Muže v exekucích, který pronásleduje zdravotníky, stíhá policie. Hrozí mu rok vězení

Aktuálně.cz v prosinci odhalilo činnost Patrika Tušla. Muž s patnácti exekucemi neplatí výživné na své dítě. Od fanoušků vybírá peníze za to, že pronásleduje zdravotníky u jejich domovů, slovně je napadá a natáčí se u toho. Po dotazech na financování slovně útočil i na novináře. Policie nyní Tušla obvinila z nebezpečného pronásledování. Hrozí mu rok vězení. Tušl Aktuálně.cz své stíhání potvrdil.

Patrik Tušl nadává v očkovacích centrech zdravotníkům, prezidenta České lékařské komory Milana Kubka nebo imunologa Václava Hořejšího pronásleduje u jejich bytů a videa z těchto akcí zveřejňuje na internetu. Zároveň však od svých fanoušků a sledujících vybírá dary.

Devětadvacetiletý invalidní důchodce má na sebe uvaleno několik exekucí, navíc neplatí výživné na své dítě. Spolupracuje s dalším mužem, který dluží miliony. Aktuálně.cz příběh Patrika Tušla popsalo v prosinci.

Policie nyní Tušla obvinila z trestného činu nebezpečné pronásledování. Hrozí mu až rok vězení. Muž již dříve na svém videu potvrzoval, že byl na výslechu. Policie o obvinění, bez uvedení jména, informovala na Twitteru.

1/2 Kriminalisté zahájili trestní stíhání konkrétních osob, které dezinformují společnost nebo pronásledují známého lékaře. Jedná se o dlouhodobé pronásledování, které vedlo, mimo jiné, i k omezování jeho běžného způsobu života. Motivem tohoto jednání byl finanční zisk. — Policie ČR (@PolicieCZ) January 26, 2022

Redakci Aktuálně.cz se podařilo s Tušlem spojit. Potvrdil, že mu policisté na ulici doručili usnesení o sdělení obvinění. To však odmítá. "Já jsem nikoho nepronásledoval. Pouze jsem chtěl, aby odpovídali na otázky," řekl Aktuálně.cz Tušl.

Skutečnosti, že například šéfa lékařské komory vulgárně napadal, nelituje. "To, že mu řeknu dobytek? Nestydím se za to a klidně bych to zopakoval znova. Dneska mám schůzku s právníkem. Budu se s ním radit, co s tím dále," upozorňuje. A dodává, že policie jeho činnost zkresluje. Na dotaz, zda bude v pronásledování zdravotníků pokračovat, odpověděl, že "to nemůže vyloučit".

Tušl se svým společníkem Pavlem Zítkem na ulici pronásledoval a slovně napadal i reportéra Aktuálně.cz. Stalo se tak poté, co se novinář při osobním rozhovoru začal ptát na jeho finanční aktivity. Tušl totiž vybírá od fanoušku za své "akce" namířené proti zdravotníkům peníze.

A právě to je dle policejního vyšetřování důvodem jeho jednání. "Motivem je podle zjištění kriminalistů získávání finančních darů od jeho podporovatelů," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

0:41 "Kolik berete za ty lži? Svině jedny," pokřikoval Patrik Tušl se svými spolupracovníky na reportéra Aktuálně.cz | Video: Facebook/Lion TV - Nezávislá Média

Podle exekučního rejstříku je na Tušla uvaleno patnáct exekucí, věřitelé po něm vymáhají částky od 300 korun do 50 tisíc. Mimo jiné dluží výživné na své dítě, exekutor po něm za to vymáhá 47 tisíc korun.

Trestný čin nebezpečného pronásledování § 354 Trestního zákoníku (1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Devětadvacetiletý muž pobírá invalidní důchod druhého stupně, což znamená, že jeho schopnost pracovat má být snížená o 50 až 69 procent. Zároveň ho zaměstnává pracovní agentura.

Další dezinformátorce hrozí 8 let vězení

Aktuálně.cz už v úterý informovalo, že policie stíhá i další dezinformátorku Janu Peterkovou, která s Tušlem spolupracuje. Peterková ve svých videích, která zveřejňuje na sociálních sítích, lživě uvedla, že v domově pro seniory v Měšicích u Prahy zemřelo po očkování proti koronaviru několik seniorů.

Už před 14 dny jí za to soud nepravomocně nařídil, aby se dotyčné pečovatelské službě omluvila a zaplatila odškodnění čtvrt milionu. Nyní jí za šíření poplašné zprávy hrozí až osm let vězení, protože se podle policie činu dopustila v nouzovém stavu.