O Hrad se utkají Babiš s Pavlem. Není co slavit, začíná druhý poločas, řekl generál

Prezidentem se po volbách stane buď bývalý premiér Andrej Babiš, nebo generál Petr Pavel. Předseda hnutí ANO Babiš měl po sečtení tří čtvrtin okrsků 37 procent hlasů, někdejší šéf vojenského výboru NATO Pavel získal přes 33 procent. Třetí skončí s odstupem bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Volební účast byla rekordní.

Andrej Babiš a Petr Pavel postupují do druhého kola prezidentských voleb. | Foto: Aktuálně.cz

Petr Pavel po ohlášení předběžných výsledků nejprve poděkoval voličům. Potěšilo ho, že účast byla zhruba o pět procentních bodů vyšší než v předchozích volbách. "Rád bych poděkoval i svým protikandidátům za dosavadní průběh kampaně, i když občas zajiskřila, byla vedena povětšinou velice korektně. To je důkaz toho, že to s naší politickou kulturou není tak špatné," řekl Petr Pavel ve svém štábu.

Historicky třetí přímá volba prezidenta tak bude mít opět i druhé kolo. "Není důvod slavit, je důvod zahájit druhý poločas, který bude o dost náročnější než ten první," dodal Pavel.

Podle něj rozhodne, zda voliči uvěří "planým slibům" Andreje Babiše, nebo se rozhodnout zvolit změnu. "Jsem připraven na to přidat a poukázat na konkrétní nebezpečí, které by plynulo z případné volby Andreje Babiše," uvedl Pavel. Dodal, že by v tom případě hrozil příklon Česka k Východu. Druhé kolo prezidentské volby se uskuteční za dva týdny, 27. a 28. ledna.

Andrej Babiš se k výsledku zatím nevyjádřil, jeho tisková konference se očekává během odpoledne.

Třetí místo obsadila ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, podle předběžných výsledků získala kolem 14 procent hlasů. Od listopadu přitom v průzkumech veřejného mínění pravidelně získávala přes 20 procent.

Nerudová uvedla, že pro druhé kolo podporuje Petra Pavla. "Opakovaně jsem řekla, že bych neměla problém ho podpořit ve druhém kole. Dnes večer spolu budeme hovořit o tom, jaké jsou možnosti a myslím, že potom budeme společně dál prezentovat nějaké výsledky," řekla.

Čtvrtý je průběžně senátor Pavel Fischer se zhruba 6,5 procenty. Po oznámení výsledků uvedl, že pro Česko nejsou dobré. Přislíbil ale, že v druhém kole podpoří kohokoli, kdo bude stát proti Babišovi.

Na pátém místě zřejmě skončí kandidát hnutí Svoboda a přímá demokracie, poslanec a diplomat Jaroslav Bašta, pro kterého hlasovalo asi čtyři a půl procenta voličů. Následuje senátor Marek Hilšer se ziskem dvou a půl procenta procent. Hilšer svůj výsledek nazval prohrou a do dalšího kola podpořil Petra Pavla.

Podnikatele Karla Diviše volilo zhruba 1,3 procenta voličů. Poslední skončil s půl procentem hlasů bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil.