V televizi je největší neklid od doby, co ji vedu, říká šéf ČT Dvořák k dění v radě

Generální ředitel České televize Petr Dvořák prohlásil, že mezi zaměstnanci veřejnoprávního média panuje největší neklid od doby, co v roce 2011 nastoupil do čela televize. Obava pramení zejména z chování Rady ČT, která podle něj po zvolení nových členů hledá spíše důvody pro ostřelování televize, než aby byla pro televizi partnerem pro hledání nejlepších řešení. Místopředseda rady to odmítá.

0:47 Jednání rady ČT z 18.11.2020: Odstupující předseda Rady ČT René Kühn | Video: Jakub Zuzánek, Martin Krepindl