Čekáme 150letou povodeň, některá místa ochránit nelze, varuje Povodí Odry

Extrémní déšť o víkendu zasáhne velkou část Česka, na Jesenicku a Bruntálsku čekají dokonce 150letou vodu. Vodohospodáři v oblasti upouštěli přehrady, nyní už je zavírají a chystají se na povodňovou vlnu. "Jsou oblasti, kde nemůžeme průtok přehradami ovlivnit," říká Šárka Vlčková z Povodí Odry. Nečeká ale situaci jako při povodních v roce 1997.

"V následujících čtyřech dnech očekáváme srážky, které pro oblasti Poodří, Opavské pahorkatiny a Ostravské pánve mohou činit až 160 milimetrů na metr čtvereční. Pro Jeseníky to je 270 milimetrů. Pro jejich severní návětrné svahy pak dokonce až 360 milimetrů. Pro Beskydy až 140 milimetrů na metr čtvereční," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Překročení třetího stupně hrozí potocích a řekách na Jesenicku a Bruntálsku. "Předpokládáme, že kulminovat zde hladiny budou v sobotu či v neděli s překročením třetího stupně a s významným překročením stoletých vod s odhadem až do jejich 1,5 násobku na řece Bělé, na Staříči a bystřinách a potocích včetně jejich drobných přítoků," řekla.

V ostatních částech kraje podle předpovědi bude situace mírnější, i když na některých místech také bude pravděpodobně vyhlášený třetí stupeň. Na Novojičínsku se bude jednat o maximálně dvacetiletou vodu. V povodí řeky Opavy se bude jednat o nejvýše padesátiletou vodu.

Za posledních 24 hodin nejvíce pršelo v Jeseníkách. U kopce Biskupská kupa poblíž česko-polské hranice spadlo 70 milimetrů vody, stejně jako u osady Rejvíz. Na jiných částech povodí se srážky pohybují okolo 35 milimetrů, přičemž v Beskydech zatím pouze dva až deset milimetrů.

⚠️ Aktualizace výstrahy ČHMÚ ℹ️ Tato výstraha rozšiřuje varování před povodňovým ohrožením a v některých oblastech přidává výstrahu před extrémním povodňovým ohrožením (více než 50letou vodou). Varování před deštěm je rozšířeno o Krušné hory (nízký stupeň nebezpečí) a výstraha… pic.twitter.com/c6coysoxEQ — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 13, 2024

"Jsou oblasti, kde nemůžeme povodí ovlivnit přehradami, což je například řeka Bělá, kde se čekají velké srážky. Tam může být situace komplikovaná," podotýká Vlčková. Řeka protéká například Bělou pod Pradědem, Českou Vsí, Mikulovicemi a Písečnou. Každá z obcí má více než tisíc obyvatel.

Nádrže, které Povodí Odry provozuje, mají podle mluvčí pro vodu dostatek prostoru, jde až o 120 milionů metrů krychlových. Podnik se tak postupně chystá utlumovat odpouštění z přehrad. "Ve chvíli, kdy je podloží už nasyceno a prší, přehrady vodu drží a situaci pod nimi nezhoršují. Chrání tak území, které už je napadeno deštěm," vysvětluje. Nyní přehrady budou zachytávat povodňovou vlnu. Vodohospodáři je opět začnou odpouštět, až přestane pršet.

O tom, že by některé říčky či potoky byly nyní ucpané materiálem, vodohospodáři informace nemají. "Může se ale stát cokoliv. Někde se něco urve a ucpe tok. Situaci budeme řešit ve chvíli, kdy nastane. Naši pracovníci zkontrolovali a pročistili všechny klapky a výpusti, abychom těmto problémům zabránili," říká Vlčková.

Ochrana před povodněmi se výrazně zlepšila

Povodně by ale podle ní neměly být stejně rozsáhlé jako například v roce 1997. Během záplav na Moravě a ve východních Čechách tehdy zahynulo 50 lidí a škody dosáhly 62 miliard korun.

"Hlavně jsme se za těch 27 let velmi posunuli. Situace se, co se týče protipovodňové ochrany, velmi výrazně zlepšila," upozorňuje Vlčková a dodává, že do opatření proti záplavám se od té doby investovaly miliardy korun. Upozorňuje, že podnik modernizoval nádrže Těrlicko, Šance a Morávka a postavil i nové říční hráze.

"Jsou to všechno obrovské stavby, které ochranu zvýšily. Jsou ale i místa, kde je ochrana nedostatečná, jako například celé údolí řeky Opavy až po Krnov, což je oblast, kde se připravují protipovodňová opatření včetně přehrady Nové Heřminovy," uvádí. Podnik je podle ní s městy a obcemi ve spojení.

Důležité je, aby byli lidé v okolí řek opatrní. Rozvodněné toky mohou snadno podemlít břeh. Stejně tak by se lidé měli vyhnout pokusům divoký tok sjíždět, což se během záplav děje. V Povodí Odry tento druh povodňové turistiky zatím nezaznamenali. "A doufám, že to nikoho ani nenapadne," varuje Vlčková.

Video: Archivní záběry přibližují rozsah katastrofální povodně z roku 2002 v Česku (13. 9. 2024)