Praha stále odsouvá volbu primátora. Marvanová má dohlédnout na kauzu Dozimetr

Ustavující zastupitelstvo v Praze pravděpodobně odsune volbu primátora a dalších členů rady o tři týdny. Navrhla to vítězná koalice Spolu, protože strany se pořád nedohodly, kdo by měl hlavnímu městu vládnout. Nově zvolení zastupitelé ve čtvrtek zatím jen složili slib. Největší debata se mezi nimi strhla o to, zda by Hana Kordová Marvanová z ODS měla za město dohlížet na kauzu Dozimetr.

V Praze se od čtvrtečního rána koná ustavující zastupitelstvo, pořád ale není jasné, jak bude vedení hlavního města pro příští čtyři roky vypadat a zda si lídr vítězné koalice Spolu Bohuslav Svoboda skutečně nasadí primátorský řetěz. Nově zvolení zastupitelé budou hlasovat, aby se o složení rady, náměstcích a primátorovi rozhodovalo až za tři týdny. Tou dobou uplynou od komunálních voleb dva měsíce. Praha spolu s Hradcem Králové jsou poslední dvě velká města, která neznají podobu svého vedení. Související ODS se spojuje s ANO. Ve velkých městech zapomínají na předvolební vyhrožování Infografika Odsunutí až na 24. listopadu místopředseda ODS Zdeněk Zajíček zdůvodnil tím, že termín by za 14 dnů kolidoval se státním svátkem 17. listopadu. V Praze tak přetrvává pat. Piráti trvají na tom, že do koalice půjdou jen v tandemu s uskupením Praha sobě. Koalice Spolu jednání s oběma stranami odmítá a opakuje, že chce vytvořit koalici na vládním půdorysu se Starosty a Piráty. Pražský lídr hnutí ANO Patrik Nacher mezitím Spolu navrhl vytvoření menšinové rady, kterou by jeho hnutí podporovalo. Koalice to odmítla. Nejostřejší debata se mezi zastupiteli strhla ohledně návrhu Spolu pověřit jejich členku a právničku Hanu Kordovou Marvanovou, aby dohlížela na kauzu Dozimetr, týkající se údajné korupce, a auditů městských firem, kterých se kauza dotkla, zejména pak dopravního podniku. "Z našeho pohledu je nejvhodnějším kandidátem nejen z důvodů své profesní odbornosti, ale i s ohledem na nejvyšší počet hlasů, které získala jako nově zvolená zastupitelka," zdůvodnila koalice Spolu ve středečním prohlášení. Podle jejich návrhu by měla Marvanová "zastupovat zájmy města při přípravě a realizaci auditů včetně zastupovaní v případných občanskoprávních nebo trestněprávních řízeních". Čižinský odmítá, aby na audity dohlížel politik Zástupci Prahy Sobě ale nesouhlasili, aby na zpracování auditů městských firem v souvislosti s kauzou Dozimetr dohlížel politik a konkrétně Marvanová. "Audity už běží, a to bez zásahu politiků. Byly zadány tak, aby na ně neměl vliv žádný politik," namítal šéf uskupení Praha sobě Jan Čižinský. Související Praha reklamuje nepovedený orloj, ale jen kvůli popraskané malbě. O výměně nerozhodla Jeho stranická kolegyně Kristýna Drápalová poukázala na to, že Kordová Marvanová byla v minulém volebním období pražskou zastupitelkou za Starosty, jejichž bývalý náměstek Petr Hlubuček je jedním z hlavních aktérů kauzy Dozimetr. "Nabízí se otázka, jestli není trochu nesmyslné nechat kauzu strany prošetřovat členem stejné strany," řekla Drápalová. Proti tomu se ohradil zastupitel David Vodrážka z ODS, který je zároveň starostou městské části Praha 13. "Musím říci, že pan zastupitel Čižinský mě svým vystoupením utvrdil, že je potřebné a důležité, aby tohoto člověka zastupitelstvo skutečně zvolilo," reagoval. Zda Marvanovou Kordovou dohledem nad audity a kauzou Dozimetr zastupitelstvo skutečně pověří, nebylo ve čtvrtek odpoledne jasné. Političtí zástupci Prahy tak zatím jen ráno složili slib, jako poslední jej skládal dosluhující pirátský primátor Zdeněk Hřib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva a exprimátora Bohuslava Svobody. VIDEO: Představa, že nebudete tenhle job dělat ani osm hodin denně, je komická, říká primátor Hřib (4. 10. 2022) 19:43 Představa, že nebudete tenhle job dělat ani osm hodin denně, jak naznačuje Bohuslav Svoboda, je komická, říká dosluhující pražský primátor. | Video: Martin Veselovský