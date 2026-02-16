Přeskočit na obsah
Benative
16. 2. Ljuba
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

První rozsudek z hromadného řízení je pravomocný, firma musí zákazníkům zaplatit

ČTK

V Česku se poprvé konalo řízení hromadné žaloby a bylo schváleno jako pravomocné. Žalovaný výrobce dětského nábytku Postýlkov nezaplatil soudní poplatek za své odvolání, a pražský městský soud proto zastavil odvolací řízení. V pondělí to uvedla mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Firma tak musí uhradit většině zákazníků, kteří se připojili do hromadného řízení, škody za nedodání zaplaceného zboží.

Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
K žalobě na Postýlkov se přidalo 56 zákazníků, pražský městský soud uznal nároky 52 z nich. Klienti žádali jako náhradu za kupní cenu nábytku celkem 1,6 milionu korun. (Ilustrační snímek)Foto: iStock
Reklama

Rodinná truhlářská firma z Chrudimska usilovala u soudů o osvobození od soudních poplatků, což postupně zamítl jak pražský městský soud, tak následně i vrchní soud.

"S ohledem na tuto skutečnost bylo následně dne 13. ledna 2026 zastaveno řízení o odvolání žalované proti rozsudku ve věci samé. Důvodem zastavení odvolacího řízení bylo nezaplacení soudního poplatku za odvolání. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2025 tak nabyl právní moci a řízení v uvedené věci je pravomocně skončeno," shrnula Eliášová.

Související

Výhodou hromadných žalob je pro spotřebitele to, že se koná jedno řízení, které má jedny náklady a stejné rozhodnutí pro všechny zúčastněné. Na soud se tak mohou obrátit i lidé, kteří by to při samostatném řízení zavrhli například i proto, že dlužná částka není příliš vysoká.

K žalobě na Postýlkov se přidalo 56 zákazníků, pražský městský soud uznal nároky 52 z nich. Klienti žádali jako náhradu za kupní cenu nábytku celkem 1,6 milionu korun.

Reklama
Reklama

Hromadnou žalobu na Postýlkov podala nezisková organizace OnlineADR.cz s tím, že firma poškodila práva spotřebitelů. Při uzavření kupní smlouvy o dodání dětských postelí a jejich příslušenství žádala zaplacení celé kupní ceny předem s tím, že nábytek dodá do dvou až tří měsíců. To se ovšem nestalo, a to ani v dodatečné lhůtě. Se zákazníky firma nejprve komunikovala, poté se ale odmlčela. Když odstoupili od smlouvy a vyzvali firmu k vrácení zaplacené částky, peníze zpět nedostali. Proto se u soudu úspěšně domáhali vydání bezdůvodného obohacení.

Právní zástupce Postýlkova mimo jiné zpochybňoval, že spor vůbec spadá do režimu hromadných žalob.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vizualizace rychlobruslařské haly, která měla stát ve Velkém Oseku.
Vizualizace rychlobruslařské haly, která měla stát ve Velkém Oseku.
Vizualizace rychlobruslařské haly, která měla stát ve Velkém Oseku.

Sen o rychlobruslařském paláci. Proč se ve Velkém Oseku místo haly staví domky

Stačilo, aby rychlobruslař Metoděj Jílek na olympiádě vybojoval dvě medaile a starý příběh znovu ožil. Oslavy zlata z desítky doprovázel známý motiv: výzva „My chceme halu“. Premiér Andrej Babiš neváhal a dodal, že se po olympiádě chystá znovu sejít s trenérem Petrem Novákem. Postavit moderní rychlobruslařskou halu však není jen tak – historie ukazuje, že obce se s takovými plány často spálily.

Reklama
Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán.
Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán.
Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán.

Ve věku 52 let zemřela producentka seriálu Teherán Dana Eden

Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Athénách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán. Tělo producentky objevil její bratr poté, co nereagovala na jeho zprávy. V pondělí o tom informoval deník The New York Times.

Reklama
Reklama
Reklama