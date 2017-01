Budova pro Slovanskou epopej by mohla stát v místech, kde bylo těšnovské nádraží

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Nová výstavní síň pro Slovanskou epopej by mohla být v místě někdejšího železničního nádraží v Praze na Těšnově. Lokalitu vybrala magistrátní komise a primátorka Adriana Krnáčová (ANO) s umístěním souhlasí. Konečné slovo budou mít radní. Dvacítka Muchových rozměrných pláten v únoru odletí na turné do Japonska. Z cest by se měla vrátit v roce 2018. "Komise nám doporučila jako nejvhodnější místo Těšnov a já s tím souhlasím," uvedla primátorka. Vybudování výstavních prostor podle ní lokalitu zkultivuje a oživí. "Pokud by nový domov Slovanské epopeje byl právě v místech, kde dříve stávala budova těšnovského nádraží, přispělo by to navíc i k humanizaci Severojižní magistrály," doplnila.

autor: ČTK