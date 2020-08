Za požárem v Bohumíně stojí nejspíš rodinný spor, na místě se našly stopy hořlaviny

V Bohumíně na Karvinsku pokračuje vyšetřování tragického požáru, při němž v sobotu zemřelo 11 lidí a není vyloučeno, že ho má na svědomí žhář. Vyšetřovatelé neštěstí na místě vzniku požáru našli stopy po látce podporující hoření. Podle bohumínského místostarosty byly motivem požáru nejspíš rodinné neshody.

Podle mluvčího hasičů Lukáše Poppa hasiči ukončili prohlídku místa neštěstí kolem 01:00 a v průběhu neděle budou znovu pokračovat. "Můžeme potvrdit, že na místě byly nalezeny stopy akcelerantu (hoření), proto takový rychlý průběh toho požáru a rychlý rozvoj. Zatím přesně nemůžeme určit, jestli to bylo na jednom místě nebo na několika místech a ani nemůžeme určit o jaký akcelerant se jednalo," uvedl Popp.

Ve vyšetřování pokračují také policisté, už v sobotu byl v souvislosti s požárem zadržen jeden člověk. Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel v České televizi řekl, že zadržený je ve zdravotnickém zařízení a policie ho zatím nevyslechla.

"Kriminalisté a policejní specialisté provádí od sobotních večerních hodin ohledání místa činu. Na místě je také speciální tým zabývající se identifikací obětí hromadných úmrtí. Na místě byl také přítomen psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání urychlovačů hoření," uvedla policejní mluvčí Karolína Bělunková. Akcelerant hoření byl podle ní nalezen v blízkosti bytu. Bližší skutečnosti policisté zjišťují. Příčiny úmrtí obětí určí nařízené soudní pitvy.

Bohumínský místostarosta Igor Bruzl (ČSSD) uvedl, že motivem založení požáru byly nejspíš rodinné spory. "Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého spíše rodinného problému. A z drtivé většiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority," řekl Bruzl.

Požár nejspíš založil host, kterého nepozvali na oslavu

Podle něj určitě v bytě nebydleli všichni. "Mělo se tam jednat o nějakou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam asi nebyl zván, a ten se k tomu postavil, jak se k tomu postavil, je to šílené," uvedl Bruzl. Muže podle něj zadrželi městští strážníci, kteří ho následně předali policii.

"Jestliže to bude skutečný pachatel toho činu, tak budeme vědět, o koho jde, ale ten neměl k tomu domu ani bytu žádný vztah, ale měl vztah k té rodině," řekl místostarosta. Podle něj město někdy v říjnu evidovalo v souvislosti s rodinnou stížnosti nájemníků, důvodem byl štěkající pes. "Byly tam i nějaké stížnosti u městské policie, ale není to nic, co by vybočovalo z nějakého průměru," řekl Bruzl.

O rodinných neshodách mluvila také jedna ze svědkyň požáru Karin Šípková. "Proslýchá se tady, že to byly asi nějaké rodinné neshody, že se s nimi pohádal, a tím pádem to prý podpálil," řekla a dodala, že dům jinak nebyl nijak problematický.

Podle informací hasičů nemá dům ohroženou statiku a nehrozí jeho zborcení. Obyvatelé by se tak mohou postupně vracet do jednotlivých bytů. "Stále ale platí informace, že ten dům je odpojen od elektrické energie i od plynu," uvedl Popp. Místostarosta uvedl, že město je nájemníkům z nejvíc zasažených bytů připraveno zajistit náhradní ubytování.

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před 18:00, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo rovněž deset lidí zraněno, včetně hasičů a policisty. Na místo bylo postupně vysláno šest zdravotnických a tři lékařské posádky z nejbližšího okolí, včetně letecké výjezdové skupiny z Ostravy.

Posádky záchranné služby převezly zraněné do Fakultní nemocnice v Ostravě, do Městské nemocnice Ostrava a do nemocnic v Karviné-Ráji a v Havířově. "Dvě osoby utrpěly těžké popáleniny, zbývajících osm pacientů mělo popáleniny lehčí nebo byli zasaženi různými stupni nadýchání zplodin hoření," uvedl mluvčí záchranné služby Ladislav Lang. Dodal, že dalších pět pacientů, u nichž šlo o lehčí poranění nebo akutní stresovou reakci, bylo po ošetření ponecháno na místě. Lidé už na sociálních sítích vyjadřují účast pozůstalým.

Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava uvedla, že v tomto zdravotnickém zařízení je hospitalizováno pět pacientů. Dva jsou na jednotce intenzivní péče ve vážném stavu. Tři pak na standardním oddělení. Jsou stabilizovaní a mimo ohrožení života. Stará se o ně personál Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie.

Do Městské nemocnice v Ostravě byly převezeny tři ženy, které se nadýchaly zplodin hoření. Po ošetření byly propuštěny do domácího léčení, řekla mluvčí zařízení Andrea Vojkovská. Další žena, která se nadýchala zplodin byla propuštěna domů z havířovské nemocnice, řekla její mluvčí Irma Kaňová.