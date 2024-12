Příběhy se šťastným koncem. Maxe zachránila plicní ventilace, Anetu unikátní operace

Šestiletá dvojčata se dostala z těžkého zápalu plic díky mimotělní podpoře života

Maxmilián a Emma se narodili císařským řezem velmi předčasně jako dvojvaječná dvojčata ve 26. týdnu těhotenství. Prospívali ale celkem dobře. Sledovali je v centru komplexní péče Všeobecné fakultní nemocnice, chlapec byl navíc na alergologii a pneumologii kvůli chronickému plicnímu postižení souvisejícímu s nezralostí. Oba sourozenci navštěvovali školku. Pak se ale vše změnilo.

"Jako první byla na naše resuscitační oddělení přijata Emma, která byla krátce předtím odeslána k hospitalizaci do jiné nemocnice pro zhoršení stavu. Měla k tomu týden trvající respirační infekci s horečkami a kašlem," popisuje Petr Pavlíček, vedoucí lékař resuscitačního oddělení pro děti KARIM ve Fakultní nemocnici Motol. Tady jí byl diagnostikován oboustranný rozsáhlý zápal plic. "Protože ale léčba kyslíkem měla nedostatečný efekt, už zde bylo nutné ji připojit na přístroj pro umělou plicní ventilaci a odeslat na resuscitační oddělení," dodává.

Po dvou a půl hodinách specialisté přijali i Emmina bratra Maxmiliána po kratším pobytu na jednotce intenzivní péče. "Z domova byl převezen záchrankou po velmi podobném předchozím průběhu respiračního infektu s rozvojem dechové nedostatečnosti a selhání léčby kyslíkem," vysvětluje Pavlíček. Také v jeho případě se jednalo o rozsáhlý oboustranný zápal plic a bylo též nutné zahájit umělou plicní ventilaci.

Plicní postižení u obou dětí bylo navíc natolik závažné, že se záhy ukázalo, že k zajištění dostatečného okysličení organismu nebude stačit jenom pomoc dýchacího přístroje. "Oba sourozence jsme proto krátce po přijetí postupně napojili na přístroj pro mimotělní membránovou oxygenii (ECMO)," říká lékař.

Na zápal plic lékaři oběma nasadili antibiotika. "U Emičky se zdravotní stav i plicní nález poměrně rychle zlepšoval, po sedmi dnech bylo možné ukončit ECMO podporu. V případě Maxíka byl ale další průběh léčby znatelně komplikovanější a delší. Plicní nález se zpočátku vůbec nelepšil, musel být dokonce operován pro krvácení do hrudní dutiny, naštěstí ale nemuselo dojít k odstranění plicní tkáně," popisuje lékař Pavlíček.

"Přidalo se i selhávání funkce dalších orgánů, především ledvin s nutností zahájení hemodialýzy. Všechny komplikace se podařilo nakonec zvládnout, plicní nález začal přece jen postupně regredovat," říká lékař. ECMO podporu tudíž mohli ukončit po 25 dnech, tedy přesně v den propuštění sestry Emmy. Celkem Maxmilián strávil v nemocnici 66 dní.

Dnes se oběma dvojčatům už daří dobře, chodí na kontroly do pneumologické ambulance a vrátila se do dětského kolektivu. Oba nedávno oslavili společné sedmé narozeniny. "U Emičky se plicní nález prakticky normalizoval, u Maxe přetrvává středně těžká obstrukční ventilační porucha s horší tolerancí fyzické zátěže a nutností inhalační terapie. Bez přístroje ECMO by jejich přežití nebylo možné," dodává Pavlíček.