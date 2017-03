Budoucí ministr Havlíček: Musíme zrychlit dostavbu Dukovan. Funkci jsem vzal kvůli premiérově důvěře

před 20 minutami

Ještě než náměstek a sociální demokrat Jiří Havlíček kývl premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi na nabídku stát se ministrem průmyslu a obchodu, muselo mu být jasné, že před sebou má obtížnou misi. Bude na něm, aby řešil problém drahých mobilních dat, na kterém pohořel jeho předchůdce Jan Mládek. A čeká ho i příprava rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.

Praha - Náměstka Jiřího Havlíčka navrhl na post ministra průmyslu a obchodu jeho stranický kolega a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Prezident Miloš Zeman by ho měl do funkce jmenovat v nejbližších dnech. Už nyní však musí Havlíček řešit potíže ministerstva - například tlačit na operátory, aby zlevnili mobilní data. Na práci má totiž málo času, do voleb mu nezbývá ani sedm měsíců.

Co považujete ve funkci ministra za svou prioritu?

Jednoznačně bude mít nejvyšší důležitost čerpání peněz z evropských fondů, dokončení projednávání důležitých zákonů v parlamentu - zejména mám na mysli zákon o elektronických komunikacích, který by měla Poslanecká sněmovna začít projednávat v dubnu. A pak je to podpora exportu a investic, digitalizace průmyslu a posilování ochrany spotřebitelů.

Premiér mezi úkoly pro nového ministra zmínil i urychlení přípravy rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany. Zaskočil vás tím požadavkem?

Nezaskočil, hovořil o tom už při tiskové konferenci, když se ujímal řízení ministerstva průmyslu. Oblast energetiky je důležitá a budeme se jí muset intenzivně věnovat.

Co je třeba v této věci udělat?

Vláda přijala Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, který definuje jednotlivé kroky a úkoly. Je potřeba, aby proces pokračoval a pokrok byl znatelný. Především je potřeba celý proces zrychlit. Máme ustanovený výbor pro jadernou energetiku, jsou ustanovené jednotlivé pracovní týmy pod gescí jednotlivých náměstků ministrů.

Jiří Havlíček (ČSSD) Od konce února, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu musel opustit sociální demokrat Jan Mládek, patřil náměstek stejného úřadu Jiří Havlíček mezi hlavní kandidáty na jeho křeslo. Vedle něj se hovořilo také o předsedovi Správy státních hmotných rezerv Pavlovi Švagrovi, bývalém ministrovi Milanovi Urbanovi či státním tajemníkovi pro evropské záležitosti Tomášovi Prouzovi. Od roku 2000 Havlíček vystřídal několik významnějších odborných a politických funkcí na ministerstvech financí nebo třeba průmyslu a obchodu, kde patřil mezi roky 2003 až 2006 mezi blízké spolupracovníky exministra Milana Urbana, konkrétně byl šéfem jeho kabinetu. Následovaly důležité pozice v aparátu ČSSD. Havlíček patří mezi vlivné středočeské straníky, kde se angažoval v komunální politice na místě místostarosty Čáslavi. Jeho pozici v ČSSD upevňují nejen dobré vztahy se špičkami sociální demokracie či dlouholeté vrcholné funkce ve státní správě, ale i to že se stal členem partaje již v roce 1998 během vysokoškolských studií.

Jak se Dukovany rozšíří?

V roce 2035 až 2037 by životnost bloků Jaderné elektrárny Dukovany měla skončit. Měli bychom být v této lokalitě schopní vybudovat nové bloky, které umožní pokračovat ve výrobě elektřiny z jádra.

Bude elektrárna schopná vyrobit víc energie, bude třeba větší?

Ne. V tuto chvíli bychom neměli spekulovat. Úkolem výboru je navrhnout konkrétní postup.

Mobilní data nejsou vaše téma, premiér Sobotka je přitom před volbami řeší. A vy máte těžký úkol zajistit, aby navržený zákon o elektronických komunikacích lobbisté nezměnili. Budete se v tomto bodě spoléhat spolupráci s novým náměstkem ministerstva Markem Ondrouškem?

Předpokládám, že s panem kolegou náměstkem Ondrouškem budeme úzce spolupracovat. Máme za sebou projednávání zákona v hospodářském výboru a první čtení má proběhnout na začátku dubnové schůze sněmovny. Věřím, že se podaří projednávání tohoto zákona urychlit tak, abychom dodrželi dohodu, že se zkrátí na dvacet dní. Jde o to, aby zákon mohl být přijat co nejdříve. Je to důležitý zákon, který bude pod bedlivým dohledem různých skupin. Naším cílem je, aby prošel ve znění předloženém vládou.

Co s vámi bude dál? Je možné, že se stanete kandidátem nebo jedním z lídrů ČSSD v nadcházejících volbách?

O tom bych nerad spekuloval. Informace o mém navržení na funkci ministra průmyslu je příliš čerstvá.

Jak vás premiér zlomil? Původně jste se nechtěl vzdát poměrně bezpečné funkce náměstka pro správní záležitosti…

Především to byla důvěra pana premiéra, že jsem vhodným adeptem pro tuto funkci.

Něčím vás pan premiér musel přesvědčit. Není totiž pravděpodobné, že se udržíte na postu ministra i po podzimních volbách. Je možné, že se vrátíte na pozici náměstka?

O těchto otázkách nechci spekulovat. Ještě jsem nebyl jmenován a už se ptáte, co bude po konci volebního období. Byla by to spekulace.

autor: Kateřina Frouzová