Prezident jmenoval Jiřího Havlíčka ministrem průmyslu. Rozvíjejte nahromaděné bohatství, vyzval ho

Novým ministrem průmyslu a obchodu se stal Jiří Havlíček. Do funkce ho na Hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Dosavadní náměstek v čele resortu nahradil Jana Mládka, kterého premiér Bohuslav Sobotka odvolal kvůli nedostatečnému důrazu na zlevňování mobilních služeb.

Praha - "Nezapomeňte, že už v době Rakousko-Uherska české země představovaly 70 procent jejího průmyslového potenciálu. Přeji vám tedy, abyste rozvíjel toto nahromaděné bohatství a nenechal ho uhasnout kvůli nějakým hloupým ekonomickým experimentům," prohlásil Zeman před tím, než podepsal Havlíčkův jmenovací dekret. Upozornil tím na dřívější názory ekonomů, kteří průmysl považovali za přežitý a doporučovali české ekonomice, aby se zaměřila na služby.

Jiří Havlíček přebírá ministerstvo průmyslu půl roku před parlamentními volbami v obtížné situaci. Očekává se, že vyřeší problém drahých mobilních dat, kvůli kterým skončil jeho předchůdce Jan Mládek. Zasadit se také má podle přání premiéra o to, aby ministerstvo průmyslu vzorně čerpalo peníze z evropských fondů. "A pak je to podpora exportu a investic, digitalizace průmyslu a posilování ochrany spotřebitelů," zmínil před svým nástupem do funkce další priority Havlíček.

Další důležitou agendou bude také příprava rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. "Je potřeba, aby proces pokračoval a pokrok byl znatelný. Především je potřeba celý proces zrychlit. Máme ustanovený výbor pro jadernou energetiku, jsou ustanovené jednotlivé pracovní týmy," vysvětluje Havlíček.

Brzy jednačtyřicetiletý Jiří Havlíček dosud dosud působil na ministerstvu průmyslu jako náměstek a byl tak jedním z hlavních kandidátů na nového šéfa resortu. Vedle něj se mluvilo také o předsedovi Správy státních hmotných rezerv Pavlovi Švagrovi, bývalém ministrovi Milanovi Urbanovi či státním tajemníkovi pro evropské záležitosti Tomášovi Prouzovi.

Od roku 2000 Havlíček vystřídal několik významnějších odborných a politických funkcí na ministerstvech financí nebo i průmyslu a obchodu, kde patřil mezi roky 2003 až 2006 mezi blízké spolupracovníky exministra Milana Urbana jako šéf jeho kabinetu. Havlíček se angažoval i v komunální politice na místě místostarosty Čáslavi. Jeho pozici v ČSSD upevňují nejen dobré vztahy se špičkami sociální demokracie či dlouholeté vrcholné funkce ve státní správě, ale i to, že se stal členem partaje již v roce 1998 během vysokoškolských studií.

