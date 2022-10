Praha reklamuje nepovedený orloj, ale jen kvůli popraskané malbě. O výměně nerozhodla

Kritizovanou kopii kalendária Staroměstského orloje čeká reklamace. Praha však zatím po dodavateli nechce nepovedené dílo nahradit nebo přemalovat, ale jen opravit menší vady, například popraskanou malbu. Až poté město projedná možnou výměnu kopie za novou. Ta by měla vznikat za nového zadání. V tom původním se nepsalo, jak moc se má malíř držet originálu, a ten si dílo přemaloval podle svého.

Současná kopie kalendária Staroměstského orloje se stala terčem kritiky poté, co vyšlo najevo, že její autor Stanislav Jirčík provedl v porovnání s originálem Josefa Mánesa mnoho změn. Některým postavám zcela přemaloval obličej, jiným změnil oblečení nebo účesy, kvetoucí keř vyměnil za kupku sena.

"Jirčík zašel za hranice restaurátorské etiky a znehodnotil Mánesa," vytýkali mu odborníci na restaurování. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že je dílo nutné reklamovat, jeho náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) později mluvil o tom, že Praha nechá vytvořit novou kopii kalendária.

Nyní dílo skutečně míří k reklamaci. Ovšem ne kvůli kontroverznímu pojetí. Na kalendáriu se po čtyřech letech objevilo několik nedokonalostí. "Praha reklamuje vady na kalendářní desce, které spočívají v degradaci a rozpraskání malby. Vyzvala dodavatele, aby přišel s návrhem řešení," uvedl Ondřej Chlupáček, asistent náměstka Scheinherra.

"Je třeba upravit lak a opravit část barvy a vad, které na desce vznikly z důvodu působení meteorologických podmínek," potvrdil malíř Jirčík. Aktuálně.cz oslovilo k vyjádření dodavatele, společnosti Subterra a Avers, ani jedna ale na dotazy nereagovala.

Až po vyřízení této reklamace se bude podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana jednat o případné objednávce nové kopie díla, o čemž mluvili zástupci Prahy. "V první řadě je nutné situaci řešit tímto způsobem. Pokud bychom v reklamačním řízení neuspěli, budeme dále jednat o možném zadání nového díla," uvedl.

Na dotaz, z jakého důvodu je nutné čekat na opravu vad na kalendáriu a až poté jednat o výměně, zástupci magistrátu do vydání tohoto článku neodpověděli. "Rada hlavního města Prahy zhotovení nové kopie dosud neprojednávala, harmonogram tedy není znám," uvedl pouze Chlupáček.

Nedržel se předlohy, ale zadání neporušil

Náměstkův asistent také sdělil, že pro zhotovení případné další kopie Praha již neosloví malíře Jirčíka. Vychází z odborného posudku kvality jeho díla, který pro hlavní město vypracovala Pavla Machalíková z Ústavu dějin umění Akademie věd. "Závěr mého posudku je, že měla být více dodržena přesnost vůči originálu, navíc když jde o takto významné dílo ve veřejném prostoru," říká autorka.

Podle ní Jirčík nevytvořil kopii díla, ale spíše jakousi parafrázi. "Jsou tam přidané různé detaily, o kterých si myslím, že tam být nemusely. Kdokoli, kdo pro to má cit, navíc pozná, že Mánesův originál je skvělá živá malba, ale ta Jirčíkova nemá technické kvality," míní Machalíková.

Chybu však nevidí jen v malířově pojetí, ale také v samotném zadání. "Jirčík se sice nedržel předlohy, ovšem posudek jsem při vší úctě k magistrátu nemohla zformulovat tak, že nedodržel zadání. To podle mě bylo velmi vágně a nedostatečně zformulované," říká.

Město Jirčíkovi zadalo dílo provedené ve formátu Mánesova originálu s použitím uměleckých olejových barev, klasických malířských postupů a materiálů. Chybí ale formulace, že má jít o věrnou kopii původní desky, nebo jakákoli zmínka o vztahu k dílu, zdůrazňuje Machalíková.

To podle ní poskytuje umělci prostor pro obhajobu. "Pokud se autor hájí tím, že pracoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak nemám v ruce žádný doklad toho, že by mu bylo zadáno vytvoření přesné kopie Mánesa," uvádí.

"Z mého hlediska je to špatně udělané, ale je na magistrátu, aby se rozhodl, jestli to bude reklamovat či žádat vrácení peněz nebo opravu zakázky. Investovat obří peníze do přemalby je v dnešní situaci sporné a já jim to navrhovat nechci. Stanovisko je ale jednoznačné, takto se to dělat nemá," uzavírá Machalíková.

Inspekce: Nedůsledné jednání všech stran

Náměstkův asistent Chlupáček potvrdil, že Jirčíkův případný nástupce už bude pracovat s odlišným zadáním. "Nově by mělo být přesně vymezeno, jak by měla být kopie zhotovena, včetně technologického postupu a vztahu k původnímu dílu," napsal Aktuálně.cz.

K podobným závěrům jako Machalíková ve svém stanovisku už v červenci dospěla také Památková inspekce. Ta uvedla, že podoba kalendária vznikla "souběhem nedůsledného jednání všech zainteresovaných stran". Selhání vidí nejen v příliš obecném zadání nebo Jirčíkově rozhodnutí změnit některé postavy, ale také v nedůsledných kontrolách ze strany Národního památkového ústavu.

Členové jeho restaurátorského oddělení se podle stanoviska inspekce, které zveřejnil server Lidovky.cz, neúčastnili žádného kontrolního dne s Jirčíkem. Poprvé kopii viděli až týden před slavnostním odhalením na Staroměstské radnici. Oprava orloje v roce 2018 stála podle mluvčího magistrátu zhruba deset milionů korun.

