Infantilní a pitomé. Reportérka zkritizovala "nečistou hru" Fialovy vlády

"Od koalice Spolu bych čekala, že když si prostor ukradla, využije ho trošku důstojnějším způsobem," říká komentátorka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková k antikampani vládní koalice zaměřené proti hnutí ANO s názvem "Rusko, pro tebe všecko". Přestože podle ní Andrej Babiš také nehraje čistou hru, vnímá kampaň jako zoufalý krok. "Navíc nevím, jestli tato linka bude fungovat jako dřív," dodává.

"Je to trošku přehnané," kritizuje politická komentátorka způsob, jakým se vládní koalice před volbami do evropského parlamentu rozhodla pustit do svých politických oponentů. Zatímco opoziční hnutí ANO vystartovalo do voleb se sloganem "Česko, pro tebe všecko", vládní marketéři ho předělali na "Rusko, pro tebe všecko". "Připadá mi to trošku infantilní a pitomé," vysvětluje Stuchlíková s tím, že by podle ní Pětikoalice měla mít na víc.

Podle Stuchlíkové ale současný boj na domácím politickém poli není ani trochu moudrý jak ze strany vládní koalice, tak opozice. Zmiňuje třeba vyjádření lídra hnutí ANO Andreje Babiše k válce na Ukrajině nebo současný střet obou táborů v tématu důchodové reformy.

"Když vidíme rozložení politických sil, tak tam možná přece jenom k nějaké koalici bude muset dojít. A když už se dva roky dopředu strany mezi sebou navzájem ostřelují, je otázka, jestli si úplně nezavírají cestu," poukazuje komentátorka k možnému výsledku sněmovních voleb 2025.

Stuchlíková v rozhovoru komentuje také kritiku opozice vůči plánované vládní reformě důchodů. Andrej Babiš se podle ní prý uměle snaží vyvolat u současných důchodců dojem, že jde o jejich penze, a zároveň nechápe, proč hnutí ANO není rádo, že tuhle "hořkou pilulku" spolkne vláda Petra Fialy. "Měli by být rádi, že to nespadlo na ně, a držet se od toho pryč," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.