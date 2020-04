Předními dveřmi už se v Praze nesmí nastupovat ani do tramvají, kvůli ochraně řidičů

Od noci na čtvrtek nemohou cestující v pražských tramvajích používat pro nástup nebo výstup přední dveře, podobně jako v městských autobusech. Dopravní podnik se tak snaží chránit řidiče i cestující od možné nákazy koronavirem. V následujících dnech postupně otevře některá prodejní místa jízdenek.

"Počínaje touto nocí z 1. na 2. dubna 2020 nebudou přední dveře tramvají sloužit k nástupu či výstupu cestujících. Na nové opatření budou cestující upozorňovat samolepky na předních dveřích a informační cedule v prostoru vozu," uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Tramvaje typu 14T a 15T budou dále fungovat v současném režimu.

DPP ve čtvrtek otevřel prodejní místo v ulici Na Bojišti 5 v Praze 2. Od pátku obnoví provoz také střediska dopravních informací Anděl, Hlavní nádraží 1 a 2, Hradčanská, Můstek a Nádraží Veleslavín. Od pondělí pak začne znovu fungovat sedm prodejních míst jízdenek. Na trase A to bude Bořislavka a Skalka, na trase B Černý Most, Florenc a Zličín a na trase C Háje a Letňany.

"Otevírací doba těchto provozoven bude do odvolání omezena na pracovní dny od 09:30 do 17:00. Všechna místa budou sloužit pouze k prodeji jízdenek nebo časových kuponů," podotkla mluvčí. Lidé mají do provozoven vstupovat jen po jednom a s ochranou dýchacích cest, před prodejnami mají dodržovat rozestupy a za nákup platit přednostně bezhotovostně.