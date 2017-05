Zaměstnanci zachraňují lidi z plamenů či vyměňují fazole. Do firemních školení pronikly deskové hry

před 11 minutami

Firemní školení nemusí vypadat tak, že zaměstnanci sedí s papírem a tužkou za stolem a sledují powerpointovou prezentaci. Společnost Mise Hero připravuje pro firmy školení prostřednictvím deskových, karetních i jiných her. Hry lze využít i v takzvaných assessment centrech, kam si personalisté zvou několik nejnadějnějších kandidátů na určitou pozici a pak při hře sledují jejich reakce.

Praha - Pět lidí sleduje, jak ze střechy domu šlehají plameny. Je slyšet typické praskání ohně. "Panu Tomandlovi začal hořet barák. Co uděláte jako první?" ptá se Martina Kolářová.

Ve skutečnosti požár vypukl pouze na monitoru počítače a hlavně na hrací ploše. Kolářová není velitelkou zásahu, ale lektorkou a spolumajitelkou společnosti Mise Hero, která k rozvoji a vzdělávání zaměstnanců nejrůznějších firem využívá hry.

Scéna popisovaná v úvodu byla součástí ukázky určené potenciálním klientům, kteří si přišli vyzkoušet, jak lze ke školení zaměstnanců využít například deskovou hru. Úkolem bylo společně zachránit co nejvíce lidí z hořícího domu.

"Na hrách si můžu v bezpečném prostředí vyzkoušet, jak by dopadlo moje rozhodnutí," vysvětluje spolumajitel a jeden ze zakladatelů Mise Hero Jiří Bréda, proč je podle něj dobré pustit do firemního prostředí deskové, karetní, ale i jiné hry.

Například během hry na záchranáře se lidé učí pracovat v týmu a profilují se přirození lídři. Pětice záchranářů nakonec vyhrála a z plamenů vynesla tři lidi a jednu kočku. Povedlo se jí to ale až těsně před vypršením limitu, na konci se hráči shodli, že spolupráce mohla být o něco lepší.

Na Brédu a jeho kolegy se firmy obracejí nejčastěji, když chtějí zlepšit komunikaci v týmech nebo naučit své manažery lépe pracovat s lidmi. Některé podniky Brédovy postupy využívají také v takzvaných assessment centrech, kam si personalisté pozvou několik nejnadějnějších kandidátů na určitou pozici a pak sledují jejich reakce při plnění úkolů.

Jiří Bréda využívá na školeních celou řadu her. Během rozhovoru co chvíli se slovy "A znáte tuhle?" vytáhne z batohu další krabici. Často jde o hry, kdy všichni účastníci hrají společně takzvaně proti hře. Například mají za úkol společně skládat ve správném pořadí různobarevné karty a sestavit tak ohňostroj. Na vlastní karty ale nevidí, drží je lícem od sebe.

"Já vám můžu jen radit, že tamto je čtyřka a tohle je modrá barva. Všichni se musíme vnímat a říkat všechny informace, které jsou podstatné, abychom hru vyhráli," vysvětluje Bréda s tím, že jakmile si někdo nechává informace pro sebe, hra nedopadne dobře. "Lidé na tom zjistí, jaké to je, když ve firmách neříkají všechno, aby byli těmi důležitými. Pochopí, že to nemá cenu, protože prohrají všichni," dodává.

Bréda při školeních nevyužívá hry, které stojí na čirém soupeření. "Já prostě v soutěž nevěřím," říká. Obchodní taktiky se podle něj dají natrénovat i jinak. Kupodivu ale ne při nejznámější "obchodnické" hře Monopoly. "Hodně her se tváří, že jsou dobré na obchod, ale není to tak," podotýká. Místo toho s klienty vyměňuje třeba kartičky s fazolemi.

Podle Brédy mají hry tu výhodu, že je těžké při nich něco předstírat. "Při hře se nemůžu stylizovat. Jak dlouho to dokážu? Na začátku možná, ale po nějaké době se do toho zaberu, hraju a jsem sám za sebe," říká a připomíná výzkum psychiatra Stuarta Browna. "Ten zjistil, že hra má pro nás podobný význam jako komunikace, spolupráce nebo jako spánek. My si vlastně pořád hrajeme, nemůžeme z toho uniknout. Jenom si hrajeme na to, že si nehrajeme," usmívá se Bréda.

Upozorňuje, že nestačí jen přijít do firmy s krabicí nebo balíčkem karet. Jednotlivé hry, z nichž některé si Mise Hero vyvinula sama, jsou vždy součástí většího příběhu. Program školení se tak ve spolupráci s konkrétní firmou chystá týdny i měsíce. Od toho se odvíjí i vyšší cena. "U standardních školení se částka pohybuje kolem dvaceti třiceti tisíc. U nás to je víc, protože je to napasované na konkrétní firmu. Nekopírujeme jeden program v různých firmách," říká Bréda s tím, že mají desítky klientů ročně.

Společnost Tchibo například ve spolupráci s Brédou opakovaně připravuje dvoudenní školení pro vedoucí svých obchodů. Protože jde většinou o ženy, loni byla tématem známá hollywoodská romance Pretty Woman. Tvůrci programu připravili dvanáct úkolů, každý reprezentoval jeden měsíc v obchodě. Manažeři například během hry zjistili, že když jejich podřízený do týmu nezapadl, není dobré odkládat jeho výměnu.

"Při hře máte vlastní prožitky a mnohem silnější aha momenty, než když vám někdo zvenku říká: dělej to takhle," vysvětluje personální ředitelka Tchibo Martina Ježková.

Mise Hero, mezi jejíž klienty patří třeba Skanska, Kooperativa nebo O2, využívá herní prvky posledních šest let. Podle Brédy už se ale takzvaná gamifikace stává trendem a sahá po ní stále více společností, které pro firmy připravují školení nebo teambuildingy.