Pro Babiše nepracuji. A věřím, že je možná vláda ANO s ODS, tvrdí poslanec Juchelka

Devět týdnů před volbami se vyrovnávají preference hlavních rivalů, tedy hnutí ANO, koalice Pirátů se Starosty a trojkoalice Spolu, tvořené ODS, TOP 09 a lidovci. Po sečtení hlasů se proto čeká náročné vyjednávání o složení nové vlády. Poslanec Aleš Juchelka patří v ANO k těm, kteří by chtěli vládnout s ODS. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví také o tom, proč hájí Andreje Babiše nebo Radu ČT.

V tuto chvíli se zdá, že síly hnutí ANO a koalic hlavních opozičních stran jsou vyrovnané. Kdo myslíte, že po říjnových volbách vytvoří vládu?

Situace je otevřená. Zatím vidím, že obě koalice spojuje jediná věc, a to je program Antibabiš. Pokud chce dát někdo na špalek hlavu České republiky jenom kvůli takovému "programu", bude to jeho zodpovědnost. Já bych pro takovou vládu ruku nezvedl.

A pro jakou byste ji zvedl? Jste považovaný za konzervativního, pravicově zaměřeného poslance, a přitom jste podpořil vládu ANO s ČSSD, závislou na komunistech.

S tím jsem měl velikánský problém, jenže situace nebyla jednoznačná. Zejména když ODS odmítala jít s námi do vlády. Myslel jsem si tehdy, že se k nám připojí někdo jiný než ČSSD a KSČM. Osobně bych uvítal vládnutí s ODS, a tím pádem i pravicovější politiku, ale ODS se rozhodla jinak.

Tady je ukázka z rozhovoru poslance ANO Aleše Juchelky pro @Aktualnecz, rozhovor brzy vyjde. Tento poslanec se považuje za pravicového, konzervativního politika, proto jsme mimo jiné mluvili o vládě ANO, koalice Spolu či koalice Pirátů a STAN. Jeho reakce? Smích. Posuďte sami. pic.twitter.com/cpKUjlpcXn — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 4, 2021

Teď se může situace opakovat. Vy znáte poslance ANO velmi dobře, mnozí se patrně po volbách do sněmovny vrátí. Je podle vás většině z nich bližší pravicovější politika?

Myslím, že v ANO je hodně pravicově smýšlejících poslanců. Kladou důraz na odpovědnost každého člověka, na co největší svobodu při podnikání, na menší míru regulace a také na to, aby stát nemluvil do výchovy dětí v rodinách. Taková politika je blízká i mně.

Ale spíš to vypadá na to, že koalice Spolu bude chtít vládu s koalicí Pirátů a Starostů.

Myslím, že to zdaleka není jisté. Pokud by skutečně vznikla vládla z těchto pěti rozdílných stran, tak jsem velmi zvědavý například na ministra školství Petra Fialu z ODS, který by byl podřízeným premiéra Ivana Bartoše z Pirátů. Na to se velmi těším, to bychom zažili skutečný střet civilizací a ideí.

Dáváte tedy šanci tomu, že by v koalici Spolu mohla vzniknout debata, zda vládnout s hnutím ANO?

Věřím, že to tak může dopadnout. Že může vzniknout vláda ANO s ODS. Protože si nedokážu představit v jedné vládě ideologii Pirátů společně s lidmi z ODS.

Ale předsedové stran koalice Spolu slíbili, že do vlády s ANO - ať už s Andrejem Babišem, nebo bez něj - nepůjdou.

Počkejme si na výsledek voleb a na povolební jednání. Při neformálních rozhovorech je chemie poslaneckých klubů jiná, než jak ji popisují předsedové stran. Poslanci konzervativnějšího zaměření mají tendenci se spojovat a spolupracovat.

Řekněte mi ale, jak jste mohl podporovat u nynější vlády vysoké zadlužování státu a vysoké sociální výdaje? Jen na letošní rok počítá vláda se schodkem 500 miliard korun. Neměl jste chuť pro některé návrhy nezvednout ruku?

Jistě. Ale vzhledem k tomu, co prožíváme více než rok, jsme v situaci, která rozpočtům států nenahrává. Samotná Evropská unie si vzala půjčku 750 miliard eur. Mým cílem je co největší podpora aktivních lidí. Proto jsem podporoval doplacení rodičovského příspěvku na mladší dítě, proto jsem hlasoval pro zrušení superhrubé mzdy a podporu daňových slev na dítě. Sociální systém je důležité vybalancovat tak, abychom podporovali ty, kteří ho skutečně potřebují, a odclonili ty, kteří na něm parazitují.

Babiš se ke mně vždy choval slušně

Necítíte někdy problém v tom, že pracujete ve prospěch Andreje Babiše? Vy, pravicově založený člověk, konzervativec, který byl navíc lídrem TOP 09 v Ostravě?

Necítím v tom žádný problém. Andrej Babiš se vždy ke mně choval slušně a dobře. To neznamená, že bych ho adoroval, neadoruji žádného člověka, ani jeho. Navíc odmítám větu, že pracuji pro Babiše, jak mi lidé občas předhazují.

Nepracujete?

Ne. Nepracuji pro Babiše. Podobně jako nikdo z poslanců ODS nepracuje pro Petra Fialu či z poslanců Pirátů pro Ivana Bartoše. Nebo nikdo z poslanců TOP 09 nepracuje pro předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou.

A pro koho pracujete?

Pracuji pro občany České republiky. Jsem jedním z 200 poslanců, kteří se snaží svými poslaneckými návrhy podle svých zkušeností a vědomostí zlepšovat život občanům. Předložil jsem a prosadil několik návrhů, které občanům přináší užitek. Jsem samostatná osobnost, podobně jako další lidé v hnutí ANO, kteří hájí hodnoty jako svobodu a demokracii.

Nehájíte ale zároveň Babiše, který je na rozdíl od zmiňovaných předsedů trestně stíhaný a v podezření, že upřednostňuje své soukromé zájmy na úkor občanů?

Nevnímám Babiše jako nějakého strašáka. Je to premiér vlády, která vznikla v patové situaci, kdy s námi ODS odmítla vládnout. Proto vytvořil vládu s ČSSD, která je úspěšná, naplňuje svůj program a kromě mnoha věcí zvýšila výrazně důchody či platy učitelů, hasičů a dalších. Můžu mít tisíce výhrad vůči premiérovi, ale jeho vláda má mnohem víc plusů než mínusů.

Vnímáte také pochybnosti kolem Babiše? Ať už jde o spolupráci se Státní bezpečností v komunistickém Československu, podezření na dotační podvod a další věci?

Člověk, který je aktivní jako on a má nějaké ambice, může být kontroverzní, protože udělá spoustu kontroverzních věcí. Kdyby někdo jako on plynule mluvil francouzsky, německy a anglicky a dostal nabídku dělat zahraniční obchod, tak by asi dlouho nezvažoval, jestli dělat obchod v Maroku, nebo bydlet v Petržalce v bytě 2+1. Já ho mám kritizovat? Kdo jsem, abych to dělal?

Sám víte, že byli za socialismu lidé, kteří dali přednost životu v malém bytě před slibnou kariérou. A když za nimi přišla Státní bezpečnost, aby něco řekli na kolegy, raději mlčeli. Nebylo by pro Česko lepší, kdyby byl v čele někdo, kolem koho není tolik podezření?

V každé zemi se najde skupina lidí, která si myslí, že by mohl být lepší premiér nebo lepší ministr. My ale hrajeme s kartami, které nám rozdali voliči, a nemá smysl se hypoteticky nebo filozoficky dohadovat o tom, co by bylo lepší.

Média mě onálepkovala jako homofoba, což není pravda

Uplynulé čtyři roky ve sněmovně jste patřil v ANO k nejkonzervativnějším poslancům. Souhlasíte?

Řekl bych, že z hlediska politiky ano, ale určitě nejsem ultrakonzervativec, nějaký zpátečník, který miluje minulost, jak o nás šíří někteří liberální politici. Spousta konzervativců, včetně mě, je moderních, využíváme digitální technologie, někteří jezdí v elektromobilech, máme rádi moderní věci.

To vám věřím. Ale zároveň se díváte více dozadu než dopředu, nebo ne?

Pro mě je důležité, abychom nepohřbívali revolučními myšlenkami to, co pro nás zanechali naši předkové. Z toho, co tu zanechali, se snažím vybírat to nejlepší.

Co jsou z vašeho pohledu ty revoluční myšlenky?

Velmi revoluční je například myšlenka Green Dealu Evropské unie, která se snaží politicky administrovat celou klimatickou politiku EU. Něco takového by se mělo dělat jinak, než se děje. Ne tak revolučně, ale evolučně, přirozeně. Nepovažuji za správné dávat například velké pokuty automobilkám jen proto, že nemůžou dodržet emisní limit, který jsme jim politicky určili. Navíc se Evropská komise netají tím, že zdražováním energií může dojít k takzvané energetické chudobě, která nedopadne jen na nejchudší, ale i na střední třídu.

Jaký je váš vztah k Evropské unii? V roce 2004 jste moderoval jeden z velkých koncertů, na kterých Češi oslavovali vstup do EU a byli šťastni, že se po desítkách let v komunistické nesvobodě vracíme do západní Evropy.

Můj vztah k ní se vyvíjí. Evropská unie 2004 byla úplně jiná, než jaká je Evropská unie 2021. V některých věcech se posouvá daleko od základů, na kterých byla postavena.

V čem je podle vás jiná?

Kromě klimatických věcí, kdy se snaží diktovat svou vizi, jsou to například otázky různých kvót a další věci, kterými vstupuje do osobních svobod člověka. Tyto svobody si člověk z hlediska konzervativismu a tradic určuje sám. Máme tady například všelijakých 72 pohlaví a málokdo se v tom vyzná. Panuje strach vyjádřit svůj názor. Máme také strašně přeregulované firemní prostředí.

Slova o množství pohlaví zní od konzervativců často, řeknete mi, o jakých 72 pohlavích mluvíte?

Rád bych nejdříve upozornil, že jsem určitě proevropský člověk. V žádném případě bych nechtěl, abychom z EU vystoupili. Ale to neznamená, že EU je nekritizovatelná nebo by nezasloužila zásadnější reformy.

Ale nevedou obecná tvrzení o 72 pohlavích ke strašení lidí, kteří pak žijí v pocitu, že EU nám přináší více škody než užitku?

To si nemyslím. Bohužel, jsme svědky toho, že média jsou absolutně přeplněná informacemi o všech možných pohlavích a polyamorických svazcích. Všichni se tváří, jak je to všechno v pořádku, jak je to normální. A lidé, kteří k tomu mají námitky, mají strach vystoupit, aby je média nezačala negativně nálepkovat.

Média v Česku jsou různorodá a některá jasně konzervativní.

Mám vlastní zkušenost, když jsem se postavil proti návrhu manželství pro všechny. Pouze jsem podepsal návrh, aby manželství bylo v Ústavě zakotveno jako svazek muže a ženy, protože rodina by měla být pod ochranou zákona už proto, že se do ní rodí děti. Hned jsme byl v některých mediálních kruzích onálepkován jako homofob. Přitom pocházím z uměleckého a mediálního prostředí a mám kolem sebe spoustu lidí z LGBT komunity.

Předpokládám, že i letos dáte najevo svůj nesouhlas s pochodem při festivalu sexuálních menšin Prague Pride, který tento týden probíhá.

Není mi příjemné, když během tohoto pochodu tančí v poledne na pražském Václavském náměstí na alegorických vozech nazí chlapi a kolem chodí turisté s malými dětmi.

Není ale podstatně větším problémem než pochod to, že LGBT lidé jsou často cílem netolerance či nenávisti? A co jako věřící člověk říkáte tomu, že takové reakce často přicházejí od některých věřících, od nichž by člověk čekal otevřenou náruč pro jakéhokoliv člověka?

Svými postoji či názory určitě nevyvolávám nenávist vůči této komunitě. V naší církvi máme otevřenou náruč pro každého. Je mi úplně jedno, jestli přijde například přeoperovaný muž na ženu, jestliže má blízko k Bohu. Je mi jedno, jestli přijde homosexuál, gay. Akorát se neshodnu s některými aktivisty, kteří propagují manželství pro všechny.

Nejde dnes v Evropě o mnohem více než o jen o manželství pro všechny? Výhrady přicházejí ze zemí, jako je Maďarsko a Polsko, jejichž konzervativní politici se podle kritiků snaží omezovat občanskou společnost, média a opozici. Vadí vám to, nebo nevadí?

Pokud jde o Maďarsko, zaznamenal jsem debaty ohledně výuky na školách. Podle mě nejde o to, že by někdo bojoval proti lidem stejného pohlaví, vláda jen nechce, aby se homosexualita v učebnicích až příliš zobrazovala. Tomu rozumím. V případě Polska vidím, že veřejnoprávní média jsou nakloněná vládnoucí straně Právo a spravedlnost. Informování těchto médií není dobře vybalancované.

A v Česku je podle vás vysílání veřejnoprávních médií vybalancované?

Až na nějaké excesy České televize bych řekl, že ano.

Lipovská by měla v Radě ČT skončit

Ptám se proto, že jste kromě sociálních témat, genderu či rodiny hodně aktivní právě kolem České televize. Neohrožuje její nezávislost nové složení Rady ČT, kterou podporujete?

Určitě neohrožuje. Když se volila nová rada, bylo pro mě základní kritérium, aby v ní byli ekonomové na kontrolu hospodaření ČT a také někdo, kdo v médiích pracuje. To se, myslím, podařilo. Díky tomu už nemáme chlebíčkovou Radu ČT, která tam dříve byla jen do počtu za nějakých 35 tisíc měsíčně.

Jste spokojený s volbou radních i přesto, že se mezi sebou často hádají a podávají trestní oznámení?

My jsme do rady zvolili svébytné dospělé osobnosti, a to, že atmosféra nahrává handrkování na pískovišti, je jejich odpovědnost. Jestliže se nedokáží jednoduše domluvit, je to odpovědnost jejich i managementu ČT.

Ale není to i vaše odpovědnost a odpovědnost ANO, které díky největšímu množství poslanců fakticky rozhoduje o tom, kdo v Radě ČT bude a nebude?

Svou spoluzodpovědnost nesu z hlediska toho, že jsem tam navolil podle mě správně odborníky na ekonomiku a ty, kteří pracují v médiích. Že se nedokáží domluvit, to už je záležitostí těchto osobností.

Mohli bychom probírat jednotlivé radní, ale zastavím se jen u Hany Lipovské. Skutečně si myslíte, že vystupuje v Radě ČT jako ekonomka? Nepochyboval jste někdy o tom, že jí jde o něco jiného než o co nejlepší hospodaření ČT už proto, že je těsně navázaná na političku Janu Bobošíkovou, a dokonce kandiduje do sněmovny?

Poté, co se rozhodla kandidovat do Poslanecké sněmovny, tak by bylo nejčistší, aby společně s Josefem Nerušilem (člen Rady Českého rozhlasu, který kandiduje za SPD, pozn. red.) z rad odstoupili. Na druhou stranu to, že má kámošku Bobošíkovou, média velmi rozebírají a nafukují, ale že v Radě probíhá ovlivňování i jinými směry, tak o tom se nepíše.

Média se snaží psát o všem.

Málo se poukazuje například na to, že radní René Kühn je poradcem ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) nebo že další radní Zdeněk Šarapatka píše politické texty na Forum 24.

Nesnaží se ale Lipovská svým politickým působením narušit nezávislost ČT?

Proto říkám, že je nejčistší, aby v tuto chvíli odstoupila. A co se týče nezávislosti, ta není ohrožena radou, a dokonce ani managementem. Každá redakce má svou autonomii, není možné, aby generální ředitel ČT přišel za vedením redakcí a říkal, co mají a nemají vysílat. To vůbec tak nefunguje. Kdyby to dělal, vyhnali by ho z těch redakcí vidlemi.

Ale není přece jen osoba generálního ředitele v jakékoliv době jakýmsi ukazatelem toho, do jaké míry můžou redaktoři pracovat skutečně nezávisle a objektivně?

Znovu opakuji, že nezávislost ČT neovlivňuje její generální ředitel a Rada ČT.