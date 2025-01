"Milujeme práci, ale i své děti a muže. Spojit to nelze." Přetížené poslankyně končí

Martina Ochodnická má tři děti a je poslankyní za TOP 09, Marie Jílková má děti dvě a je z KDU-ČSL. Obě ale táhnou za jeden provaz s cílem změnit dosavadní pravidla jednání sněmovny, kvůli kterým v ní na podzim skončí. Podle nich je pro zákonodárce-rodiče velmi obtížné skloubit rodinu s prací. I proto chtějí v úterý odpoledne představit návrh, co by v parlamentu změnily.

Když lidovecká poslankyně Marie Jílková přicházela minulý pátek před devátou ráno na jednání sněmovny, doufala, že tentokrát nebude jednání nikdo záměrně protahovat. K mikrofonu se ale jako první postavil šéf SPD Tomio Okamura, který často mluví i přes hodinu.

"Nevzal si k mikrofonu vodu, takže nebude mluvit dlouho," odhadovala však Jílková a měla nakonec pravdu. Věřila však, že jednání sněmovny skončí už ve středu, jenže SPD se navzdory ostatním stranám rozhodlo jednání protáhnout. A to i přes prosby poslanců ANO, který chtěli v pátek na pohřeb svého kolegy.

"I tento příklad ukazuje, jak je jednání sněmovny naprosto nepředvídatelné. Když odjedu z Brna od své rodiny do Prahy, nikdy nevím, kdy se vrátím," konstatuje Jílková. A její kolegyně Martina Ochodnická z TOP 09 přikyvuje.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz shodně vysvětlují, proč už nebudou na podzim v parlamentních volbách kandidovat. "Ne, že nechceme. My bychom chtěly," zdůrazňuje Ochodnická a Jílková ji doplňuje: "Chtěly bychom, ale naše rodina nám to už neodpouští. Pokud jste rodič, který je s dětmi propojený, tak cítíte, jestli je to v pohodě, nebo není. U mě už to začíná dosahovat nějaké hrany, kdy si říkám, že už to stačí."

Ochodnická se navíc v listopadu 2023 stala místopředsedkyní TOP 09. Původně kandidovat na tuto funkci nechtěla, ale když třikrát po sobě nebyl nikdo zvolen, nechala se přemluvit. A po zvolení přiznala, že ještě ani nestačila zavolat domů manželovi, který v tu dobu byl doma se třemi dětmi. "Zabijou mě. Vůbec nevědí, že se něco takového stane. Manžel bude strašně nerad, pětileté dítě si to ještě neuvědomuje, ale pubertální děti mě nepochválí," svěřila se.

Když jí nyní reportér Aktuálně.cz tato slova připomněl, rozesmála se. "Jsem tady, žiju," reagovala nejdříve, ale pak už pokračovala vážněji. "Ale naplnil se pocit, který jsem už měla. Budu mít letos doma prvňáčka a mám pocit, že mi něco uniká mezi prsty. Nevím, co se s dětmi děje, nejsem u situací, u kterých bych chtěla být. Není to o tom, že by mi děti řekly dost, ale já mám pocit, že to takto nechci," popisuje.

Na otázku, jestli v podobné situaci nejsou i jiní rodiče, kteří také mají časově náročnou práci, obě poslankyně tvrdí, že si jsou toho vědomé. "Víme, že to mají těžké, aby si u svých zaměstnavatelů vydobyly nějakou možnost skloubit rodinu a práci," souhlasí Jílková. "V mnoha věcech je to hodně podobné. U nás jsme nejvíc vnímaly úplnou nepředvídatelnost. Odjedete na schůzi a nevíte, který den se vrátíte. S tímto se velmi těžko cokoli doma plánuje, ať už jde o návštěvu doktora, nebo hlídání chůvou," dodává.

Podle Ochodnické musí také omezovat svou poslaneckou práci v regionech, kde často ruší schůzky a nechodí na důležité akce. "Kvůli tomu jsme odtrženi od reality, v tomto mají občané pravdu. Jsme zavřeni v malostranských palácích," uvedla s tím, že kvůli tomu podle ní trpí i kvalita zákonů,

S odstupem několika dní se k nim přidala i pirátská poslankyně Klára Kocmanová. "Současné nastavení jednacího řádu, mnoho večerních jednání a rekordní počet mimořádných schůzí, se dlouhodobě podepisují na mém zdraví. Pracujeme v prostředí, které vyloženě škodí a ubližuje těm, kteří chtějí mít kromě dobrých pracovních výkonů také funkční vztahy - s rodinou, s blízkými," sdělila.

"Nejsme efektivní a srozumitelní"

Jílková a Ochodnická ale nezůstaly jen u oznámení, že skončí. Na konci prvního lednového týdne zveřejnily video, ve kterém upozornily, že ve sněmovně je rekordních 50 žen a i díky tomu se některé věci změnily. Sněmovna schválila například změnu definice znásilnění, částečné narovnání práv stejnopohlavních párů, zvýšení rodičovského příspěvku nebo zkrácené úvazky pro rodiče dětí.

"Přesto se nám nepodařilo změnit jednání sněmovny tak, aby bylo slučitelné s normálními životy a zdravými vztahy. Proto jsme se rozhodly, že kandidovat nemůžeme. Milujeme svoji práci, ale stejně tak milujeme své děti a muže. Dohromady to nejde spojit," tvrdí na videu. A upozorňují, že kvůli obstrukcím opozice se jednání sněmovny často táhne do noci, musí spát ve spacácích, dlouhé hodiny poslouchají prázdná slova, ruší a přesouvají schůzky a chybí na důležitých akcích.

"Nejsme efektivní a srozumitelní, a vás to stojí spoustu peněz, za které dostáváte zoufale málo," přiznaly lidem s tím, že poslanci ztrácí důvěru a znehodnocují tak demokracii. "Snažily jsme se to změnit, ale bohužel jsem selhaly. Dva roky jsme se rozhlížely a teď, když víme, jak na to, už je pozdě," říkají zklamaně.

Ve druhé části videa ale naléhají na jiné matky, aby kandidovaly. "Přesto to nechceme vzdát a v politice nekončíme. Potřebujeme tady každou jednu z vás, každou, která se nechce smířit s tím, jak se to dělalo vždycky. My víme, že existujete a dokážete to. Cesta změnit to existuje. Vy tady budete místo nás, abyste dokončily to, co my jsme nestihly," končí výzvu.

Na ni navážou v úterý odpoledne tiskovou konferencí, kde chtějí představit svou vizi moderní sněmovny. O co přesně půjde, zatím tají, ale zřejmě navrhnou změny jednacího řádu. Nebudou přitom samy, společně přijdou například další poslankyně, které ale chtějí do sněmovny opět kandidovat - Barbora Urbanová a Lucie Potůčková ze Starostů.

Trošku absurdní, tvrdí Benda

Jestli ale stihnou ještě do podzimu něco změnit, není vůbec jisté. Poslankyně narážejí na námitky i v samotné vládní koalici, která díky většině hlasů už dávno mohla změnit pravidla. Ale neudělala to.

"Je tam asi obava služebně starších kolegů, kteří říkají, že zákon o jednacím řádu je konzervativní zákon, který by se neměl často měnit a neměl by se přizpůsobovat současné situaci. Z toho má obavu i spousta našich vládních kolegů," říká Jílková. "Ale zahraniční parlamenty nám ukázaly, že to jde, že všechny změny dokázaly a o demokracii nepřišly. A jsou efektivnější," dodává Ochodnická.

Po změnách skutečně nevolají ani někteří vládní poslanci, z nichž je klíčový předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. "Jestli někdo nechce nadále vykonávat funkci poslance, protože mu to nevyhovuje, tak je to jeho svobodné rozhodnutí. Svádět to na to, jestli jsem žena, anebo muž, mi připadá trošku absurdní," reagoval pro Aktuálně.cz.

Uznal, že pro ty, kteří jsou zdaleka, je otravné "přežívat" celé týdny v Praze. "Jestli jsem ale v práci do sedmi nebo do deseti večer, když jsem stejně mimo domov, je úplně jedno. Jsou to spíš výkřiky, aniž by za nimi něco bylo," uvedl.

Naopak ministr práce a sociální věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL řekl, že má pro zmiňované ženy plné pochopení, i když se to netýká jen jich. "To se týká i mě jako rodiče a některých dalších mužů. Problém spočívá ve vnitřní kultuře těch, kteří tady dělají obstrukce. Lidé, kteří tady mají hodiny a hodiny projevů, včetně noci, by se měli podívat poslancům-rodičům do očí a říct jim, že kvůli nim nemají děti své rodiče doma," míní Jurečka, kterého doma čekává pět synů a manželka.