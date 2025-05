ANO padá, má nejhorší výsledek za letošek. Spolu roste, Motoristé pod prahem

Hnutí ANO by nyní ve volbách získalo 30,7 procenta hlasů, jeho podpora tak opět klesla a dostala se na nejnižší úroveň od začátku roku, tedy od počátku pravidelného sledování agenturou STEM. Naopak v pořadí druhá koalice Spolu od minulého týdne posílila na 20,2 procenta, podpora třetí SPD stagnovala na 12,6 procenta.

Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN s deseti procenty, Piráti s 6,6 procenta a Stačilo! s 6,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu STEM, který dnes zveřejnila televize CNN Prima News.

V dosavadních modelech STEM pro CNN Prima News se ANO pohybovalo mezi 31 až 36 procenty, přičemž minulý týden mělo 31,5 procenta a nyní odepsalo dalších 0,8 bodu. "Ačkoliv ANO zůstává nejsilnější opoziční silou, zatím se mu nedaří návrat na silnější pozice ve volebních preferencích, kterých se dočkalo v první čtvrtině roku," uvedla agentura.

Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, si od minulého týdne polepšila o 0,4 procentního bodu. Případný zisk SPD s podporou Trikolory, PRO a Svobodnými se stabilizoval, STAN si v mezitýdenním srovnání připsal 0,3 bodu a podobně vzrostla i podpora Pirátů a Stačilo!..

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny zůstali Motoristé sobě, kteří oslabili o 0,3 bodu na 4,5 procenta. "Vedle modelového zisku klesá i jejich přijatelnost v podobě počtu potenciálních voličů - v tom se již může odrážet kauza kolem rychlé jízdy (čestného prezidenta uskupení) Filipa Turka jako nejviditelnější tváře strany, případně může být spojenectví kolem SPD atraktivní pro část lidí zvažujících též Motoristy," uvedli analytici STEM.

Do dolní parlamentní komory by se podle modelu zřejmě nedostala ani SOCDEM, kterou by nyní volilo 3,5 procenta lidí. Přísaha a Zelení by měli kolem dvou procent hlasů.

S ohledem na mandáty by ANO proměnilo nynější zisk podle modelu na 76 poslaneckých křesel, vládní strany v uskupení Spolu by měly podle modelu 48 poslanců, SPD 28 a STAN 23. Třinácti mandáty by disponovalo Stačilo!, Piráti by měli o jeden méně, uvedl STEM. Průzkumu, který pro model provedl v uplynulých dnech, se zúčastnilo zhruba 1500 dotázaných..

Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):

11. května 4. května 27. dubna 19. dubna 2025 13. dubna 2025 6. dubna 2025 30. března 2025 23. března 2025 ANO 30,7 31,5 32,2 33,0 31,6 31,4 31,1 32,7 Spolu 20,2 19,8 19,5 19,8 19,9 19,9 20,0 18,7 SPD 12,6 12,6 11,6 11,1 10,5 10,7 8,9 7,8 STAN 10,0 9,7 10,1 10,8 11,9 11,3 11,8 11,1 Piráti 6,6 6,3 5,9 6,5 6,4 6,8 5,8 6,3 Stačilo! 6,5 6,3 5,8 5,2 5,4 5,7 6,3 6,5 Motoristé sobě 4,5 4,8 5,4 5,0 6,0 6,2 6,7 6,4 SOCDEM 3,5 3,4 3,8 3,4 3,0 3,6 2,6 2,1 Přísaha 2,0 2,5 2,6 2,5 2,4 1,8 1,9 2,8 Zelení 2,5 2 2,4 2,0 2,0 2,2 1,8 -

Zdroj: CNN Prima News