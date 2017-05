Požár v továrně na PE-PO způsobil škody za sto milionů. V nezasažené části bude provoz obnoven

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Škody po požáru Severochemy činí podle odhadu 100 milionů korun. Požár skladu hořlavých kapalin a části výroby v Severochemě byl na operační středisko nahlášen v pondělí ve 12:32, pod kontrolu ho hasiči dostali kolem 14:15, zlikvidován byl ve 20:00. Podle předběžných informací lze v sousední nezasažené hale výrobu obnovit.

Liberec - Po požáru Severochemy v Liberci zůstaly odhadem škody za sto milionů korun. Ohněm byla zasažena jen část technologie, firma, která je výrobcem podpalovače PE-PO, chce výrobu co nejdříve obnovit. Část jí dočasně převede do druhého závodu ve Varnsdorfu. Na místě byli dnes ráno vyšetřovatelé, žádné závěry ale zatím neudělali.

Požár skladu hořlavých kapalin a části výroby v Severochemě byl na operační středisko nahlášen v pondělí ve 12:32, pod kontrolu ho hasiči dostali kolem 14:15, zlikvidován byl ve 20:00. Záchranáři z místa odvezli jednoho lehce popáleného zaměstnance, který se nadýchal kouře, když se oheň snažil uhasit.

V úterý v 09:00 se do areálu vrátili vyšetřovatelé. Povolán byl i statik, aby posoudil stav ocelové konstrukce. Oberer uvedl, že podle předběžných informací lze v sousední nezasažené hale výrobu obnovit. "Mělo by to být v průběhu několika dní," dodal místopředseda představenstva Severochemy Roman Oberer.

Liberecké družstvo pro chemickou výrobu Severochema bylo založeno v roce 1953. Nosným programem je chemická výroba, do níž spadají podpalovače, ředidla a technické kapaliny a čisticí prostředky. Podnik s necelou stovkou zaměstnanců vyrábí i škroby a kosmetiku se solí z Mrtvého moře. Předloni firma hospodařila se ziskem 75 milionů při rekordních tržbách 332 milionů korun. Pětina produkce šla na export, největší část do Maďarska a na Slovensko, firma ale dodává i do zemí Evropské unie, Izraele nebo Spojených arabských emirátů. Loňské výsledky zatím k dispozici nejsou.