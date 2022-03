Prodejci strachu šíří lži o uprchlících z Ukrajiny. U hranic se vydávají za novináře

Dezinformátoři, kteří oslovují tisíce lidí na internetu, nahrávají Rusku. Česká vláda je podle nich fašistická, na Slovensko se s Ukrajinci valí afričtí uprchlíci, které bude muset každý ubytovat pod hrozbou ztráty majetku. Stejní lidé vydělávali na covidu. Patrik Tušl, stíhaný za stalking zdravotníků, a Tomáš Čermák, obviněný z propagace terorismu, na hranicích obtěžují válečné utečence.

Patrik Tušl spolupracuje s Tomášem Čermákem a Janou Peterkovou. Čermákovi za propagaci terorismu hrozí až 15 let vězení, Peterkové za šíření poplašné zprávy 8 let. | Foto: Facebook

Po letech tolerování proruských dezinformačních webů v Česku zasáhli tento týden internetoví provozovatelé. Nejprve vyřadil osm webů správce české domény CZ.NIC, mezi nimi například Aeronet či Protiproud. Mobilní operátoři poté zablokovali i propagandistický web Sputnik, provozovaný ruskou vládou.

Lži a zavádějící informace o ruské invazi na Ukrajinu teď začínají šířit postavy dezinformační scény, které se angažovaly v souvislosti s koronavirovou pandemií. V živých vysíláních na sociálních sítích předčítají ruskou propagandu a brojí proti ukrajinským uprchlíkům přicházejícím do Česka i okolních zemí. Vyzývají také k odporu proti české vládě, která Ukrajině poskytuje pomoc. Řídí se tak scénářem, který podle bezpečnostních složek nahrává Rusku.

Své publikum navíc přesvědčují, aby jim posílalo peníze. Jde o stejné osoby, které se dlouhodobě snaží vydělat na strachu z covidu, jak opakovaně popisuje Aktuálně.cz. Patrik Tušl, stíhaný za stalking zdravotníků, a Tomáš Čermák, obviněný z propagace terorismu, dokonce vyrazili na hranici Slovenska s Ukrajinou, kde obtěžují válečné utečence. Česko opustit mohli, policie oba stíhá na svobodě.

Aktuálně.cz získalo video, které jejich počínání zachycuje. Tušl na něm má kartičku s nápisem PRESS, tedy průkaz novináře. "My jsme přijeli exkluzivně udělat z Česka…," polyká věty na košickém nádraží.

Na hranicích pak obtěžuje reportéra Michala Kubala z České televize. "Proč tady kryjete migrační podvod?" ptá se Tušl a vše živě vysílá na Facebooku. Tvrdí, že na Západ přecházejí Nigerijci. "Není vám hanba okrádat lidi, které oblbujete a chcete od nich peníze?" reaguje Kubal.

Tušl s Čermákem po zahájení ruské invaze na Ukrajinu přišli před ruskou ambasádu v Praze podpořit režim prezidenta Vladimira Putina. Od tisíců svých fanoušků se před cestou na hranice pokoušeli vybírat peníze.

0:50 Střet redaktora České televize Michala Kubala s Patrikem Tušlem | Video: Facebook / Patrik Tušl

Tušl je pětkrát odsouzený recidivista. Mimo jiné za to, že vyhrožoval brutální vraždou matce svého dítěte, na které neplatí výživné. Teď ho policie stíhá za pronásledování šéfa lékařské komory Milana Kubka, hrozí mu až rok vězení. Čermáka nedávno zadržela Národní centrála proti organizovanému zločinu. Hrozí mu až 15 let vězení za to, že vyzýval k likvidaci zákonodárců.

Pro výpravu na Slovensko se spojili se slovenskou dezinformátorkou Ankou Mrúzovou. "Když vybuchl Černobyl, povídali nám, že to bude mít následky i pro čtvrtou generaci. Chudáci mají následky takové, že se rodí černí," uvádí na videu, v němž Čermák s Tušlem vystupují. Poukazuje na to, že z Ukrajiny před válkou prchají i afričtí studenti medicíny či techniky, kterých je na Ukrajině několik tisíc. Že jde o studenty, potvrzuje i Kubal.

Jsou tady - studenti třeba ze Lvova. Dneska odsud odjelo asi padesát Indů — Michal Kubal (@MichalKubal) March 3, 2022

Poštvávání proti uprchlíkům před válkou

Zdroje Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity upozorňují, že se Rusko bude v následujících týdnech snažit poštvat obyvatelstvo v Evropské unii proti uprchlíkům před válkou. Staví přitom na nevoli k migrační vlně ze Sýrie a Afghánistánu, která začala v roce 2015. V Česku se proti migrantům vymezovaly některé politické strany i nejrůznější uskupení.

Podobnou rétoriku používá i Jakub Netík, milionem zadlužený malíř pokojů, který se během koronavirové pandemie pokoušel lidem nelegálně prodávat pastu pro koně. Tvrdil, že léčí covid. Teď prohlašuje, že Slováci mají povinnost uprchlíky z Ukrajiny ubytovat doma, jinak jim úřady zabaví majetek. Přednost mají podle něj Afričané. Jeho tvrzení je lež. Žádná taková opatření slovenské úřady nezavedly. Netík také vyzval Čechy k odporu proti "fašistické vládě", která je podle něj nepřítelem.

Video, v němž výroky pronáší, vidělo na Facebooku 17 tisíc lidí. A nastřádalo stovky podpůrných komentářů. "To s tou migrací bude opravdu horor. Žijeme v Řecku a jenom jednota to dokáže zastavit. Prachy ať nikdo neposílá, nikdy nedojdou k adresátům. Fandíme ti," píše například Zoja Almetidu. "Máš pravdu, tahle vláda je vládou vlastizrádců, musíme bojovat za mír," reaguje v komentáři Marie Kalivodová.

V nejnovějším videu Netík navádí lidi k tomu, aby mu posílali peníze na transparentní účet spolku Hlas Boží, hlas lidu. Takový spolek ale v obchodním rejstříku není. Účet je napsaný na Netíkovu známou Alenu Pobořilovou.

"Mrzí mě, že se najdou lidi, kteří si myslí, že si z toho dělám byznys. Zachraňovali jsme lidi ivermektinem," vzpomíná Netík na prodej pasty pro koně, kvůli kterému ho prověřuje lékový úřad. Žádná studie účinnost proti koronaviru neprokázala. Když o jeho obchodech informovalo Aktuálně.cz, Netík na internetu reportérovi vyhrožoval.

1:36 Muž zveřejnil výhrůžky v reakci na článek Aktuálně.cz. Text rozkryl, jak nelegálně prodává pastu pro koně tisícům svých sledujících na webu. | Video: Facebook / Jakub Netík

"Odklonit poplatky za ČT k dezinformátorovi"

Další z českých dezinformátorů Pavel Zítko vysílá na Facebooku videa až třikrát denně, dohromady mají stovky tisíc zhlédnutí. Staví se v nich na stranu Ruska, které podle něj osvobozuje Ukrajince od fašistické vlády. Tvrdí také, že média neříkají pravdu a - nesmyslně - že Ukrajina je stále ruská, protože její hranice nebyly nikdy registrované.

Své publikum oslovuje už dva roky. Během pandemie covidu například tvrdil, že pět procent vakcín je smrtelných. Nebo že lidé spolu s očkováním dostali AIDS, látky způsobující rakovinu, autoimunitní choroby a genetické mutace. Rozhlašoval také, že utajené mezinárodní jednotky zatýkají všechny "zrádce národa" a nahrazují je dvojníky. Tisíce sledujících Zítko vybízí, aby nenechávali peníze v bankách, protože o ně mohou přijít.

V polovině února vystoupil v soutěži start-upů Angel Pitch Night, kde investorům jako podnikatel představil údajný platební systém Flaim Pay. Za tím stojí dubajská firma EQ Group, která se lidem pokouší prodat své rizikové kryptoměny. Firma potvrdila, že se Zítkem spolupracuje.

"Ačkoli neschvalujeme ani nepodporujeme údajné dezinformační teorie, které pan Zítko prosazuje, nemáme nad těmito nesouvisejícími aktivitami žádnou kontrolu," reagoval za dubajskou firmu muž, který se podepsal jako Lucas. Na dotaz, zda má Zítko provizi z prodaných kryptoměn, neodpověděl. Neexistující kryptoměnu se Zítko pokoušel prodávat už v roce 2019.

Peníze od svých podporovatelů dostává hlavně na transparentní účet spolku Srdcem pro vlast, který ovládá. Vyhne se tak exekutorovi, který po něm vymáhá miliony korun. Za rok mu lidé naposílali více než 360 tisíc korun. Zítko je přesvědčuje, aby přestali sledovat Českou televizi a Český rozhlas a koncesionářské poplatky posílali jemu, což někteří dělají. Peníze pak po desítkách tisíc vybírá z bankomatů či za ně tankuje do svého vozu Lexus v prodejní ceně dvou milionů korun.

1:33 Pavel Zítko a dezinformace o covidu a očkování | Video: Youtube / Sahibek Sahi

Policie i žalobci varují: Schvalování ruské invaze je trestné

Všichni dezinformátoři, kteří se pokoušejí vydělat na tom, že se od covidu a vakcín přesunuli k obhajobě Ruska, mohou narazit na problémy se zákonem.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž už v sobotu upozornil, že podobná veřejná prohlášení mohou být za současných okolností trestným činem. Podotkl, že podle Listiny základních práv má sice každý právo vyjadřovat své názory, ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity.

Ve čtvrtek policisté informovali, že v souvislosti s veřejným schvalováním agrese ze strany Ruské federace vůči Ukrajině obvinili kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu jednoho člověka. Za trestný čin "popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia" mu hrozí až tři roky vězení. Kriminalisté dodali, že posuzují 200 dalších podobných skutků a v devíti případech už zahájili prověřování.