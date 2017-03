Praha chce Slovanskou epopej stěhovat na Těšnov. Vypíše architektonickou soutěž na novou galerii

před 35 minutami

Slovanská epopej, kterou Praze věnoval Alfons Mucha, by se konečně mohla dočkat své galerie. Hlavní město vypíše mezinárodní architektonickou soutěž na podobu budovy, která by měla vyrůst na Těšnově. Praha jedná o výstavbě budovy pro epopej řadu let. V minulosti se objevil například návrh výstavby budovy na Výstavišti. Podle dalšího návrhu měla být na Žižkově. Žádný plán nebyl realizován.

Praha - Praha vypíše architektonickou soutěž na podobu budovy galerie pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Budova by měla stát na Těšnově. Rozhodli o tom pražští radní. Návrh zadání, podklady či harmonogram by měly být hotovy do letošního září. Kdy město budovu případně začne stavět a na kolik vyjde, není jasné. Epopej je nyní vystavena v Japonsku. Mucha ji daroval Praze s podmínkou, že pro ni vybuduje prostory, ty dosud chybí.

"Na zasedání gremiální rady Institutu plánování a rozvoje jsme vedli diskusi k umístění epopeje. Zamítli jsme možnosti rekonstruovat stávající budovy. Jednak jsme nebyli schopni identifikovat, které by to měly být, navíc by rekonstrukce byla nákladnější než stavba nové budovy," řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Praha si nechá v první fázi zpracovat urbanistickou studii lokality a následně vypíše mezinárodní architektonickou soutěž. "Cílem je na vybraných pozemcích vystavět moderní výstavní prostor pro stálou expozici epopeje se začleněním do urbanistické struktury města. Předmětem soutěže bude vybrat a ocenit nejlepší návrh galerie na místě bývalého Denisova nádraží," píše se v dokumentu, který schválili radní.

Magistrátní odbor strategických investic dostal od radních za úkol připravit návrh zadání, podklady, harmonogram a návrh financování soutěže. Dokumenty by měli radní dostat k projednání do 1. září 2017. Zároveň Institut plánování a rozvoje má zajistit přípravu urbanistické studie na pozemek na Těšnově.

Epopej odcestovala letos v únoru za přísných bezpečnostních podmínek na výstavu do Tokia, kde bude do 5. června. Proti tomu protestovali někteří restaurátoři, kteří měli obavy, zda se plátna nepoškodí. Naopak zastánci zahraniční výstavy tvrdí, že Mucha s cestováním pláten počítal, a zvolil proto odpovídající materiál.

Cyklus maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město vystavilo na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Ta ovšem zatím neexistuje.

