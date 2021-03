Do hospody nebo ke kadeřnici s aplikací. Personál díky ní pozná, zda je host očkovaný

Hospodářská komora, Ústav zdravotnických informací a statistiky a ministerstvo zdravotnictví jednají o vzniku mobilní aplikace, která by očkovaným a lidem s negativním testem na covid-19 umožnila návštěvu některých podniků a provozoven. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se bude podmínkami spuštění zabývat vláda.

Budete si chtít po zlepšení epidemické situace v Česku zajít bezpečně ke kadeřnici, poobědvat v restauraci nebo si jít zacvičit do posilovny? Scénář by mohl vypadat následovně: do chytrého telefonu si stáhnete aplikaci, ve které budete mít po přihlášení potvrzení o očkování, negativním testu nebo nedávném prodělání covidu-19.

Na mapě vám pak aplikace nabídne nejbližší otevřené fitcentrum či kadeřnictví, které systém eviduje jako bezpečnou provozovnu - tedy podnik, který dodržuje hygienická opatření. Při vstupu do provozovny pak zaměstnanec pomocí QR kódu zkontroluje, zda jste opravdu naočkovaný nebo máte potvrzení o negativním testu. Pro zájemce, kteří nevlastní chytrý telefon, by měla být připravena také papírová varianta.

O tom, že se podobný systém chystá, informovala redakce Aktuálně.cz už v lednu. Nyní ale projekt nabírá konkrétnější obrysy.

"Můžu potvrdit, že jednáme s ÚZIS a ministerstvem zdravotnictví o možnosti spolupráce na vytvoření platformy, která by umožňovala mít na jedné straně potvrzení o tom, že jsem byl očkován či testován, a na druhé straně by mi byl na základě toho umožněn vstup do něčeho, čemu říkáme bezpečné provozovny," řekl viceprezident Hospodářské komory a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček s tím, že se o projektu hovoří teprve týden a vše je tedy na začátku.

To, do jaké míry by mohla být chystaná aplikace využívaná, určí pravidla případného rozvolňování opatření, zejména to, zdali vůbec někdy v budoucnu bude mít podobu, která umožní některým typům provozoven otevřít jen pro ty zákazníky, kteří jsou naočkovaní nebo mají negativní test na koronavirus.

"Chceme hlavně motivovat naše podnikatele, aby byli připraveni na vlny rozvolňování. Aby bylo jasné, že v těch a těch oborech jsou připravena opatření, která umožňují za omezeného režimu otevřít," řekl Zajíček. Kolik provozoven by se na seznam dostalo a za jakých podmínek, zatím nechtěl komentovat.

"Spustit to už v květnu by bylo skvělé"

Aplikace by však mohla fungovat i v případě, že by vládní protiepidemická opatření žádným provozovnám nenařizovala kontrolovat u svých zákazníků, jestli jsou naočkovaní nebo otestovaní. Hospodářská komora totiž počítá s tím, že některé podniky by to i tak od svých zákazníků vyžadovaly, aby jim mohly garantovat, že se při návštěvě jejich provozovny nenakazí.

Lidé by si pak mohli v aplikaci tyto "bezpečné provozovny" jednoduše najít. "Vyhověli bychom tím lidem, kteří se chtějí pohybovat v bezpečném prostředí," vysvětlil Zajíček.

O tom, kdy by mohl být systém odstartován, byť jen zkušebně, zatím nechtěl mluvit. Termín spuštění by měl být jasnější zhruba za čtrnáct dní. "Během následujících týdnů bychom měli dojít k nějaké shodě. Pokud by to bylo už v květnu, tak by to byla skvělá zpráva," řekl. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové by se o osudu aplikace mohlo rozhodnout v nejbližší době.

Zajíček ale upozornil, že Hospodářská komora, která už je ohledně vývoje aplikace v kontaktu s technologickými firmami, je ochotná na systém naskočit co nejdříve. "Na podnikatelské straně jsme nachystaní provozovny připravit tak, aby je lidé mohli navštěvovat," uvedl.

Podle Zajíčka zatím není jasné, zda by mohly systém využít například i letní hudební festivaly. Prioritou je podle něj spuštění malých provozů, kde se setkává pouze omezený počet lidí. Následně, pokud by se projekt osvědčil, ale nevylučuje, že by to podobným způsobem mohlo fungovat i na větších akcích.

Aplikaci projedná vláda, potvrdil Havlíček

Brzy by o možnostech využití systému a o podmínkách jeho spuštění měla debatovat také vláda, což deníku Aktuálně.cz potvrdil ministr průmyslu Karel Havlíček. "Pracujeme na aplikaci, která umožní prokázat se lidem negativním testem na koronavirus, informací o prodělaném covidu nebo o očkování. Podmínky využití zatím nejsou stanoveny, bude předmětem diskuse na vládě," řekl Havlíček.

Podle Zajíčka by byla aplikace napojena na již fungující vládní systémy, ve kterých je již nyní možné zobrazit potvrzení o očkování.

To, že se o této možnosti debatuje, potvrdil také ředitel Národní agentury pro kybernetické a informační technologie Vladimír Dzurilla. "V průběhu měsíce tam přibudou data o očkování a chceme tam dodat i potvrzení o prodělání covidu. To stejné budeme zobrazovat i v mobilní aplikaci," řekl Dzurilla.

Systém, který umožňuje naočkovaným lidem s pomocí aplikace navštěvovat například fitness centra, koncerty, bary či bohoslužby, již od února funguje v Izraeli. Na podobném principu jsou založeny také takzvané covid pasy, které umožní očkovaným a testovaným lidem cestovat do zahraničí.

VIDEO: Život v pandemii - mikrobiolog Dřevínek o účinnosti testů.