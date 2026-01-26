Přeskočit na obsah
Prezidentovi důvěřuje většina lidí, u nové sněmovny lidé váhají

ČTK

Největší důvěře české veřejnosti se na přelomu loňského listopadu a prosince těšil prezident Petr Pavel a na komunální úrovni starostové obcí či městských částí. V průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jim vyjádřilo podporu shodně 58 procent občanů.

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr PavelFoto: Lukáš Bíba
Nadpoloviční důvěru měly ještě obecní zastupitelstva. Naopak nejvýraznější část lidí vyjádřila nedůvěru vůči končící vládě a sněmovně, bývalému kabinetu Petra Fialy (ODS) nedůvěřovalo 55 procent respondentů a dolní komoře Parlamentu téměř dvě pětiny.

Průzkum se konal loni od 28. listopadu do 8. prosince a zúčastnilo se ho 1196 obyvatel Česka starších 15 let. Kvůli změně metodologie nejsou výsledky srovnatelné s výsledky předchozích průzkumů, upozornilo CVVM.

Prezidentovi loni ke konci roku rozhodně důvěřovalo 30 procent lidí a 28 procent mu spíše důvěřovalo, 14 procent dotázaných se k němu stavělo „tak napůl“ a nedůvěru mu vyslovilo 28 procent respondentů - 14 procent rozhodně nedůvěřovalo a 14 procent spíše.

Starostům a starostkám vyjádřilo rozhodnou důvěru 15 procent lidí a spíše jim důvěřovalo 43 procent, naopak nedůvěru volilo celkově 17 procent občanů.

Fialově vládě důvěřovala necelá třetina české veřejnosti, v tom sedm procent rozhodně a 22 procent spíše, naopak 55 procent lidí vládě nedůvěřovala - 21 procent spíše a 34 procent rozhodně. Poslanecké sněmovně vyjadřovala důvěru zhruba pětina občanů a 39 procent jí nedůvěřovalo. U Senátu vyjádřilo 38 procent občanů důvěru a nedůvěru třetina.

Společnost je podle CVVM nejvíc nejistá u Poslanecké sněmovny a krajského zastupitelstva. „V obou případech volí 'tak napůl' shodně 38 procent lidí. Přitom jde o dvě instituce se stejnou mírou nerozhodnosti, ale s velmi odlišným celkovým obrazem,“ uvedli autoři průzkumu.

U krajského zastupitelstva byla důvěra přes dvě pětiny a nedůvěra 16 procent. Relativně vysoký podíl odpovědí „tak napůl“ se objevil ještě například u hejtmana, obecního zastupitelstva a Senátu, dodali autoři. To podle nich naznačuje, že u těchto aktérů má značná část veřejnosti spíš nevyhraněný postoj než jasnou důvěru či nedůvěru.

Insolvenční správkyně Sberbank CZ začne vyplácet další pohledávky

Insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank CZ Jiřina Lužová začne v tomto týdnu vyplácet dalších 2,4 miliardy korun věřitelům banky. Výplata navazuje na pravomocné rozhodnutí městského soudu v Praze, pro její provedení je lhůta 60 dní. Podíl vyplacených pohledávek se díky tomu zvýší z 95 na 99 procent, sdělila dnes insolvenční správkyně.

