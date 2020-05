První den otevření škol: Dětí přišlo 20 i 200. Pravidla dodržují, chválí je ředitelé

Poprvé od počátku koronavirové krize se v pondělí částečně zaplnily lavice na prvních stupních základních škol. Někde dorazila polovina žáků, jinde jen několik jednotlivců. Zástupci škol se ale shodují, že byli na dlouho očekávaný návrat dětí dobře připraveni a zvládli jej bez komplikací. Žáci jsou disciplinovaní a informovaní, pochvalují si ředitelé, které oslovil deník Aktuálně.cz.

Návratu většiny žáků prvního stupně do lavic čelila základní škola v Chýni v okrese Praha-západ, kam dorazilo téměř 200 dětí. Problémy ale nenastaly, škola na to byla podle zástupce ředitele Tomáše Rajmana připravena. Podobně jako ostatní odeslala rodičům dotazník, aby věděla, s čím může počítat. "Máme děti maximálně po patnácti ve skupině. Vyšlo nám to, že jsou se svou třídní učitelkou, nemuseli jsme je dál dělit," uvádí Rajman.

Aby se jednotlivé skupiny nesetkávaly, musela škola pro každou třídu připravit speciální harmonogram. "Všechny skupiny mají svůj čas, kdy přicházejí do školy, kdy opouštějí školu, kdy jdou do jídelny na oběd a kdy mají přestávku," vysvětluje Rajman. Jídelnu pak pracovníci školy rozdělili na několik zón.

Zhruba polovina žáků prvního stupně dorazila do škol ve Valašském Meziříčí. Také tam museli zavést zvláštní opatření. "Pro vstup jsme otevřeli všechny čtyři vchody do školy, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu mezi jednotlivými skupinami žáků. Speciální rozpis máme pro přestávky nebo vstup do jídelny, kde může být vždy jen jedna skupina, a kuchařky obsluhují děti zpoza výdejních okének chráněných plexiskly," říká Milan Knápek, ředitel Základní školy Žerotínova.

Nebál bych se většího rozvolňování

"Vidím více pozitiva než negativa. Dnešní den dopadl dobře, a to jak díky učitelům, tak výborné komunikaci s rodiči. Do školy přišly přibližně dvě třetiny dětí z prvního stupně, máme tady 19 výukových skupin," sdělil Aktuálně.cz Jan Korda, ředitel Základní a mateřské školy na Lyčkově náměstí v Praze-Karlíně.

"Jako optimista bych si přál, abychom školu plnohodnotně otevřeli a vrátili se k režimu před 11. březnem. Myslím, že nám ten běžný řád chybí. Nebál bych se ani větších skupin než patnáct, nebál bych se ani většího rozvolňování. Ale samozřejmě respektuji postup ministerstva školství," dodává Korda.



Protože v jeho škole působí spíše mladší učitelé, většina se podle něj návratu nebála a nechtělo se vrátit jen několik jedinců. "Je mi jasné, že jsou školy, kde to bylo zcela jinak. Jsem ale velmi zvědavý, co bude v září, protože strach a obavy u některých učitelů můžou zůstat až do podzimu," upozorňuje.

Díky on-line výuce do školy nemusí

V Základní škole Boženy Němcové v Litoměřicích naopak téměř není poznat, že by se její brány znovu otevřely. Do lavic se v pondělí vrátilo jen necelých deset procent žáků. Podle ředitele školy Václava Hanče je to zásluha zejména propracované on-line výuky.

"Naše škola vyučuje po celou dobu koronakrize on-line. Měli jsme a máme pravidelné rozvrhy, rozpis vyučování, vyučujeme celou školu pořád po celou dobu, i teď," říká Hanč. Do školy se tak vrátily pouze děti, jejichž rodiče již nutně museli jít do práce.

Výuka on-line pokračuje i nadále zároveň s tou prezenční. "Dopoledne jsou s asistentkami a zároveň mají puštěnou výuku na projekci, mají svoje notebooky nebo školní chromebooky. Výuka probíhá zároveň i pro ty, co jsou doma," popisuje Hanč.

V poklidu proběhl první den také v Základní škole v Lužci nad Vltavou, kam dorazilo jen něco přes dvacet žáků. Ředitelka Pavla Kopeluková Aktuálně.cz řekla, že očekávala o trochu vyšší docházku. "Myslím si, že se někteří rodiče začali i trošku obávat toho, co přijde. Ale my máme opravdu dobře nastavenou on-line výuku, ty děti o nic nepřijdou," uvádí.

Děti se na škole učí ve dvou skupinách. Každou z nich vedou tři pedagogičtí pracovníci, kteří se se svými skupinami přesouvají mezi dvěma učebnami v rámci jednoho patra školy. "Tím, že těch dětí máme málo, jsme pro ně vyčlenili zvláštní prostory, takže se nesetkají. Jedni mají mezipatro, další mají pro sebe celé přízemí a deváťáci se učí v jiném křídle. Nestřetávají se ani na záchodech," dodává Kopeluková.

Měření teploty i všudypřítomná dezinfekce

Ředitelé museli před znovuotevřením zajistit řadu hygienických opatření. Před vstupem do budovy školy v Lužci nad Vltavou se každému dítěti i zaměstnanci měří teplota, dezinfekce je nutností. "Dezinfekce je u nás všude. Dokonce na každém umyvadle je extra dezinfekční mýdlo a ještě lahvička s dezinfekcí. Před školou máme stoleček, ráno dětem i zaměstnancům měříme teplotu," popisuje ředitelka.

Děti v Lužci si navíc dočasně nenosí knihy z domova, ve škole používají výhradně on-line učebnice a pracovní listy. "Tam, kde by došlo k přenosu bakterií asi nejvíc, je to, co by si přinesli z domova. I psací potřeby si nechávají ve škole," říká Kopeluková. V průběhu dne a po skončení výuky se pak celý prostor dezinfikuje.

Žáci jsou informovaní, sami si hlídají odstup

Ředitelé se shodují, že děti berou povinné dvoumetrové rozestupy i nošení roušek mimo třídu statečně a až na výjimky je není třeba napomínat. "Není to tak, že by se objímaly nebo nějak dotýkaly. Viděl jsem ráno i skupinku holčiček, které si spolu povídaly a měly takové hezké kolečko, samy si dělaly rozestupy. Informace mají a pravidla dodržují," popisuje Rajman.

Podle Kopelukové dětem nevadí ani komplikace jako měření teploty při vstupu do školy, což si vysvětluje hlavně vzájemnou důvěrou mezi žáky a pedagogy a aktivní komunikací s rodiči. "Máme to postavené tak, že neděláme z ničeho paniku. Nechceme nikoho stresovat," říká.

Hanč každopádně podotýká, že děti jsou přece jenom malé a pedagog občas musí zasáhnout. "Myslím, že to snášejí v pohodě. Snažíme se, aby to dodržovaly co nejvíc. Ve třídách jsou od sebe posazení dva metry, mimo třídu nosí roušky," uvedl.

