Babišova vláda dezinformace neřešila. Proti lžím teď po nocích bojují dobrovolníci

Problém lží na internetu vláda Andreje Babiše ignorovala. I přes opakovaná varování expertů, že to v covidové pandemii bude stát životy. Aktuálně.cz přináší příběhy lidí, kteří se rozhodli bojovat s dezinformacemi sami. Čelí za to výhrůžkám smrtí. Dezinformátorům věnují i osm hodin denně. "Jsou to novodobí šmejdi. Jen místo hrnců prodávají zmateným lidem lži," říká jedna z bojovnic.

Byl 21. říjen 2020 a v českých nemocnicích ten den na koronavirus zemřelo 130 lidí. Aktuálně.cz zároveň upozornilo, že vláda podle expertů zcela prohrává boj proti dezinformátorům, kteří na internetu šíří lži o covidu. A že to bude stát lidské životy. "Tady nejde o covid, ale o nástroj elit a nadnárodních společností! Média vymývají mozky a žel, daří se jim to dobře. Lidé, bděte a nenechte si namluvit lži," psal například na Facebooku Roman Lyčka pod fotky lidí napojených na přístroje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice v Táboře.

Teprve krátce po textu Aktuálně.cz začali poradci tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) s experty vymýšlet, jak lžím o covidu čelit. Babiš odmítl řešit záležitost na úřadu vlády a nařídil to ministerstvu zdravotnictví. Přípravy ale narušila rezignace ministra Romana Prymuly (za ANO) poté, co porušil svá vlastní protipamdemická opatření. Strategie tak Česku chybí dodnes, nová vláda Petra Fialy (ODS) tvrdí, že ji připravuje.

Stovky tisíc zhlédnutí mezitím sbírají internetová videa malíře pokojů Jakuba Netíka, který lidem jako lék na covid nelegálně prodává odčervovací pastu pro koně a mluví o pověšení novinářů. Nebo Patrika Tušla, který pronásleduje zdravotníky před jejich domovy. A také Jany Peterkové, která lži šíří i přesto, že už jí soud přikázal se za to omluvit a zaplatit odškodné čtvrt milionu korun.

Tito dezinformátoři mají dluhy, exekuce a od svých fanoušků se pokoušejí vybírat peníze za "boj proti covidfašismu". Diváci jim věří a peníze posílají. Ve chvíli, kdy se stát omezuje na vysvětlení nejčastějších dezinformací na webu ministerstva zdravotnictví, rozhodli se proti lžím zasáhnout někteří lidé sami. Používají k tomu stejný nástroj jako dezinformátoři, Facebook. Jako třeba Monika Špoulová se svými kamarádkami.

Na Facebooku v květnu 2020 odstartovala Špoulová skupinu, kterou nazývá zkratkou KVZKJP - Komentujeme videa z kanálů Jana Peterková a dalších dezinformátorů. Právě snahou přesvědčit publikum nepravomocně odsouzené lhářky, že jsou její informace nepravdivé, ženy začaly.

"Původně jsem Peterkové psala pod videa komentáře a za pomoci důvěryhodných autorit a faktů vyvracela, co říká. Nikdo na ně ale nereagoval. Pak jsem zjistila, že moje příspěvky Peterková skrývá, takže je vidím jen já. Tak jsem na to založila na Facebooku skupinu. Myslela jsem původně, že to budu dělat tak měsíc," popisuje Špoulová.

Když ženy viděly, kolik lidí Peterkové či Tušlovi věří, nedovedly nad tím mávnout rukou. Dnes má jejich skupina čtyři tisíce lidí, kteří v monitorování a vyvracení lží více či méně pomáhají.

Internetoví šmejdi

Podle Špoulové a dalších dobrovolníků lži a nenávist kolem covidu rozdmýchává na sítích malá skupinka dezinformátorů. Ti ale dovedou přesvědčit tisíce lidí třeba o tom, že se je vláda a lékaři pokoušejí zabít, že se nemají očkovat a nosit roušky.

"Říkám jim novodobí šmejdi. Zneužívají zmatené lidi, perou jim do hlavy strach a pak chtějí peníze za to, že za ně údajně bojují. Naším cílem je, aby lidé pochopili, že je zneužívají. A také to, aby se s tím začalo něco dělat. Je třeba, aby se o tom začalo mluvit," říká Jitka Klusáčková, povoláním účetní, která ve skupině KVZKJP dělá moderátorku debat.

Naráží například na Pavla Zítka, který se ještě v roce 2019 pokoušel lidem prodávat neexistující kryptoměnu. Dnes tvrdí, že ve vakcínách jsou žiletky a že utajené mezinárodní jednotky zatýkají všechny "zrádce národa" a nahrazují je dvojníky. Sám je v milionových exekucích a za svůj "boj proti koronafašismu" vybírá peníze.

Jeho fanoušci mu důvěřují, někteří z nich jeho vysílání sledují i několikrát denně. Na transparentní účet spolku Srdcem pro vlast, který ovládá, mu lidé za rok naposílali více než 360 tisíc korun. Často v drobných. "Z důchodu, víc nemůžu," napsala loni v srpnu ke stokorunovému daru Miluše R.

Zítko lidi přesvědčuje, aby přestali sledovat Českou televizi a Český rozhlas a koncesionářské poplatky posílali jemu, což někteří dělají. Peníze pak po desítkách tisíc vybírá z bankomatů či za ně tankuje do svého vozu Lexus v prodejní ceně dvou milionů korun.

1:33 Pavel Zítko a dezinformace o covidu a očkování | Video: Youtube / Sahibek Sahi

"Lidé mi vyhrožují vraždou"

Skupina KVZKJP je veřejná, takže si v ní informace může dohledat každý. Archivuje také stovky videí dezinformátorů, která mohou lidé konfrontovat s realitou. Špoulová třeba v noci vstává, aby nahrála živé vysílání, pro případ, že dezinformátoři záznam smažou.

"Kdybyste mi před dvěma lety řekl, že budu stříhat videa, odpověděla bych, že jste se zbláznil," popisuje Špoulová. Každé video opatřuje varováním, že může obsahovat dezinformace. Práce ji přiměla neustále se vzdělávat, jak ke každé lži dohledává se spolupracovníky podložené informace.

S přáteli, kteří skupinu vedou, o sobě nechtějí zveřejňovat mnoho informací. Jejich práce dezinformátorům neunikla, a začali proti nim štvát své publikum. Aktivistům tak přicházejí výhrůžky smrtí a napadením nebo telefonáty ze skrytých čísel pozdě v noci. Ve vlnách. Často poté, co k tomu některá z postav dezinformační scény své příznivce vyzve. "Peterková proti mně rozjela kampaň. Lidé mi vyhrožovali i vraždou," uvádí Špoulová.

"Loni mi někdo posílal SMS zprávy, že si pro mě přijede parta Ukrajinců a povozí mě po lese. Skončilo to u přestupkové komise," říká další z žen.

Vliv dezinformátorů tento týden pocítili i poslanci a senátoři. Po výzvě z kanálů šířících nepravdy zahltili jejich diváci e-mailové schránky zákonodárců protesty proti připravované novele pandemického zákona. Tu považují za "konec svobody".

Pomoc učitelům i pečovatelům o seniory

Proti lžím bojují dobrovolníci ve svém volném čase. Někdy i osm hodin denně, po večerech a po nocích. Videa, která zaznamenávají, se stala důkazem pro policii a soudy. A také podkladem pro učitele.

"V srpnu 2020 si potřebovali připravovat výuku pro děti a místo toho jim denně drnčely telefonáty rodičů, vyděšených tím, co Jana Peterková říká. Zpracovala jsem proto pro pedagogy video, které lži vyvracelo," vzpomněla Špoulová.

Součástí skupiny jsou i právníci. Díky tomu mohli dobrovolníci radit a pomáhat provozovatelům domova pro seniory v Měšicích u Prahy. Právě o něm šířila Peterková lež, že tu po očkování proti koronaviru několik seniorů zemřelo. V lednu soud nařídil Peterkové omluvit se a zaplatit odškodné čtvrt milionu. Zatím nepravomocně. Za šíření poplašné zprávy ji také stíhá policie, hrozí jí až osm let vězení.

Peterková nejprve uznala chybu. V dalších videích ale začala tvrdit, že jde o spiknutí proti ní, a fanoušky burcovat, aby jí na boj se státem poslali příspěvky. Chce kandidovat na prezidentku.

Nemocní senioři odmítali pečovatele a očkování

Aktivisté zálohovali i video z YouTube, na kterém Peterková neočkované zpovídala přímo v jejich bytech. K dispozici už ho má policie. "Senioři jsou, bohužel, náchylnější k důvěře v dezinformace, je pro ně obtížnější rozlišovat podložené informace od nepravdivých," uvedla vedoucí pečovatelské služby v Měšicích Katarzyna Anna Porubská.

Připomněla i dotazy seniorů, kteří se o nepravdivých informacích doslechli. Někteří odmítali ošetření nebo pomoc s osobní hygienou. Videa podle ní vyvolávala nenávist.

"Naši zaměstnanci měli strach jezdit služebními vozy, polepenými logem naší společnosti. Obávali se o své bezpečí. Měli psychické problémy. Ještě dnes, rok po kampani paní Peterkové, musíme některým seniorům vysvětlovat, že šlo o nepravdivé informace," podotkla Porubská.

"Publikum dezinformátorů není hloupé, jen zmatené"

Další dobrovolníci se pojmenovali Illumicat. V nadsázce tak odkazují na ilumináty a světové spiknutí, které podle mnoha dezinformátorů stojí za koronavirovou pandemií.

"Naším cílem je pronikat do dezinformačních skupin a vyvracet lži pomocí ověřených informací. Lidi, co jim věří, nechceme dehonestovat. Snažíme se s nimi najít společnou řeč," vysvětluje David, projektový manažer ve stavebnictví, který si nepřál uvést celé jméno. "Na to, že nám vyhrožují smrtí, lynčováním a oběšením za velezradu, jsme si už zvykli," dodává.

Na Facebooku vystupuje pod přezdívkou Sahibek Svobodný a s kolegy denně odpovídá na stovky soukromých zpráv. Odhaduje, že se jim tak už několik tisíc lidí podařilo přesvědčit o tom, že uvěřili lžím.

Sám přitom ví, jak snadno člověk lžím propadne. Na začátku epidemie prodělal covid s velmi lehkým průběhem a dezinformace sám šířil. "Sdílel jsem třeba to, že covid je podvod, hra velmocí a podobně. Prostě blbosti," řekl Hospodářským novinám.

Lži šířil, teď proti nim bojuje

David se ale nakazil podruhé, s těžkým průběhem nemoci a dlouhými následky. A zamyslel se nad tím, co dříve šířil. Všiml si také, že někteří lidé začali pronásledovat zdravotníky. Se skupinou čtyř přátel proto začal na internetu lži vyvracet. Postupně se k němu přidali další a dnes má zhruba čtyři stovky kolegů.

Většinu těch, kteří dezinformacím věří, vidí David s kolegy jako oběti. Debatují proto s osamělými lidmi, pro které jsou dezinfomátoři často jediní, kdo s nimi udržuje kontakt. Dobrovolníci to připodobňují ke vztahu "guru" a jejich sekty. Slova dezinformátorů publikum nezpochybňuje i proto, že by přišlo o své sociální kontakty.

Členka Illumicat například přesvědčila ženu, aby svého příbuzného s vážnými covidovými komplikacemi odvezla do nemocnice místo domácí léčby pastou pro koně, jejíž účinnost žádná podložená studie nepotvrdila. Stejná žena se také covidem sama nakazila a chtěla jít do práce. I to jí aktivisté vymluvili.

"V prosinci jsem přesvědčila jednoho z dezinformátorů, aby se neúčastnil pronásledování pánů Kubka a Flégra před jejich domy. Vedla jsem s ním dlouhou diskusi, že takové agresivní jednání nikam nevede," uvádí Kateřina Koch, která s Čechy na sociálních sítích rozmlouvá z Velké Británie. Naráží na akce namířené proti prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi a evolučnímu biologovi Jaroslavu Flégrovi. Muž se od té doby na tyto akce nevypravil.

Tušla tento týden obvinili policisté z nebezpečného pronásledování a hrozí mu až rok vězení. "Motivem je podle zjištění kriminalistů získávání finančních darů od jeho podporovatelů," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

"Zablokováno pro porušení podmínek užívání"

Dobrovolníci říkají, že často komunikují s lidmi, kteří jsou jen zmatení a nevědí, kde hledat pomoc či podložené informace. Zaryté příznivce dezinformátorů je ale podle nich těžké přesvědčit. "Často pomůže až osobní zkušenost - vážný průběh nemoci nebo úmrtí blízkého," uvádí David z Illumicat.

On i další aktivisté znají příběhy lidí, kteří se místo léčby řídili radami dezinformátorů a následně zemřeli. Kolik takových případů je, ale nedokážou odhadnout. V médiích po celém světě rezonoval nedávný příběh folkové zpěvačky Hany Horké, která odmítala očkování a v rodině s nakaženými se nechránila. Nakazila se a zemřela. Její syn z toho viní právě dezinformátory.

Aktivistům se také daří blokovat dezinformační stránky a profily. Po neustálém upozorňování na Zítkovy aktivity například Facebook jeden z kanálů zrušil. Dezinformátoři ale mívají profilů více a střídají je podle toho, který zrovna není blokovaný. Pro americký gigant je Česko jen malý trh a o tom, co pravidla sítě porušuje, většinou rozhodují algoritmy bez lidského zásahu. Často nahodile.

Čeští elfové: Lži zasáhnou statisíce až miliony lidí Lži na sociálních sítích a v řetězových e-mailech dlouhodobě monitoruje další dobrovolnická organizace Čeští elfové .

. Podle jejího aktuálního reportu za prosinec 2021 dezinformace o covidu na českém internetu pořád zcela dominují a představují celých 68 % všech dezinformací.

a představují celých 68 % všech dezinformací. Nejčastěji dezinformátoři šíří nepravdy, že vakcíny způsobují závažné vedlejší účinky a dlouhodobé zdravotní následky, vakcíny nejsou účinné , proti viru a nákaze nechrání, na zvládání epidemie nemají vliv, pandemie covid-19 je produktem globálního spiknutí , protipandemická opatření představují narušení základních svobod a přechod k novému typu totality , či mluví o škodlivosti očkování dětí .

a dlouhodobé zdravotní následky, vakcíny , proti viru a nákaze nechrání, na zvládání epidemie nemají vliv, pandemie covid-19 je , protipandemická opatření představují narušení základních svobod a , či mluví o . Jak velké publikum těmto lžím věří, není jasné. Čeští elfové jejich zásah odhadují v řádu vyšších set tisíc, pravděpodobně v řádu nižších jednotek milionů lidí .

. Aktuálně.cz hovořilo také se zdroji v bezpečnostních složkách. Ti přiznávají, že stát je v této oblasti slepý a netuší, kolik lidí a jak závažně lžím podlehl.

a netuší, kolik lidí a jak závažně lžím podlehl. Nová vláda strategii teprve vymýšlí. "Ministerstvo vnitra hledá způsoby, jak zmírnit napětí ve společnosti v souvislosti s častým šířením dezinformací o Covid-19. Forma a termín těchto aktivit jsou zatím ve stádiu jednání , nicméně cílem by mělo být zvýšení schopnosti občanů bránit se proti tomuto typu dezinformací. Resort vnitra už v této souvislosti spolupracuje s ministerstvy zdravotnictví, obrany, zahraničí a Úřadem vlády," uvedla mluvčí vnitra Hana Malá.

, nicméně cílem by mělo být zvýšení schopnosti občanů bránit se proti tomuto typu dezinformací. Resort vnitra už v této souvislosti spolupracuje s ministerstvy zdravotnictví, obrany, zahraničí a Úřadem vlády," uvedla mluvčí vnitra Hana Malá. Čeští elfové upozorňují, že dezinformační scéna se výrazně radikalizuje.

Kateřina Koch navíc upozorňuje, že po měsících "masáže" nepravdami mohou být lidé vyděšení a frustrovaní. Odkazuje přitom na případ důchodce Jaromíra Baldy, který uvěřil, že migranti jsou nebezpečím pro Česko, a pokácel stromy na koleje, aby do nich narazil vlak. Soud ho poslal do vězení za terorismus.

Podobnou hrozbu dnes dezinformátoři spatřují ve vakcínách proti koronaviru. "Otrávili jste celou moji rodinu tou zasranou biozbraní, tím z****m sajrajtem. Už není koho chránit. Proto vás všechny zločince a vrahy proklínám!" stojí například v hromadně rozesílané výhrůžce podepsané AR, kterou dostali také novináři Aktuálně.cz.

Dobrovolníci pochybují, že s pandemií jejich práce skončí. Už teď vidí, že se část dezinformačních skupin zaměřuje na možný rusko-ukrajinský konflikt. A shodují se, že by s jejich snažením měl pomoci stát.