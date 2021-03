Mladí muži marně hledali očkovací termín pro prarodiče. Vytvořili web s volnými místy

Programátoři Jan Staněk a Marek Sušický vymysleli web, který pomocí otevřených dat ukazuje veřejnosti volná místa pro vakcinaci. A také údaje o tom, kdo čeká ve frontě a jak je úspěšný. Přestože o své službě dali vědět jen přes sociální sítě, informace se rychle rozkřikla. Veřejnost totiž přesně tato data velmi postrádala. Od té doby pomohli mnoha lidem k vytoužené SMS s termínem.

Šestadvacetiletý Jan Staněk a sedmatřicetiletý Marek Sušický jsou kamarádi a bývalí kolegové z IT firmy. Oba také absolvovali ČVUT, Staněk Fakultu informačních technologií, Sušický Fakultu elektrotechnickou, oba také působí ve fakultní Laboratoři otevřených dat (OpenDataLab). Ta se zabývá především zpracováním dostupných užitečných dat, kterých existuje velké množství, ale často se nechávají "ležet" bez využití, ač by mohla pomoci v každodenním životě lidí. A přesně to je případ jejich databáze "COVID-19 data o očkování".

České naděje V seriálu online deníku Aktuálně.cz "České naděje" vás seznamujeme s mladými nadějemi české vědy, kultury i české společnosti. Jsou mladí, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, vynikají v umělecké oblasti, popřípadě jsou obětaví dobrovolníci či probouzí občanskou společnost.

"Když jsme se v lednu snažili získat očkovací termíny pro příbuzné, zjistili jsme, že není kam se podívat na přehled volných míst. Začali jsme proto řešit, jak by se dalo pomoci díky otevřeným datům, kterým se profesně věnujeme," popisuje vznik nápadu Marek Sušický.

Jan Staněk doplňuje, že na přehledu volných míst začali pracovat společně s dalšími kolegy hned druhý den po spuštění registrací. "Během víkendu jsme měli základ webu hotový," říká. Zprvu váhali, zda zpřístupnit širší veřejnosti ještě ne zcela dokonalou aplikaci založenou navíc pouze na neoficiálních datech. Nakonec rozhodlo to, že viděli, jak na některých očkovacích místech čekají registrovaní dlouhé týdny, zatímco jinde pomalu nemají koho očkovat.

Stránky zpočátku běžely na platformě pro programátory GitHub, která umožňuje zveřejnění zdrojových kódů programů, spolupráci na vývoji a také vytvoření jednoduchých webových stránek. Programátoři web zveřejnili pouze na svých sociálních sítích, ale velký "hlad" veřejnosti po těchto klíčových datech a jejich marné hledání na oficiálních zdrojích ministerstva zdravotnictví způsobil, že se zprávy o něm rozkřikly během několika dnů a začaly ho navštěvovat tisíce lidí. Po několika článcích v médiích se návštěvnost pohybovala kolem osmi tisíc uživatelů za den. Na stránky také začali odkazovat někteří praktičtí lékaři.

Začátkem března čekaly projekt dvě zásadní změny. Oba programátoři se mohli začít opírat o oficiální data, která začal vydávat Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který je aktualizuje jednou denně. Aplikaci pak přesunuli pod OpenDataLab na zapamatovatelnější adresu https://ockovani.opendatalab.cz/. Nedávno do ní také přidali položku "stav vakcín", která ukazuje, kolik dávek jaké vakcíny na daném očkovacím místě zdravotníci přijali či kolik jí vyočkovali.

U této položky však autoři upozorňují, že jde pouze o orientační výpočet z distribuce a spotřeby vakcín a že údaje vykazují velké zpoždění a nepřesnosti. Najdeme zde i záložku "stav registrací", kde se lidé mohou podívat, kolik zájemců jaké věkové či zaměstnanecké kategorie na daném místě na očkování čeká a kolik procent z nich bylo úspěšných. Tato čísla pomohou odpovědět třeba na otázku, jestli tu má v brzké době šanci třeba mladý učitel či zdravotník středního věku.

"Snažíme se přinést a dát dohromady veškerá data, která jsou k dispozici," říká Jan Staněk. A vysvětluje, že s větším množstvím dat se začíná ukazovat, že počet volných míst může být někde zavádějící. Očkovací místa mohou totiž dát na výběr velké množství termínů, ale pokud například nemají dostatek vakcín, umožní rezervaci pouze části zájemců.

"Je proto dobré si ověřit také to, kolik lidí čeká na daném místě ve frontě, jaké části registrovaných zájemců se podařilo v minulém týdnu vytvořit rezervaci nebo kolik lidí očkovací místo zvládá naočkovat," popisuje.

Jejich aplikace již pomohla řadě lidí zajistit si dříve volný termín. Díky ní totiž už vědí, v jakém očkovacím místě ho hledat. Odměnou jim pak bylo pípnutí toužebně očekávané SMS během poměrně krátké doby.

Oba mladíci také nabádají, aby si lidé nejdřív našli v jejich aplikaci místo s volnými termíny a pak se teprve registrovali. Rušení starých rezervací a zakládání nových totiž způsobuje zmatek v distribuování vakcín. Stává se totiž, že do centra se značným počtem objednávek míří velká zásilka, ale zájemci, kteří se nemohli dočkat volného termínu, se mezitím už přehlásili jinam.

"Web stále rozšiřujeme a dostáváme také spoustu připomínek a nápadů na zlepšení od programátorů i uživatelů. Pokud budou státem zveřejněna další detailnější data, určitě je zahrneme do přehledu," popisuje další vývoj Marek Sušický. V nejbližší době se chtějí věnovat zejména zpřehlednění celého webu a přidání dalších ukazatelů, které by pomohly co nejlépe najít očkovací místo s co nejkratší dobou čekání. "Přemýšlíme ale také o tom, jak pomoci očkovacím centrům, která občas narychlo shánějí zájemce o očkování, aby tato volná kapacita nezůstala zbytečně nevyužita," říká Jan Staněk.

A také děkuje všem nadšencům a dobrovolníkům za cenné připomínky a pomoc při vylepšování stránek. Jak dodává, hodnotnými radami jim v počátku pomohl i vedoucí projektu očkovacích center středočeského kraje Michal Bláha, odborník na otevřená data a zakladatel neziskovky Hlídač státu, která umožňuje lidem kontrolovat, jak stát a politici hospodaří s penězi daňových poplatníků. Ten jim totiž podrobně popsal, jak celý systém registrace funguje.

A ještě jednu věc Staněk ve vyjmenování pomocných rukou zmiňuje - a tou je skauting. "Ten mě totiž naučil, jak trávit svůj volný čas smysluplně. A v neposlední řadě mezi mé první programátorské pokusy patřil také web mého tehdejšího oddílu Stopaři Volyně," uzavírá.

