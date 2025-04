Expert o okamžiku, který "prozradil" Trumpa: Ztratil jsem naději, že je nějaký plán

Majitelé akcií by se měli držet strategie, kterou si nastavili, domnívá se autor investičního podcastu MoneyPenny David Busta. "Nepanikařit a pravidelně investovat. To je asi taková nejjednodušší rada, jakou lze dát," dodává s tím, že je důležité vyvarovat se zbrklých rozhodnutí a raději nepřetržitě nesledovat pohyby na burze.

Co se týká strategie Donalda Trumpa, má Busta obavy, že žádná neexistuje. Upozorňuje na situaci, kdy bezprostředně po odvolání cel na 90 dní ministr financí a ministr obchodu USA prohlašovali, že jde o promyšlenou strategii, načež prezident Trump konstatoval, že rozhodnutí bylo intuitivní a dané vývojem na trzích.

Že se Trumpovi podaří dosáhnout svého a dostat průmysl zpátky na americkou půdu, je podle novináře nepravděpodobné. Američané nebudou ochotní pracovat za mzdy asijských dělníků a už vůbec nebudou ochotni zaplatit za zboží dvojnásobek stávající ceny, odhaduje. "Pro amerického spotřebitele bude ten výsledek jednoznačně negativní, protože clo není nic jiného, než danění domácího obyvatelstva."

Co se týče Česka, Busta se podle svých slov obává hlavně o výnosy z penzijních fondů. Většina Čechů totiž investuje penzijní úspory velmi konzervativně - s výnosem kolem 1 % - což ani nepokryje inflaci, upozorňuje. "Reálně se tam těm lidem vlastně znehodnocují prostředky."

Jinou cestou, než je investování, může být uložení peněz na spořící účet. "Kdyby si lidé alespoň přesouvali peníze z běžných účtů na spořicí, tak je to skvělý výsledek. V České republice ale bohužel leží obrovské množství peněz na běžných účtech." V krátkodobějším horizontu teoreticky dávají smysl dluhopisy nebo nemovitostní fondy, soudí host Zuzany Tvarůžkové.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

