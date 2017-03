Ministrem průmyslu má být náměstek Jiří Havlíček, jeho jméno odpoledne oznámí Sobotka prezidentovi

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Ministerstvo průmyslu a obchodu povede až do podzimních voleb Jiří Havlíček. Aktuálně.cz to potvrdily dva důvěryhodné zdroje z ČSSD. Havlíčkovo jméno odpoledne oznámí premiér Bohuslav Sobotka prezidentu Miloši Zemanovi. Čtyřicetiletý Havlíček dosud působil na ministerstvu jako náměstek. Ve funkci nahradí odvolaného Jana Mládka. Havlíček se k tomu zatím vyjadřovat nechtěl. "Nebudu to komentovat. Doporučil bych vám, abyste počkali, až premiér jméno ministra oznámí, do té doby nebudu poskytovat žádná vyjádření,” odpověděl náměstek na otázky Aktuálně.cz.

Sám náměstek se k tomu zatím vyjadřovat nechtěl. "Nebudu to komentovat. Doporučil bych vám, abyste počkali, až premiér jméno ministra oznámí, do té doby nebudu poskytovat žádná vyjádření," sdělil.

Podle informací Aktuálně.cz Havlíčka přemlouvali sociální demokraté již několik týdnů, aby post ministra průmyslu vzal. Zpočátku se mu do funkce, která patří kvůli aktuálním potížím mezi nejnáročnější, moc nechtělo. Na úřadě je náměstkem od února 2014 a vedení strany je přesvědčené, že se na ministerstvu dobře orientuje.

Havlíček patřil mezi hlavní kandidáty od chvíle, kdy premiér Sobotka Mládka odvolal. Vedle něj se hovořilo také o předsedovi Správy státních hmotných rezerv Pavlovi Švagrovi, bývalém ministrovi Milanovi Urbanovi či státním tajemníkovi pro evropské záležitosti Tomášovi Prouzovi.

Nový ministr bude muset za sedm měsíců, které zbývají do sněmovních voleb, parlamentem především rychle protlačit novelu zákona o elektronických komunikacích. Ta má zlepšit postavení spotřebitelů na mobilním trhu a zvýšit pokuty za možná provinění operátorů. Byla to právě neobratná politika regulace mobilního trhu, která Havlíčkova předchůdce Mládka stála křeslo.

Dalším z úkolů nového šéfa českého průmyslu a obchodu bude nastartovat čerpání 14 miliard, které Evropská komise Česku vyčlenila na rozvoj vysokorychlostního internetu v zapadlých venkovských oblastech. Z peněz, které jsou k dispozici už od roku 2013, se zatím nestihla vyčerpat ani koruna. Podle zpráv HN ale MPO vypíše první dotační výzvu na čerpání internetových miliard v řádu několika příštích dnů.

V neposlední řadě na Jiřího Havlíčka čeká jmenování nového vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Na tom brzy končí kritizovaná Alena Vitáskova. Očekává se, že se o výběr šéfa nového úřadu strhne ostrý politický boj. Sociální demokraté se navíc nejspíš budou snažit do čela ERÚ protlačit někoho, kdo je ČSSD blízký.

Dalším ministrovým úkolem bude nadále sledovat vývoj ve zkrachovalém OKD, jehož pozůstatky by mohl stát převzít. Podstatné je také sledování vývoje v kauze zkrachovalé investice české firmy Vítkovice v turecké Adularyi.

Havlíčkovo jméno už přivítal Svaz průmyslu a dopravy. "Pokud by se novým ministrem skutečně stal pan Havlíček, tak to za Svaz vítáme. Jde o člověka, který má o průmyslu dostatek znalostí. Nemělo by tedy hrozit, že by se musel s úřadem v dalších měsících dlouze seznamovat. Do voleb ostatně už příliš času nezbývá," řekl viceprezident Svazu Radek Špicar, který v něm zastupuje automobilový průmysl.

Podle Špicara by se měl nový ministr především více věnovat digitalizaci průmyslu, která je označována za novou průmyslovou revoluci. "V tomto směru bychom uvítali, aby stát pohnul s čerpáním dotací na vysokorychlostní internet nebo se začala více rozvíjet digitalizace státní správy," zmínil Špicar. Ten by také uvítal, aby vláda jmenovala nového digitálního koordinátora. Tento post je nyní po odstoupení Tomáše Prouzy neobsazen.

Havlíček od roku 2000 vystřídal několik významnějších odborných a politických funkcí na ministerstvech financí či průmyslu a obchodu, kde patřil mezi roky 2003 až 2006 mezi blízké spolupracovníky exministra Milana Urbana, konkrétně byl šéfem jeho kabinetu. Následovaly důležité pozice v aparátu ČSSD. Havlíček patří mezi vlivné straníky ve středních Čechách, kde se angažoval i v komunální politice jako místostarosta Čáslavi. Jeho pozici v ČSSD upevňují nejen dobré vztahy se špičkami sociální demokracie či dlouholeté vrcholné funkce ve státní správě, ale i to, že se stal členem již v roce 1998 během vysokoškolských studií.

