Předsedkyní komunistů zůstává Konečná, delegáti nové vedení volit nechtěli

Předsedkyní KSČM zůstává Kateřina Konečná, delegáti mimořádného sjezdu strany nenavrhli volbu nového vedení, sdělil mluvčí KSČM Roman Roun.
Konečná dala k dispozici svou funkci po neúspěchu v letošních sněmovních volbách, kde KSČM kandidovalo jako součást uskupení Stačilo! Delegáti sjezdu mají diskutovat především o dalším směřování strany, právě v návaznosti na volby. Sobotní sjezd, který se koná v Praze, ani nebyl koncipovaný jako volební. Řádný sjezd plánuje KSČM až na květen příštího roku.
„Delegáti mimořádného sjezdu KSČM nenavrhli volbu nového vedení strany, čímž vyjádřili jednoznačnou podporu Kateřině Konečné. Ta tak zůstává silným lídrem KSČM i radikálně levicového hnutí,“ uvedl Roun.
Europoslankyně Konečná byla pro sněmovní volby celostátní volební jedničkou hnutí Stačilo!, na jehož kandidátkách byli komunisté spolu se sociálními demokraty a členy dalších menších stran. Uskupení obdrželo 4,3 procenta hlasů, a do dolní komory Parlamentu se tak nedostalo.
Na sjezdu dnes dopoledne podle Rouna začala diskuse o směřování strany do řádného XII. sjezdu. Tématem je také novela trestního zákoníku, která má od ledna umožnit postihování propagace komunismu a která může podle Rouna za určitých okolností spustit "nesmyslnou snahu antikomunistů" o represi jednotlivých členů za jejich komunikaci či užití symbolů.
Jednání je neveřejné. Očekává se, že by na něm strana mohla přijmout usnesení směrem k budoucnosti KSČM v hnutí Stačilo! a také směrem ke květnovému řádnému sjezdu.
