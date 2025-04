České zbrojení: čtyři miliony nábojů denně. Rozjetou Vlašim může zastavit jen prach

Stroje se tu vypínají pouze během přestávek na jídlo. Jinak jede munička Sellier & Bellot stále ve třísměnném provozu. Zájem o munici vyrobenou ve středočeské Vlašimi je totiž tak velký, že její kompletní letošní vojenská produkce je vyprodaná už teď. Ani 200 let od svého založení si munička nemůže stěžovat na nedostatek práce. Možná leda tak na nedostatek střelného prachu na trhu.

Citlivá výroba se tu odehrává v několika rozlehlých halách. Od vyražení těla náboje z plátů mosazi, přes žíhání v pecích až po zabalení do krabice pro zákazníka hlídají cestu žádaného produktu desítky očí, počítačů a kontrolních zařízení. Čistého času zabere kompletní sestavení náboje však jen několik desítek vteřin.

A tak se není co divit, že každý den tady, ve vlašimské zbrojovce Sellier & Bellot, vyrobí zhruba čtyři miliony nových nábojů. Konkrétní čísla ovšem firma nechce sdělovat. Polovina produkce míří k civilním zákazníkům, jako jsou myslivci či sportovní střelci, druhá část pak k ozbrojeným složkám po celém světě. Včetně české či ukrajinské armády.

"Dodávky na Ukrajinu netvoří zásadní část našich prodejů, ale dochází zde k nárůstu. V současné době tvoří Ukrajina přibližně osm až deset procent našich tržeb," odmítá Josef Strnad, obchodní ředitel Sellier & Bellot, názor, že by export jejich munice stál především na zakázkách Kyjeva bránícího se ruské agresi. "Má to ale sekundární dopady - pozorujeme, že se některé státy probudily a nákupy munice navyšují." připomíná Strnad.

Jak dále tvrdí v rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz, co se týče vojenské produkce, je prý už pro letošek Vlašim kompletně vyprodaná. I to je příčina toho, jaké hospodářské výsledky si Sellier & Bellot, od konce roku 2023 součást skupiny Colt CZ, v posledních letech připisuje.

"Kolem roku 2010 jsme měli tržby na úrovni necelých dvou miliard korun, vloni jsme dosáhli tržeb přes sedm miliard," počítá Strnad.

Z Parukářky do Vlašimi

Přímo ve Vlašimi funguje munička od 30. let minulého století. Její historie je ale mnohem delší. Za vznik se považuje 5. srpen roku 1825, kdy se pánové Louis Sellier a Jean Bellot dohodli na spuštění společné výroby perkusních zápalek na pražské Parukářce.

Dnes 200 let stará značka stojí na necelých 1700 zaměstnancích. A rozhodně nejde o čistě mužskou záležitost. Ve vlašimských halách pracuje i přes 600 žen, což znamená, že tvoří zhruba 40 procent zdejšího personálu.

Žádné rapidní navyšování počtu zaměstnanců se přitom v nejbližší době nechystá. Jak totiž zmiňuje Josef Strnad, možnosti dodavatelů ani nějakou "větší expanzi" nedovolují.

"Nejsložitější komoditou je v současné době střelných prach. Nedostatkovým zbožím je primárně z toho důvodu, že tu kapacitu spotřebovává výroba velkorážové munice," vysvětluje obchodní ředitel vlašimské muničky, jejímž nejúspěšnějším prodejním artiklem jsou pistolové a puškové náboje včetně munice do samopalů a kulometů.

"To je dnes největší brzda. Firmy, které nemají střelný prach dlouhodobě nasmlouvaný a chtěly by navýšit produkci, mají problém," pokračuje Strnad. Což prý není případ Vlašimi, mimo jiné strategického dodavatele české armády. Prach prý mají objednaný už na celý letošní rok.

"Co se týká kovů, většinu materiálů jsme před covidem nakupovali ze západní Evropy. S tím, jak stouply ceny energií a dalších vstupů, posunuli jsme dodavatelský řetězec víc na východ," upřesňuje Strnad. A tak třeba nyní v dubnu, kdy vlašimskou továrnu navštívil reportér deníku Aktuálně.cz, se těla nábojů právě lisovaly ze svitků mosazi z Bulharska.

A stejně jako se v minulých letech zdražovala většina jiného zboží, nevyhnulo se přeceňování ani krabicím a pásům s municí z Vlašimi. "Pokud dojde k navýšení vstupů, část můžeme krátkodobě pokrýt my," připouští Josef Strnad. "Ale žádný výrobce to není v dlouhodobém horizontu schopný absorbovat stoprocentně," dodává a krčí rameny.

O to víc v situaci, kdy zbrojí téměř celý svět a po nábojích všeho druhu je rekordní poptávka. "Známka toho, že jsme dobří, je pro nás to, že zákazníci z řad ozbrojených složek chtějí, abychom se účastnili jejich tendrů. Vědí, že když my ten kontrakt získáme, nebudou mít žádné problémy s dodávkami, kvalitou a podobně," pyšní se Strnad.

Mezi zákazníky vlašimské muničky tak patří například policejní sbory ve Francii, v Belgii nebo ve Španělsku, ale i rakouská či polská armáda.

Výrobu v létě přeruší oslavy 200 let podniku

S ukrajinským státním komplexem Ukroboronprom nyní Sellier & Bellot spolupracuje na projektu, jehož výsledkem bude produkce malorážové munice přímo v zemi napadené ruským agresorem.

Stroje pro výrobu tohoto střeliva se vyrábí právě ve Vlašimi. Ukrajinci si pak na nich budou důležitý materiál pro obranu před útočícími Rusy produkovat sami.

Navíc mnoho let už zbrojovka na základě miliardových rámcových dohod dodává střelivo mnoha ráží pro české vojsko.

"S českou armádou máme i kontrakt na mobilizační dodávky - v případě potřeby budeme střelivo dodávat primárně českým ozbrojeným silám,," říká Strnad.

A byť tedy munička má co dělat, aby její stovky zaměstnanců a stroje nejrůznějších velikostí zvládali pokrýt obří poptávku po nábojích, letos v červnu kompletně zastaví výrobu. To je přitom situace, k níž ve Vlašimi obyčejně přistupují jen během celopodnikových dovolených.

Tentokrát však bude důvod jiný - a dodávky armádám prý nemůže ohrozit. Sellier & Bellot si totiž letos připomíná ono 200. výročí svého založení a produkci podle Strnada stopne jen proto, aby na podnikovou slávu mohli dorazit všichni zaměstnanci i se svými rodinami.

Sellier & Bellot Počet zaměstnanců: 1670

Sídlo: Vlašim

Rok založení: 1825

Specializace: výroba malorážové munice pro ozbrojené složky a civilní zákazníky

Nejen výroba munice nejrůznějších ráží, ale i vlastní zkušební střelnice. To je Sellier & Bellot (9. 4. 2025)