pátrání HN a Aktuálně.cz také odhalilo, že jedna z nich dala zdarma k užívání auta dvěma ředitelkám pražských domovů pro seniory, u nichž má zakázky za miliony. Ženy souvislost odmítají.

Když minulý týden komise ministerstva vnitra, školství a zdravotnictví vyloučila ze čtvrtmiliardové zakázky na rychlotesty do škol firmu Chironax, která byla nejlevnější, ale je blízká stíhanému lobbistovi Tomáši Horáčkovi, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) to zdůvodňoval varováním tajných služeb. "Byli jsme upozorněni BIS na vazby Chironaxu na stíhané osoby. Takovou zakázku by podepsal jen blázen," vysvětlil ministr vnitra a vicepremiér.

Ovšem pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin ukazuje, že pavučina společností, které jsou na Horáčka navázané, získává zakázky za stamiliony z veřejných peněz v desítkách jiných případů. A to i od institucí, které jsou přímo podřízené ministerstvům, která Chironaxu zabránila dodat rychlotesty. Navzdory tomu, že civilní kontrarozvědka BIS před Horáčkovými aktivitami stát varovala už v roce 2018. Horáček je rovněž od stejného roku stíhaný za manipulace veřejných zakázek.

Chironax dle registru smluv dodává vybavení i služby za desítky milionů korun do domovů pro seniory, nemocnic nebo zajišťuje údržbu zdravotnických přístrojů ministerstvu obrany. Celkem od doby, co byl Horáček obviněn, jen tato firma dle registru smluv a dalších zdrojů uzavřela se státem smlouvy za částku kolem sto milionů. Síť jemu blízkých firem dohromady od té doby z veřejných peněz mohla získat více než 300 milionů.

Firma je nyní dle obchodního rejstříku napsaná na Ivanu Kučerovou. Ta zhruba před měsícem vystřídala Kateřinu Ryslovou, jež pracuje v advokátní kanceláři Teryngel a partneři. Právě advokát Jiří Teryngel obhajuje Horáčka v kauze manipulací zakázek kolem pražských nemocnic. Teryngel je nyní obviněn z nepřímého úplatkářství v kauze soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka. Dle smlouvy, kterou mají redakce k dispozici, za Chironax ještě letos v lednu na základě plné moci jednala Horáčkova sestra Barbora.

Kučerovou reportéři HN a Akutálně.cz zastihli před žižkovským domem, ve kterém má pronajatý byt. Její sousedé byli překvapení, když se dozvěděli, že je Kučerová majitelkou firmy, která usilovala o čtvrtmiliardovou zakázku a další desítky milionů do ní plynou třeba z nemocnic za dodávky prostředků na boj proti koronaviru. Podle sousedů totiž pracuje jako recepční.

"To je moje věc, jak jsem se s Tomášem seznámila"

Na otázku, jak zná Tomáše Horáčka, Kučerová odpověděla: "To je moje věc, jak jsem se s Tomášem seznámila. Pokud chcete nějaké otázky, pošlete mi e-mail, já vám samozřejmě odpovím," řekla žena.

Redaktorům nechtěla zodpovědět, zda při převodu firmy Chironax na její jméno něco zaplatila. "To je moje věc," reagovala. "Bez komentáře," odpověděla pak na dotaz, zda s Tomášem Horáčkem pořád komunikuje, a odmítla, že by za její společností stíhaný lobbista nadále stál. Předtím než zabouchla dveře, popřela, že Horáčka vůbec zná. I přes prosby o její e-mail, na který sama odkazovala, jej redaktorům nesdělila.

1:16 Proč koupila firmu od lidí stíhaného lobbisty Horáčka? Místo odpovědi vyhrožovala Ivana Kučerová reportérkám policií. | Video: Christine Havranová

Krom státních zakázek získala tato společnost (společně s dalšími firmami blízkými Horáčkovi, jako je například společnost Sky & Facility) zakázky ve dvou pražských domovech pro seniory, které spadají pod magistrát - v Ďáblicích a Kobylisích.

Zařízení v pražských Kobylisích tvoří rozsáhlý areál tří vzájemně propojených budov s celkovou kapacitou 220 míst pro klienty. V ďáblickém domově se může ubytovat zhruba o šedesát seniorů méně.

Tyto firmy v domovech zajišťují chod recepce, dodávky matrací, kurzy první pomoci, testy na covid, respirátory či speciální polohovací postele. Od července 2018, měsíc poté, co Horáčka obvinila policie z manipulací tendrů - a pražský magistrát podřízeným organizacím doporučil, aby jemu blízkým firmám zakázky nezadávaly -, s nimi oba domovy uzavřely smlouvy každý zhruba za 10 milionů korun.

Domovy seniorů vedou Zuzana Steinbauerová a Jana Valinčičová. Druhá jmenovaná dříve nahradila na postu ředitelky domova důchodců v Ďáblicích právě Steinbauerovou, která se přesunula do Kobylis.

Auta zadarmo? "Se zakázkami to nesouvisí"

Dle dokumentů, které HN a Aktuálně.cz získaly, jim k užívání poskytla firma Active Vision - u níž se Horáček i dnes prohlašuje za vlastníka, i když v obchodním rejstříku zapsaný není - Škodu Octavia a BMW. "Přenechání do užívání osobního automobilu je bezplatné," píše se ve smlouvách, které obě ženy podepsaly jako soukromé osoby. Na obou kontraktech ke každému z automobilů je na jedné straně podpis Horáčkovy někdejší dvorní advokátky Niny Rydlové a na straně druhé obou žen (viz obrázek níže). Zápůjčka trvala od února 2017 do dubna 2018.

Redaktoři se na tuto dohodu s firmou Active Vision zeptali ředitelky kobyliského domova pro seniory Zuzany Steinbauerové osobně. Ta ji přiznala, i když zprvu na otázku - zdali měla od některé z firem Tomáše Horáčka bezplatně půjčené auto - odpověděla, že ne. "To bylo na naši žádost, Jana (Valinčičová, pozn. red.) se rozváděla, dojížděla asi osmdesát kilometrů do Prahy sem," uvedla poté ředitelka.

Na otázku, zdali tedy požádaly o automobily přímo Tomáše Horáčka, potvrdila, že ano. Ředitelka domova pro seniory v Ďáblicích Jana Valinčičová měla dle smluv k užívání Škodu Octavia, Steinbauerová zase BMW. "To BMW bylo ještě starší. A to jsem shodou okolností měla půjčené snad jednou, teď mám BMW druhé, celé zaplacené z vlastního účtu," vysvětlovala Steinbauerová. Proč tedy smlouvu podepsala, nevysvětlila. "Pro mě je to taková marginálie, že si to nepamatuji," reagovala. Se zakázkami placenými z veřejných peněz to podle ní nesouvisí. "To objednává moje zástupkyně. Já na to nemám čas."

"Ta společnost (Chironax, pozn. red.) je strašně dlouho na trhu. Máme od ní spoustu zařízení. Nejsou s ní žádné problémy. Když jsme získaly vakcínu, Chironax byla jediná, kdo nám přes noc zajistila stříkačky," doplnila.

Steinbauerová vloni jako pověřená ředitelka souběžně řídila ještě Městskou nemocnici následné péče. A právě až za jejího působení začala tato instituce nakupovat zboží a služby od Horáčkovi blízkých firem. Za jedenáct měsíců šlo o zakázky za více než osm a půl milionu. Objem zakázek pouze od zmiňované společnosti Chironax činil v tomto období dva miliony korun.

Smlouvu k automobilům podepsaly obě ženy v únoru 2017 na dva roky bezplatného užívání. Dohoda skončila předčasně v dubnu 2018. Steinbauerová redaktorům sdělila, že se snažila podnikatele Horáčka přesvědčit, aby si auto odvezl, že jej nepoužívá. "Říkala jsem když tak, ať je to čistý, že to je půjčený. Říkala jsem, prosím tě, proč to tady máme mít? Aby to odvezli, ať z toho není nějaká nepříjemnost. Tady to stálo a honila jsem to vrchem spodem, ať to odvezou," popsala Steinbauerová.

Horáček nakonec zapůjčení aut přiznal

Steinbauerová přiznává, že Horáčka zná. "Zná ho každý. Víte, celá ta kauza je velmi zvláštní a je otázka, zda je vůbec o Horáčkovi," zmínila a doplnila, že i jí při razii v roce 2018 policie zabavila mobilní telefon a nevrátila jí ho dodnes. Horáčka dle svých slov potkala naposledy před měsícem. "Nic jsem s ním neřešila. Má na to snad lidi, kteří to zařizují," dodala.

Její kolegyni Valinčičovou se reportérům v ďáblickém domově zastihnout nepodařilo. Po telefonu odpovídat nechtěla a vyžádala si dotazy písemně. Přes urgenci do vydání tohoto textu neodpověděla.

A nejprve odmítl reagovat i Tomáš Horáček. "Jste opravdu zoufalý chudák," napsal reportérovi. Poté ještě dodal, že je "ubohý sr*č a podvodník, co nemá koule". Na dotaz, zda výměnou za zakázky zapůjčil ředitelkám domovů pro seniory automobily, neodpověděl. Nakonec ale zaslal vyjádření e-mailem s tím, že požádá o "adekvátní kroky" své právníky.

"Vozidla byla zapůjčena cca 4 nebo 5 let zpátky mou společností Active Vision s nabídkou odkupu, ke kterému však následně nedošlo a vozidla byla prodána jinému zákazníkovi. Mohu případně dohledat komu a kdy. Na zápůjčku byla uzavřena řádná smlouva. Obě dotazované dámy znám téměř 10 let stejně jako mnoho jiných a nevím, proč bych to měl zapírat," napsal Horáček.

K vlastnictví firmy Chironax se ovšem nepřihlásil. "K mému vztahu k jednatelce (Ivaně Kučerové, pozn. red.) se vyjadřovat nemusím a ani nebudu. Chtěl bych vám však zdůraznit, že jsem sice obviněn, avšak jsem nebyl do dnešního dne obžalován, natož odsouzen. Nebyl mi nikým udělen zákaz podnikat a už vůbec mi nebylo zakázáno vlastnit či ovládat jakoukoliv společnost," dodal Horáček.

"Známe se od mnicha"

I to, že se ředitelka ďáblického domova pro seniory Jana Valinčičová s lobbistou Horáčkem zná, je doložitelné. Mimo jiné figurovala v případu, který se ho týká. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) právě na popud Horáčka iniciovala kárné řízení proti jeho někdejší (v textu výše zmíněné) dvorní advokátce Nině Rydlové, kterou dnes lobbista obviňuje z toho, že ho okradla o majetek.

Policisté Rydlovou vinili z toho, že vynášela informace z trestního spisu. Podložili to svědeckou výpovědí Valinčičové, jíž podle ní advokátka Rydlová neveřejné materiály ukazovala. Jana Valinčičová to ovšem při kárném řízení u advokátní komory popřela. Zato přiznala, že krom Rydlové zná i Horáčka, za jehož firmy advokátka vystupovala.

"Jste opravdu zoufalý chudák." Tomáš Horáček na dotaz reportéra, zda výměnou za zakázky půjčil vozy.

"S panem Horáčkem se znám déle než s paní Rydlovou, pamatuji si ho jako jakéhosi obchodního zástupce. Máme společného známého, mnicha, kterého jsme oba navštívili na zámku Slavín. Za tímto mnichem jsme byli, když byl Horáček propuštěn z vazby," konstatovala při kárném řízení vloni v létě ředitelka. Kárný senát pak v tomto případě stížnost na Rydlovou zamítl s tím, že nelze vyloučit, že se s pomocí Valinčičové snažil Rydlovou poškodit právě Horáček.

Protikorupční experti: To je na odstoupení obou ředitelek

Podle analytika protikorupční organizace Transparency International je popisovaná zápůjčka automobilů případem pro policii. "Bavíme se přímo o korupčním jednání a snaze ovlivnit nezávislý výkon role ředitelek. Takové neoprávněné benefity nesmí být v dnešní době tolerovány. Nevidím jiné řešení než odstoupení obou ředitelek. Současně by se věc měla dostat do hledáčku orgánů činných v trestním řízení," reagoval na předložená zjištění Milan Eibl.

Související Nemocnice Na Bulovce zadala bez výběru zakázky podnikateli Horáčkovi za 800 milionů

Podobný vzorec už přispěl ke stíhání někdejší ředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské. Ta je z korupce obviněná společně s Horáčkem. Jemu blízké firmy v pražské nemocnici získávaly zakázky, zatímco Vrbovské již výše popisovaná firma Active Vision poskytovala luxusní BMW. A nejen jí. Vůz od podnikatele měla podle policie k dispozici i Marie Nushiová, která byla v téže nemocnici pověřena vedením ekonomického úseku.

"MUDr. Vrbovská a Ing. Nushiová soukromě užívají luxusní motorová vozidla (BMW X5 a BMW GT), která jim poskytl Bc. Tomáš Horáček k dlouhodobému bezúplatnému užívání, a to právě v souvislosti s nastaveným systémem ovlivňování zadávacích řízení," stojí doslova v soudním protokolu.

Steinbauerová ale jakoukoliv paralelu odmítá. "Ony měly úplně nová auta. Tohle byla auta, která jsme šly předtím (vybírat, pozn. red.) do bazaru, nebo jak to bylo," argumentovala ředitelka.

Stíhaný lobbista Tomáš Horáček Ještě než ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v roce 2018 po varováních BIS odvolal několik ředitelů nemocnic, které společnostem blízkým Tomáši Horáčkovi zadávaly zakázky, lobbista měl k Babišovu hnutí blízko .

. Firma Active Vision podle darovací smlouvy zadarmo zajistila pro ANO před komunálními volbami v roce 2014 pojízdný billboard a propagační spoty . Původem severočeský podnikatel pomáhal hnutí i před krajskými volbami v roce 2016 a objevil se i v jeho volebním štábu. Jakmile Horáčka začala stíhat policie, hnutí dary vracelo.

. Původem severočeský podnikatel pomáhal hnutí i před krajskými volbami v roce 2016 a objevil se i v jeho volebním štábu. Jakmile Horáčka začala stíhat policie, hnutí dary vracelo. Adam Vojtěch , který byl dříve tajemníkem na ministerstvu financí, přes Horáčka tajně sháněl informace - lobbista za něj podle svých slov poslal na sto žádostí o informace na různé úřady a instituce. Upozornil na to Radiožurnál.

, který byl dříve tajemníkem na ministerstvu financí, - lobbista za něj podle svých slov poslal na sto žádostí o informace na různé úřady a instituce. Upozornil na to Radiožurnál. Horáček měl vazby i na KSČM. Jak upozornil deník Právo, v dopisech adresovaných ústeckému finančnímu úřadu se za Horáčkův byznys přimlouval předseda komunistů Vojtěch Filip . Potom, co komunistická strana přijala téměř stotisícový dar od firmy Active Vision. Stát na Horáčkovu firmu nechal uvalit exekuci kvůli 21 milionům korun za údajné zneužití evropských dotací.

. Potom, co komunistická strana přijala téměř stotisícový dar od firmy Active Vision. Stát na Horáčkovu firmu nechal uvalit exekuci kvůli 21 milionům korun za údajné zneužití evropských dotací. ČSSD Horáčka vyloučila v roce 2010 kvůli nabírání černých duší do ústecké organizace pravé ruky Jiřího Paroubka Petra Bendy. Horáčkovy aktivity tehdy zdokumentovalo Aktuálně.cz.

pravé ruky Jiřího Paroubka Petra Bendy. Horáčkovy aktivity tehdy zdokumentovalo Aktuálně.cz. Od června 2018 je Tomáš Horáček obviněn v případu korupce v pražských nemocnicích Na Františku a Na Bulovce. V policejních výpovědích, které mají redakce HN a Aktuálně.cz k dispozici, se k uplácení vedoucích manažerů těchto nemocnic přiznává . Usiluje tak o statut spolupracujícího obviněného.

Spolu s Horáčkem kriminalisté rovněž stíhají bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, exředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, bývalého starostu Prahy 1 Daniela Hodka nebo blízkého spolupracovníka exposlance za ODS Marka Šnajdra Miroslava Lekeše.

Právě se Šnajdrem lobbista Horáček podle informací deníku Právo připravoval koupi pražské Nemocnice sv. Alžběty . Z koupi ale sešlo. Později lobbista v kauze vypovídal i proti Šnajdrovi a obvinil ho, že také rozdával úplatky. Marek Šnajdr svou vinu popírá, v kauze je ale také stíhaný.

. Z koupi ale sešlo. Později lobbista v kauze vypovídal i proti Šnajdrovi a obvinil ho, že také rozdával úplatky. Marek Šnajdr svou vinu popírá, v kauze je ale také stíhaný. Nejúspěšnějším byznysem podnikatele Horáčka byla firma První chráněná dílna. Ta figuruje spolu s Horáčkem v kauze Nemocnice Na Bulovce.

Podle Transparency International tato firma těžila především ze zvýhodnění na trhu. Jako zaměstnavatel hendikepovaných měla podle staré legislativy ve veřejných tendrech značnou výhodu. V praxi ale ve většině případů jen přeprodávala zboží, které postižení vůbec nevyrobili .

. Zakázky se týkaly například vybavení kuchyní pro ministerstvo vnitra, dodávky uniforem pro pražský dopravní podnik nebo odvozu a ekologické likvidace odpadů v českých nemocnicích. Společnost také získala desítky milionů korun v dotacích od ministerstva průmyslu nebo ministerstva práce a sociálních věcí.

Další firmy blízké Horáčkovi uklízejí soudy i hlídaly antimonopolní úřad

Pražské domovy pro seniory jsou jen menší částí pokračujících obchodů firem kolem stíhaného lobbisty. Například společnost Sky & Facility oficiálně ovládá obchodní partner Horáčka Jindřich Šterlc. Mají s Horáčkem stejné úřední bydliště - vybydlený dům v Ústí nad Labem. V minulosti dle obchodního rejstříku stejnou firmu vlastnila Horáčkova sestra.

Tato společnost od roku 2019 hlídá ředitelství a i další budovy Probační a mediační služby, tedy organizace spadající pod ministerstvo spravedlnosti, která má dohlížet na to, zda odsouzení dodržují podmínky svých trestů. Stát jí za ostrahu platí miliony korun.

V prosinci 2019 za další téměř čtyři miliony korun svěřil stejné společnosti ostrahu své budovy i Obvodní soud pro Prahu 1. Sky & Facility přitom zakázku původně nevyhrála. Levnější konkurence ovšem z tendru poté, co ji úřad vyzval k podepsání smlouvy, odstoupila.

Předseda soudu Michal Princ tak podepsal smlouvu s druhou nejlevnější Sky & Facility, která obratem konstatovala, že práce bude zajišťovat subdodavatel - firma První chráněná dílna, v níž je stíhaný lobbista Horáček společníkem. Firma dle smlouvy bude až do konce roku 2022 uklízet i prostory, v nichž soud uchovává důvěrné spisy. Riziko, že informace uniknou, šéf soudu ošetřil tak, že to Horáčkovi - obviněnému mimo jiné i z vydírání - zakázal ve smlouvě (viz obrázek vlevo).

Firma První chráněná dílna pak dodnes stráží část budov Úřadu vlády. Podle Deníku N Strakova akademie Horáčkovi dala zakázky za 20 milionů korun.

Související Antimonopolní úřad i podruhé svěřil svou ostrahu firmě spjaté s lobbistou Horáčkem

Jak už Aktuálně.cz a HN informovaly, se Sky & Facility obchodoval i antimonopolní úřad, který dohlíží na regulérnost veřejných tendrů. Ostrahu a úklid svých budov, kde jsou uloženy dokumenty o miliardových sporech, svěřil nejprve První chráněné dílně. A pak celkem třikrát bez tendru miliony zadal právě Sky & Facility s odůvodněním, že nestihl připravit řádnou soutěž.

Podobně od roku 2019 Sky & Facility uklízí i budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spadá pod ministerstvo financí. Pražská městská policie zase od Sky & Facility vloni v březnu za první vlny koronavirové epidemie nakoupila 10 tisíc respirátorů za téměř 1,2 milionu korun. Za jeden tak zaplatila téměř 120 korun. První chráněná dílna ještě do ledna 2020 dodávala strážníkům hodnostní označení na uniformy.

A letos v lednu si u ní narychlo pražská záchranka kvůli koronaviru objednala ochranné rukavice za více než šest milionů. Jednu dodávku ale kvůli nízké kvalitě vrátila, další dvě nedostala. Smlouvu tak vypověděla.

Jak přesně se Chironax dostal do - pro stát klíčového - tendru na dodávku rychlotestů za čtvrt miliardy korun, není doteď jasné. Ministr vnitra Hamáček (ČSSD) se hájí tím, že seznam možných dodavatelů mu dodalo ministerstvo zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). To původně tvrdilo, že s tendrem nemá nic společného. "Ministerstvo zdravotnictví pouze mělo zástupce v hodnoticí komisi, samotný výběr dodavatele nerealizovalo," uvedla mluvčí zdravotnictví Barbora Peterová.

Kdo Chironax zařadil do tendru za čtvrt miliardy, ministerstvo odmítá říci

Až na opakovaný dotaz Aktuálně.cz, zda je pravda to, co tvrdí ministr Hamáček, Peterová upřesnila: "Příprava uvedeného seznamu probíhala v transparentním procesu a na jeho přípravě se podílela několikačlenná pracovní skupina." Do vydání tohoto textu ovšem již neodpověděla na dotaz, kdo byl přesně členem oné transparentní pracovní skupiny ani zda se společnost Chironax ministerstvu sama ozvala, či ji na seznam zařadil některý ze zaměstnanců ministerstva.

Premiér Andrej Babiš poté, co se dozvěděl, že komise pod patronací ministerstva vnitra nejlevnější firmu Chironax z tendru na rychlotesty do škol vyloučila, protestoval s tím, že stejná firma dodává materiál například i Správě státních hmotných rezerv (SSHR).

Z veřejně dostupných dokumentů lze vyčíst, že v prosinci od Chironaxu stát nakoupil na 800 tisíc respirátorů FFP3 za celkem téměř 25 milionů korun, v půlce února pak 166 tisíc ochranných obleků za 14 milionů. "Ze strany BIS jsme upozorněni nebyli," sdělil mluvčí SSHR Jakub Linka s tím, že nabídky této společnosti byly nejnižší.

Související Policie obvinila exposlance Šnajdra v kauze manipulace zakázek Nemocnice Na Bulovce

Protikorupční odborníci skutečnost, že síť firem blízkých Horáčkovi stále dostává zakázky od státu, považují za ilustraci selhání veřejných institucí.

"Firmy kolem Tomáše Horáčka vykazují řadu rizikových parametrů. V četných případech se jedná o prázdné schránky, které pouze přeprodávají zboží či službu, sídlí na virtuálních adresách, popřípadě zneužívaly statusu chráněné dílny. Zadavatelé jako Městská policie Praha nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak sponzorují v řádech stamilionů byznys trestně stíhané osoby, protože dostatečně nevyhodnotili rizikovost takového dodavatele," uvedl analytik Transparency International Milan Eibl.

"Zda se při takovém množství jedná o klientelismus, nebo jen neschopnost zhodnotit rizikovost majetkové struktury uchazeče, je otázkou na hlubší analýzu pro dozorové úřady," dodal protikorupční expert.