Zkoušíme udržet nervy a doháníme resty. Pandemie Čechům nejen bere, ale i dává

Češi hledají cestu, jak fungovat v pandemii a zachovat chladnou hlavu. Strach mají nejen o své zdraví, ale také z ekonomických dopadů nouzových opatření. Panice ale nepropadají. Vyplývá to z nejnovějších průzkumů agentury Ipsos a České spořitelny, které provedly sondu do života českých domácností v době koronaviru. Zjistěte, jakým způsobem se s pandemií Češi vyrovnávají a co je učí.

Foto: iStock "Lidé zjišťují, že těsnější kontakt s rodinou a nezbytné zklidnění životního tempa s sebou nesou i řadu dobrých zkušeností. Silně si uvědomují význam rodiny a vztahů s blízkými. Oceňují vlnu solidarity, kterou situace přinesla. Z domácího šití roušek nejen pro sebe, ale i pro další potřebné se stal národní fenomén, který propojuje různé sociální skupiny a komunity," říká k výsledkům průzkumu vedoucí oddělení kvalitativního výzkumu Ipsos Eva Veisová. Z individuálních rozhovorů se 13 zástupci různých cílových skupin v období 19.-23. března vyplývá, že Češi mají z nákazy respekt, ale nepanikaří. Shodují se, že zdraví je na prvním místě. Bojí se ale ekonomických dopadů nouzového stavu. Že pandemie negativně zasáhne jejich zaměstnání či zdroj obživy, se obávají celé dvě třetiny z tisícovky dotázaných, kteří odpovídali v dalším z aktuálních průzkumů agentury Ipsos. Jak ekonomicky přežít koronavirus. Najděte si tipy na pomoc podle toho, kde pracujete Reálné dopady v podobě nižších příjmů, či přímo jejich výpadku, přitom lidem komplikují život už nyní. Čechů, kteří se osobně cítí koronavirem ohroženi, od poloviny března mírně přibylo. Prodloužila se také doba, která je podle nich nutná k tomu, aby se podařilo virus dostat pod kontrolu. Přesto si ale české domácnosti snaží zachovat pozitivní nadhled. Projevuje se v tomto případě i tradiční postoj Čechů upevněný historicky - lidé věří, že "se s tím nějak vypořádáme, jako vždycky". Zjistěte v následujícím přehledu, jakých šest hlavních strategií Češi volí, aby se se současnou situací snáze vyrovnali.

