Benative
22. 12. Šimon
Prokletá trakce. Havárie opět komplikuje dopravu do Německa, vlaky hlásí zpoždění

ČTK

V Roudnici nad Labem na Litoměřicku v pondělí vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Vlka z Prahy směrem do Německa nabírají zpoždění.

Vlak, lokomotiva
Vlak ČD ve stanici Roudnice nad LabemFoto: Profimedia
Na koridorové trati z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa před polednem stál provoz v úseku Hrobce - Roudnice nad Labem, zhruba ve 12:45 mohly dálkové a regionální vlaky místem projíždět po jedné koleji, vyplývá z informací Správy železnic a Českých drah.

Drážní hasiči nejdříve uvedli, že budou z vlaku evakuovat zhruba 400 cestujících. Mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka nakonec uvedl, že evakuace byla zrušena a rychlík, který strhl trolej, mohl z místa odjet.

"V Roudnici nad Labem došlo během jízdy vlaku k poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení. Provoz na trati je zastaven," sdělil Kavka. Zhruba po hodině byl provoz obnoven po jedné koleji, vlaky poté nabíraly zpoždění 15 až 30 minut.

V Roudnici se opravuje Špindlerův most přímo nad hlavní železniční tratí. Kvůli bezpečnosti pracovníků musí strojvedoucí stáhnout před daným úsek sběrač. Opatření však někteří nerespektují. Jiné řešení se zatím nenašlo. Omezení bude možné zrušit až po dokončení oprav mostových polí nad tratí, což je nyní priorita, řekla v listopadu Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který stavbu financuje.

Most v Roudnici je kvůli rekonstrukci uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu, hotovo má být příští rok na podzim. Správa železnic kvůli opakovaným mimořádným událostem v této stanici zavedla ještě některá nadstandardní opatření - například na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.

