První rozsudek z hromadného řízení je pravomocný, firma musí zákazníkům zaplatit

V Česku se poprvé konalo řízení hromadné žaloby a bylo schváleno jako pravomocné. Žalovaný výrobce dětského nábytku Postýlkov nezaplatil soudní poplatek za své odvolání, a pražský městský soud proto zastavil odvolací řízení. V pondělí to uvedla mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Firma tak musí uhradit většině zákazníků, kteří se připojili do hromadného řízení, škody za nedodání zaplaceného zboží.
Rodinná truhlářská firma z Chrudimska usilovala u soudů o osvobození od soudních poplatků, což postupně zamítl jak pražský městský soud, tak následně i vrchní soud.
"S ohledem na tuto skutečnost bylo následně dne 13. ledna 2026 zastaveno řízení o odvolání žalované proti rozsudku ve věci samé. Důvodem zastavení odvolacího řízení bylo nezaplacení soudního poplatku za odvolání. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2025 tak nabyl právní moci a řízení v uvedené věci je pravomocně skončeno," shrnula Eliášová.
Výhodou hromadných žalob je pro spotřebitele to, že se koná jedno řízení, které má jedny náklady a stejné rozhodnutí pro všechny zúčastněné. Na soud se tak mohou obrátit i lidé, kteří by to při samostatném řízení zavrhli například i proto, že dlužná částka není příliš vysoká.
K žalobě na Postýlkov se přidalo 56 zákazníků, pražský městský soud uznal nároky 52 z nich. Klienti žádali jako náhradu za kupní cenu nábytku celkem 1,6 milionu korun.
Hromadnou žalobu na Postýlkov podala nezisková organizace OnlineADR.cz s tím, že firma poškodila práva spotřebitelů. Při uzavření kupní smlouvy o dodání dětských postelí a jejich příslušenství žádala zaplacení celé kupní ceny předem s tím, že nábytek dodá do dvou až tří měsíců. To se ovšem nestalo, a to ani v dodatečné lhůtě. Se zákazníky firma nejprve komunikovala, poté se ale odmlčela. Když odstoupili od smlouvy a vyzvali firmu k vrácení zaplacené částky, peníze zpět nedostali. Proto se u soudu úspěšně domáhali vydání bezdůvodného obohacení.
Právní zástupce Postýlkova mimo jiné zpochybňoval, že spor vůbec spadá do režimu hromadných žalob.
