Prezidentovi důvěřuje většina lidí, u nové sněmovny lidé váhají

Největší důvěře české veřejnosti se na přelomu loňského listopadu a prosince těšil prezident Petr Pavel a na komunální úrovni starostové obcí či městských částí. V průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jim vyjádřilo podporu shodně 58 procent občanů.
Nadpoloviční důvěru měly ještě obecní zastupitelstva. Naopak nejvýraznější část lidí vyjádřila nedůvěru vůči končící vládě a sněmovně, bývalému kabinetu Petra Fialy (ODS) nedůvěřovalo 55 procent respondentů a dolní komoře Parlamentu téměř dvě pětiny.
Průzkum se konal loni od 28. listopadu do 8. prosince a zúčastnilo se ho 1196 obyvatel Česka starších 15 let. Kvůli změně metodologie nejsou výsledky srovnatelné s výsledky předchozích průzkumů, upozornilo CVVM.
Prezidentovi loni ke konci roku rozhodně důvěřovalo 30 procent lidí a 28 procent mu spíše důvěřovalo, 14 procent dotázaných se k němu stavělo „tak napůl“ a nedůvěru mu vyslovilo 28 procent respondentů - 14 procent rozhodně nedůvěřovalo a 14 procent spíše.
Starostům a starostkám vyjádřilo rozhodnou důvěru 15 procent lidí a spíše jim důvěřovalo 43 procent, naopak nedůvěru volilo celkově 17 procent občanů.
Fialově vládě důvěřovala necelá třetina české veřejnosti, v tom sedm procent rozhodně a 22 procent spíše, naopak 55 procent lidí vládě nedůvěřovala - 21 procent spíše a 34 procent rozhodně. Poslanecké sněmovně vyjadřovala důvěru zhruba pětina občanů a 39 procent jí nedůvěřovalo. U Senátu vyjádřilo 38 procent občanů důvěru a nedůvěru třetina.
Společnost je podle CVVM nejvíc nejistá u Poslanecké sněmovny a krajského zastupitelstva. „V obou případech volí 'tak napůl' shodně 38 procent lidí. Přitom jde o dvě instituce se stejnou mírou nerozhodnosti, ale s velmi odlišným celkovým obrazem,“ uvedli autoři průzkumu.
U krajského zastupitelstva byla důvěra přes dvě pětiny a nedůvěra 16 procent. Relativně vysoký podíl odpovědí „tak napůl“ se objevil ještě například u hejtmana, obecního zastupitelstva a Senátu, dodali autoři. To podle nich naznačuje, že u těchto aktérů má značná část veřejnosti spíš nevyhraněný postoj než jasnou důvěru či nedůvěru.
Insolvenční správkyně Sberbank CZ začne vyplácet další pohledávky
Insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank CZ Jiřina Lužová začne v tomto týdnu vyplácet dalších 2,4 miliardy korun věřitelům banky. Výplata navazuje na pravomocné rozhodnutí městského soudu v Praze, pro její provedení je lhůta 60 dní. Podíl vyplacených pohledávek se díky tomu zvýší z 95 na 99 procent, sdělila dnes insolvenční správkyně.
Půl miliardy bez efektu. Čeští žáci stagnují, často se zhoršují. V čem plavou nejvíc?
Ministerstvo školství dalo v letech 2016 až 2023 víc než půl miliardy korun na projekty, které měly zlepšit kvalitu vzdělávání v regionálním školství i výsledky žáků základních a středních škol. Tyto peníze ale vynaložilo neúčelně, kvalita vzdělávání se nezvýšila.
Hvězda Siniaková přehrála i muže. Její partner jančil tak, až Češku uvedl do rozpaků
Wimbledonští vítězové konečně zase bok po boku září na tenisovém kurtu. Kateřina Siniaková a Sem Verbeek po nedobrovolně vynechaném US Open rozšiřují v Austrálii svou unikátní bilanci. V Melbourne zvládli další dramatický finiš a zahrají si čtvrtfinále.
Místo elektromobilů rozebírání ojetin. Volkswagen řeší, co s nevyužívanou továrnou
Měla to být výkladní skříň elektrických Volkswagenů. Jenže továrna ve Cvikově, kde se kdysi dělaly Trabanty, nedosahuje takových čísel, jaká si německý koncern maloval. Začal proto hledat cesty, jak vytížení závodu zvednout. Jisté je, že vedle výroby nových aut se tam brzy začnou ve velkém auta také rozebírat na součástky.