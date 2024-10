Pád bývalého psychologa české armády. Je ve vězení, spáchal podvod za desítky milionů

Čtyři roky byl Anton Tomko hlavním psychologem českých ozbrojených sil. Pak se však pustil do podnikání, které pro něj nakonec nedopadlo dobře. Ve finále lákal klienty na podvodnou investici téměř za 50 milionů korun, jejichž podstatnou část nikdy nevrátil. Více než tři roky už za to sedí ve vězení. Nyní však hraje o to, aby se dostal na svobodu.

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu absolvoval letos čtyřiašedesátiletý Anton Tomko metodiku a psychologii sportu. V listopadu 1999 nastoupil do armády, která stále byla na začátku přechodu z ozbrojené síly sovětského bloku na vojsko západního střihu. Česko bylo tehdy pár měsíců členem NATO. V té době se stal Tomko hlavním armádním psychologem. V roce 2002 Tomko řídil konferenci vojenských psychologů. "Jejím cílem bylo seznámení s poznatky a zkušenostmi z praxe klinické, vojskové i školské psychologie ve vojenském prostředí. Témata se vztahovala i na souvislosti rozsahu a forem přípravy vojenských profesionálů, kteří v rámci restrukturalizace armády budou tvořit základ jednotek," informoval tehdy o akci resort obrany. O tři měsíce později však jako hlavní psycholog armády skončil. Ministrem obrany byl v té době Jaroslav Tvrdík, Tomko nastupoval za jeho předchůdce Vladimíra Vetchého (oba ČSSD). Tomko se pak roky profesně i akademicky věnoval psychologii. Později přešel do soukromého sektoru, v němž chtěl uspět jako podnikatel. A jak zjistilo Aktuálně.cz, byznys ho přivedl do vězení. Podvod za 47 milionů korun "Ve výkonu trestu je od 21. července 2021. Odsouzen byl za podvod, kterým způsobil škodu velkého rozsahu," sdělil Ivo Krajdl, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, jenž Tomka potrestal. Bývalý armádní šéfpsycholog dostal šest let vězení. Vinu nepopíral, po dohodě se státním zástupcem se přiznal. Tomko v minulé dekádě řídil soukromou Akademii managementu a komunikace. Ta ale kvůli dluhům čelila exekuci a později se dostala do likvidace. Není jasné, zda právě v té době dostal Tomko nápad, jenž pro něj skončil vězením. Každopádně v listopadu 2014 začal nabízet investiční produkt, kterým úspěšně oslovil více než šedesát lidí. "Z investorů vylákal 47 milionů korun, z toho 40 milionů klientům nevrátil," popsal mluvčí ostravského soudu. Posledního investora napálil Tomko v únoru 2016. Záhy se o něj začali zajímat kriminalisté, což vyústilo v jeho obvinění, přiznání a odsouzení. Většinu trestu strávil v ruzyňské věznici v Praze. O propuštění už neúspěšně žádal Letos v červenci podal Tomko žádost o podmíněné propuštění, už druhou v řadě. Tři roky a dva dny poté, co nastoupil za mříže. Měl za sebou polovinu trestu, po jejímž odpykání soudy zpravidla k podmíněným propuštěním přistupují. Obvodní soud pro Prahu 6, do jehož působnosti ruzyňská věznice spadá, rozhodl uplynulé úterý. "Žádosti bylo vyhověno, státní zástupce ale podal proti rozhodnutí stížnost," sdělil redakci mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Ivo Brand. Zásah žalobce znamená, že Tomko bude muset zůstat za mřížemi nejméně do doby, než odvolací Městský soud v Praze stížnost vyřídí. Jak bývalý šéf armádních psychologů na svou trestnou činnost zpětně nahlíží, není jasné. Ani proč se jí dopustil. "S ohledem na skutečnost, že jsem jakožto advokát vázaná mlčenlivostí, nemohu se k uvedeným dotazům vyjádřit," sdělila Aktuálně.cz Tomkova právní zástupkyně Rebeka Moťovská Židuliaková. Jako by Tomkův delikt předznamenal obchodní pokus, který učinil jen pár týdnů po odchodu z armády. Založil firmu, jejímž jménem se přihlásil k odkupu nepotřebného armádního majetku za 32 miliard korun. Bylo zjevné, že takovou transakci nemůže uhradit. Ministr Tvrdík se od něj distancoval. Obratem vznikl zákon, po kterém mohly bezplatně převzít majetek do správy města a obce.