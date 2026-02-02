Prezident Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu

Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Na webu to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Už před jejím začátkem se prezident ve středu ráno na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli komunikaci ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči Pavlovi.
Prezident byl na radě naposledy letos na začátku ledna. Projednávala se tehdy mimo jiné budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu. Babiš tehdy uvedl, že iniciativa bude pokračovat, Česko do ní ale nebude dávat peníze.
Pavel při své první účasti na Bezpečnostní radě státu po nástupu do funkce uvedl, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Dorazit chce vždy při projednávání témat, která vyžadují jeho účast. Od té doby se dostavil například předloni v lednu při hodnocení zásahu při tragické střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z prosince 2023.
Babiš po jednání kabinetu řekl, že posunul začátek jednání rady z plánovaných 09:00 na 09:30, aby měl víc času na předchozí jednání s prezidentem. Na programu rady podle něj není žádný mimořádný bod. "Je to klasická Bezpečnostní rada státu, jsme rádi, že prezident přijde a má o to zájem," odpověděl na dotaz ČTK.
Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Babišova vláda v prosinci rozhodla, že rada bude mít osm členů. Místopředsedou je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničních věcí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy.
ŽIVĚ„Abychom se neokřikovali přes média.“ Klempíř pozve protestující umělce na ministerstvo
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. „Ještě dnes všechny ty umělce z pódia pozvu na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, neokřikovali jsme se přes média,“ uvedl Klempíř ke svým plánům.
"Těžké radovanec, ale bude to facha." Z církve zní gratulace novému arcibiskupovi
Pondělní jmenování litoměřického biskupa Stanislava Přibyla pražským arcibiskupem je podle plzeňské diecéze potvrzením jeho služby a důvěry, kterou si získal. Volbu uvítal i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a brněnský biskup Pavel Konzbul. Vyplývá to z vyjádření, které zveřejnili na webech a sociálních sítích. Přibylovi ke zvolení pogratulovali i někteří politici.
První měkké přistání na Měsíci. Sověti vyhráli závod, ale show jim ukradli Britové
Před 60 lety, 3. února 1966, přepsala sonda Luna 9 dějiny. Stala se prvním lidským výtvorem, který měkce dosedl na měsíční povrch v Oceánu bouří. Úspěch SSSR sice potvrdil předpoklad, že Měsíc má pevný povrch, na kterém lze bezpečně přistát, ale přinesl i jednu kuriózní situaci – první snímky z povrchu totiž díky „pirátskému“ kousku britských vědců publikoval západní tisk dříve než Moskva.
Přišla do ordinace s depresemi, psychiatr ji zneužil. Dostal šest měsíců vězení
Pražský městský soud dnes uložil psychiatrovi Petru Smolíkovi za nevhodné sexuální chování vůči pacientce šestiměsíční trest vězení. Muž také nebude smět pět let vykonávat činnost a musí ženě uhradit náhradu škody a újmy ve výši 618 000 Kč s úroky. Podle trestního senátu vedeného soudcem Lubošem Svrčkem se dopustil sexuálního nátlaku. Muž od počátku vinu odmítá.
Diskusní pořad Novy Za pět minut dvanáct bude nově moderovat Bára Divišová
Sobotní diskusní pořad Za pět minut dvanáct na TV Nova bude od 7. února moderovat politická reportérka a moderátorka Bára Divišová. Dosavadní moderátor Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin. Zároveň se připravují rozsáhlejší dramaturgické změny s cílem nabídnout divákům ještě atraktivnější a dynamičtější formát, oznámila dnes Nova v tiskové zprávě.